~新たにミュージカルカードゲームモード「スクールアイドルステージ」&「ガチャ」を追加~



株式会社オッドナンバー(代表取締役社長:丸茂 雄大)、株式会社バンダイナムコフィルムワークス(代表取締役社長:浅沼 誠)、株式会社バンダイナムコミュージックライブ(代表取締役社長:垰 義孝)は、2023年5月20日(土)より新規スマートフォンアプリ「Link!Like!ラブライブ!」の正式リリース版の配信を開始したことをお知らせします。

正式リリース版ではミュージカルカードゲームモード「スクールアイドルステージ」や、各種コンテンツに使えるカードやアイテムを入手できる「ガチャ」など、新たなコンテンツや機能を追加しています。「Link!Like!ラブライブ!」のスクールアイドルへの新しい応援体験を通じて、「新時代のみんなで叶える物語」(バーチャルスクールアイドルプロジェクト)を展開します。







▲「Link!Like!ラブライブ!」正式リリース版のアプリ配信がスタート



■「Link!Like!ラブライブ!」正式リリース版の概要

アーリーアクセス版から提供してきた「活動記録/ストーリー」、定期生配信「With×MEETS」、バーチャル音楽ライブ「Fes×LIVE」に加えて、新たなゲームコンテンツや応援機能をリリースしています。



▼正式リリース版の主な追加コンテンツ、機能

・ミュージカルカードゲームモード「スクールアイドルステージ」

・各種コンテンツに使えるカードやアイテムを入手できる「ガチャ」

・活動記録/ストーリー 第7話(前半)更新

など



Link!Like!ラブライブ!の正式リリース版プロモーションムービー

https://www.youtube.com/watch?v=tKaIR6FJ92A





▼ミュージカルカードゲームモード「スクールアイドルステージ」

スクールメンバーの描かれた各種カードを使って遊ぶリアルタイムカードゲームです。カードの持つスキルを上手く使いつつ、観客から贈られたハートを集めて、たくさんの『LOVE』を獲得しましょう。カードは新機能の「ガチャ」から入手することができます。



「スクールアイドルステージ」では、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブのメンバーが歌う楽曲と一緒に遊ぶことができます。オリジナル曲、カバー楽曲など、初期25曲を収録し、今後も順次追加していく予定です。



▲ミュージカルカードゲームモード「スクールアイドルステージ」での収録楽曲



▼「Link!Like!ラブライブ!」に登場するカードイラスト(一部紹介)









▼「Link!Like!ラブライブ!」のアプリダウンロードURL



◯App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id1665027261



◯Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oddno.lovelive





■正式リリース版の利用者全員にアプリアイテムをプレゼント!



1.8000 SIsCa (ガチャ40連分相当)

2.カード SR[水彩世界] 乙宗 梢

3.カード SR[AWOKE] 夕霧綴理

4.URセレクトチケット 1枚

※URセレクトチケットは、正式リリース版の配信時に実装されるURカードから任意の1枚を獲得可能です

※プレゼントの受け取りは2024年3月31日までにアプリインストールをしてログインが必要です





▲正式リリース版の利用者全員にアプリで使えるアイテムプレゼント



■2023/5/26(金)に正式リリース版配信記念番組を生放送決定!

・番組名

ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

「リンクラ生放送」 ~正式リリース版お待たせ!みんなで遊んじゃおうSP~

・放送日時

2023年5月26日(金)20時スタート予定

・放送場所

蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@lovelive_hasu





▲「リンクラ生放送」 ~正式リリース版お待たせ!みんなで遊んじゃおうSP~





■2023/5/31(水)にバーチャル音楽ライブ「103期5月度Fes×LIVE」開催!



▼次回のバーチャル音楽ライブ「Fes×LIVE」の予定



・公演名:103期5月度Fes×LIVE

・開催日時:2023年5月31日(水)20時開演予定

・場所:「Link!Like!ラブライブ!」アプリ内

・参加費:無料(ライブ参加にはLink!Like!ラブライブ!のアプリインストールが必要です)



▲バーチャル音楽ライブ「103期5月度Fes×LIVE」





▼これまでに開催したバーチャル音楽ライブ「Fes×LIVE」の全編アーカイブ映像



・2023年4月16日開催 「103期新入生入部記念Fes×LIVE」

https://youtu.be/KBnb1KbeocA



▲「103期新入生入部記念Fes×LIVE」



・2023年5月1日開催 「103期4月度Fes×LIVE」

https://youtu.be/z8xg-EmDF2w



▲「103期4月度Fes×LIVE」



■「Link!Like!ラブライブ!」とは

スマートフォンアプリ「Link!Like!ラブライブ!」は、蓮ノ空女学院のスクールアイドルたちの、ライブやトークの生配信、育成カードゲームなど、多彩なコンテンツを総合的に楽しめる、新時代のオールメディア・スクールアイドル応援活動アプリです。「Link-Like O.S.」からラブライブ!の世界に“ログイン"して、スクールアイドルの「応援」をすることができます。



1. ストーリー

フルボイス&フル3Dで描かれる「活動記録」!煌めく青春を生きる少女たちの物語。



▲「Link!Like!ラブライブ!」ストーリー



2. スクールアイドルステージ(ミュージカルカードゲーム)

楽曲の流れにあわせてスキルを発動、上手くライブを盛り上げて、みんなの「ハート」を集めよう!!



▲「Link!Like!ラブライブ!」ストーリー



3. With×MEETS(定期生配信)

スクールアイドルはトークも必修!?

「With×MEETS」は定期的な『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』のメンバー生放送!

