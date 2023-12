[株式会社LADY DILE&Co]

ウェディングアイテムフェア@アンダーズ東京に向けて〈モッズ・ヘア オン アンダーズ東京〉と本物のお花を纏う。フラワーアクセサリーブランドKito〈キト〉がお届けする12月25日(月)までの特別なご案内





モッズ・ヘア オン アンダーズ東京は、高層ビル51階にある特別なヘアサロン。「本物のお花を纏う。」フラワーアクセサリーブランドKito〈キト〉は〈モッズ・ヘア オン アンダーズ東京〉とタイアップ企画として各種アクセサリーを展示します。



Kito〈キト〉のフラワーアクセサリーは、どれも本物のお花を用いながら「撮影用」に生まれた立体的なアクセサリー。

「本物のお花を纏う。」フラワーアクセサリーブランドKito〈キト〉は、モッズ・ヘア オン アンダーズ東京とタイアップ企画として、至る12月25日(月)まで開催されるウェディングアイテムフェア@アンダーズ東京にプリザーブドフラワーを用いた各種フラワーアクセサリー・ヘッドドレスを展示します。



モッズ・ヘア オン アンダーズ東京から一望できる東京の景色。富士山から東京タワーまで見渡せる贅沢な空間となっている。



本物のお花を用いたヘッドドレス(髪飾り)は、どれも一点物。ドレスに合わせてお気に入りの一点を見つけてください。





人気の葉っぱのシリーズにゴールドカラーver.が登場。

フラワーアクセサリーは、個性的なデザインが豊富。











▷開催情報

■ウェディングアイテムフェア開催日 ~2023年12月25日(月)まで

■開催場所

〈モッズ・ヘア オン アンダーズ東京 〉

■住所 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-23-4 虎ノ門ヒルズ アンダーズ東京 51階

■電話番号 03-6830-7727



プライベートサロンで思い通りのヘアスタイルを

モッズ・ヘアとして初のブライダルを中心としたトータルビューティーサロンmod’s hair on ANDAZ TOKYOは、あなただけのプライベートサロンです。

51階のガラス面からの都心を一望できる至極のロケーションと親しい友人のリビングを訪れたような居心地の良い個室空間で、周りのお客様を気にすることなく、ご希望のヘアスタイルや髪のトラブルをご相談ください。経験のあるアーティストがパーソナルに対応致します。



▷その他の情報

【柏高島屋 Kito Flower art direction開催情報 】

■開催期間 /2023年11月1日(水)~

■開催場所 /〒277-8666 千葉県 柏市 末広町3-16 本館3階 シーズン雑貨 イベントスペース



▷please follow us!

■柏高島屋 Kito flower art direction Instagram: @saeco_d_

■designer Instagram: @saeco_t_



《運営会社概要》

社名:株式会社LADY DILE&Co

設立:2022年2月22日

代表:代表取締役 津ヶ谷 沙江子

沿革:株式会社LADY DILE&Coは、

2012年に個人事業主として創業したクロコダイルをモチーフとしたシルバージュエリーブランドLADY DILE〈レディ・ダイル〉(デザイン及び製造、販売、卸、ODM制作)を基に2022年2月に法人化したデザイン会社です。

現在は、上記ブランドに加え「本物のお花を纏う。」をコンセプトとしてブライダルに向けたフラワーアクセサリーブランドKito〈キト〉を展開。千葉県柏市の柏高島屋ステーションモール2階「柏高島屋SAECO DESIGN.(サエコデザイン)」から本館3Fシーズン雑貨イベントスペースにて「柏高島屋Kito flower art direction」を2023年11月1日(水)にリニューアルオープン予定。その他、日本橋高島屋にてPOP UP SHOPを開催、ドライフラワーによる店舗装飾など展開しています。



