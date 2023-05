[アングロフランチャイズジャパン株式会社]







アングロフランチャイズジャパン株式会社(本社:東京都台東区、代表取締役:郭強)が運営するファッション

ブランド「BOY LONDON」は、2023年5月6日より、ラフォーレ原宿の店舗オープンを記念して、ロックバンド「FOOD」Dr.のNAO氏デザインによるコラボレーション商品の販売が決定しました。ブランドへ共感頂いた

NAO氏によるオリジナルデザインのTシャツを数量限定で販売いたします。







■NAO氏デザイン BOY LONDON コラボレーションTシャツ

販売価格:¥12,100(税込) 黒、白展開/サイズM.L.XL

・2023年5月6日より、ラフォーレ原宿3階BOY LONDON店舗にて販売開始します。

・2023年5月6日より、オンラインサイトにて販売を開始します。



■販売店舗について

販売場所:ラフォーレ原宿3階 BOY LONDON

店舗住所:150-0001 東京都渋谷区神宮前1-11-6

電話番号:03-6434-5110



■オンラインサイトでの販売について

オンラインサイト名:

ReP ON THE NET

https://www.project-re.net





■BOY LONDONについて

1970年代後半に誕生したBOYLONDONは、その時代に全盛期を迎えていたパンクミュージックをはじめ、80年代のニューロマンティックなど、イギリスロックミュージックとファッションに融合させ、創立者であるStephan Raynorが様々な流行を創り出す





■コラボレーションTシャツの販売を記念して、FOODのストアミュージックも展開!



今回のデザインはNAO氏が35年前のBY-SEXUAL結成当初、日本人にはまだ「バイセクシュアル」と言う言葉自体が浸透して無いと言う事で作り出し、未だに使っているアイコンをモチーフに製作。1994年のBY-SEXUALによる全国ツアー「LOVE TOUR」時に一部の関係者様だけにNAO氏が個人的に作った非売品Tシャツを完全再現しました。本人が好きで10代の頃から愛用している「BOY LONDON」とのコラボと言う事で、ジェンダーレスを問われる世間に向け新しい形の「LOVE&PEACE」のアイコン提案として製作致しました。また、店舗では元BY-SEXUALのDr.のNAO氏を中心に結成された「FOOD」のストアミュージックコラボレーションを展開、FOODの楽曲が流れる空間を心ゆくまでお楽しみください。





・イベント情報:2023年5月20日(土) 山中湖AMSへ出演決定!

https://amsfes-spring.com





■FOOD

FOOD 1999年に結成

元BY-SEXUALのDr.のNAOを中心にPUNK、HIP-HOP、TECHNO、などロックとクラブミュージックの融合と言う当時では珍しいクロスオーバーミュージックを展開、タワーレコードのインディーズチャートで1位にも輝きタワーレコード渋谷店のインストアスペースにてインディーズバンド初となるインストアイベントも開催

現在も音楽性は常に進化しつつ、2022年初となるフルアルバム

「#2 FOOD POISONING 」を発売する。バンド名の由来は 「世界中の誰もが無くてはならない物」と言う意味が込められている。





*ストアミュージック

「#2 FOOD POISONING 」

Track List

1. #2、2.This kind of Hero、3.覚醒 ~Change the world~、4.セカンドピープル

5.Killing Time、6.脳リミット、7.FLOWER、8.dis MORAL、9.More than NO future

10.FREEDOM、11.STAY FREE、12.meaning 4 life







■運営会社について

1989年に「ANGLOFRANCHISE. LTD. (アングロフランチャイズリミテッド)」(AFL)がStephan Raynorによって設立されて以降、現在に至るまでBOYの商品はすべて同社の下で運営されています。

2019年日本法人「アングロフランチャイズジャパン株式会社」(AFJ)を設立、BOYLONDON商品の輸入販売業務を行い、BOYLONDON日本企画である

「ホワイトレーベル」も展開。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/05-16:46)