みんなと一緒に、スクールアイドルクラブ、日々奮闘中!



▲「Link!Like!ラブライブ!」With×MEETS



4. Fes×LIVE(バーチャル音楽ライブ)

「Fes×LIVE」は全国に“生”配信!メンバーたちの成果が結実する晴れ舞台!

画面の向こうで精一杯“いま”を輝くスクールアイドルたちに“リアルタイム”にエールを送って、応援しよう!



▲「Link!Like!ラブライブ!」Fes×LIVE



■『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』とは

バーチャルだけどリアル。少女たちと「いま」を描く青春学園ドラマ、スタート!



蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブは、1年365日、入学から卒業までの限られた時間のなかで、彼女たちと喜び、悲しみを共にし、同じ青春を過ごす、リアルタイム「スクールカレンダー」連動プロジェクトです。





<作品イントロダクション>



石川県金沢市から奥まった場所で、蓮の花の咲く湖の傍らにある私立蓮ノ空女学院。

創立100年を越えるこの高校では、古くから引き継がれた伝統がいまも息づいている。



変わらないものと変わっていくもの、

旅立つものと遺されるもの。

その中で煌めく青春(トキ)を生きる6人の少女たち。



限りある時間の中で、精一杯に花咲こうともがく。

これは、そんな彼女たちの「みんなで叶える物語(スクールアイドルプロジェクト)」――





スマートフォン向けアプリをメインに、メンバーおよびキャストによる動画配信、雑誌展開、楽曲CDのリリース、ライブイベントなど、オールメディアで展開する、バーチャルスクールアイドルプロジェクト。



■『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』 公式サイト

https://www.lovelive-anime.jp/hasunosora/



■『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@lovelive_hasu



■『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』 公式Twitter

https://twitter.com/hasunosora_SIC



■ラブライブ!シリーズとは

女子高校生が学校で活動するアイドル・“スクールアイドル”を通して夢を叶えていく姿を描くプロジェクト。「みんなで叶える物語」をテーマに、オールメディアでの展開を行っています。

最初のシリーズとなる『ラブライブ!』を皮切りに、『ラブライブ!サンシャイン!!』、『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』、『ラブライブ!スーパースター!!』といった新たな作品を次々と展開し、メンバーのストーリーを描いたTVアニメの放送や、メンバーを担当するキャストによるライブイベントの開催など、多岐にわたる活動に取り組んでいます。

2023年1 月からは『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』のショートアニメ「にじよん あにめーしょん」の放送がスタートしたほか、同年に『ラブライブ!サンシャイン!!』のスピンオフプロジェクト「幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-」のシリーズアニメが展開予定です。さらに『ラブライブ!スーパースター!!』はTVアニメ3期の制作が決定しています。



★作品最新情報はこちらよりご確認ください

■ラブライブ!シリーズ公式サイト:

http://www.lovelive-anime.jp/



■ラブライブ!シリーズ公式Twitter:

https://twitter.com/LoveLive_staff

ハッシュタグ #lovelive



■ラブライブ!シリーズ公式YouTubeチャンネル:

https://www.youtube.com/c/lovelive_series



■ラブライブ!シリーズ公式TikTok:

https://www.tiktok.com/@lovelive_official





■会社概要





■株式会社オッドナンバー



株式会社オッドナンバーは、「異次元のチームでコンテンツに、体験に、革命を。」の企業ミッションのもと、コンテンツの企画・開発を行っております。オリジナルIP・コンテンツの開発や国内大手のコンテンツ事業者との協業により、まだ世の中に展開されていないコンテンツを創り出し、革命的なユーザー体験を届けることを目指しています。



名称:株式会社オッドナンバー

所在地:〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー17階

代表者:代表取締役社長 丸茂雄大

設立:2022年3月

事業内容:オリジナルIP・コンテンツの開発

URL:https://odd-no.com/







■株式会社バンダイナムコフィルムワークス



株式会社バンダイナムコフィルムワークス(代表取締役社長:浅沼誠)は、株式会社サンライズ、株式会社バンダイナムコアーツ(映像事業)、株式会社バンダイナムコライツマーケティングが統合し、2022年4月にスタートしました。

ガンダムシリーズやラブライブ!シリーズ等オリジナル作品を中心に長年映像製作を続けてきたサンライズ、さまざまなパートナーと連携し、幅広く映像を展開してきたバンダイナムコアーツ、配信プラットフォーム「バンダイチャンネル」を中心に映像とファンをつないできたバンダイナムコライツマーケティング、3社の力を融合進化させ、「“いいもの”をつくり続ける」の企業理念のもと、総合映像エンターテイメント企業としてこれまで以上に多種多様な映像をお届けしてまいります。



主な事業内容

アニメーションなどの映像コンテンツおよび映像関連サービスの企画・製作・販売および著作権の管理・運用

URL:https://www.bnfw.co.jp/







■株式会社バンダイナムコミュージックライブ



株式会社バンダイナムコミュージックライブ(代表取締役社長:垰義孝)は、株式会社バンダイナムコアーツの音楽事業、株式会社バンダイナムコライブクリエイティブ、株式会社サンライズミュージックが統合し、2022年4月にスタートしました。ランティスレーベルを中心としたアーティストの発掘・育成、音楽制作、音楽著作権の管理・運用、バンダナムコグループ内外の幅広いライブ・イベントの制作などを行っています。私たちは音楽とライブエンターテインメントを通じて新たな感動を創出し、ファンの心を豊かに出来る商品サービスを提供してまいります。

URL:https://www.bandainamcomusiclive.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/22-19:46)