人と地球にやさしい循環葬(R)︎「RETURN TO NATURE」を運営するat FOREST株式会社(本社:兵庫県神戸市、代表取締役:小池友紀)は、11月29日、国内最大級のスタートアップカンファレンス「IVS」によるシードスタートアップにフォーカスしたピッチイベント「LAUNCHPAD SEED 2023 Winter Powered by 東急不動産株式会社」にて、多数応募の中から予選を勝ち抜いた9社の中の1社として登壇。惜しくも入賞は逃しましたが、VC、CVC、事業会社、エンジェル投資家、約450名を前にプレゼンテーションしました。

循環葬RETURN TO NATUREのWebサイト:https://returntonature.jp/







■IVSとは

日本最大級のピッチイベント「IVS LAUNCHPAD」を開催しています。その歴史は古く、2023年に17年目を迎えました。IVS LAUNCHPADは、その名前が意味するとおり「まだ世に出ていないアーリーステージのスタートアップの飛躍を支える発射台になりたい」という思いで立ち上がったピッチイベントです。



■循環葬(R)︎RETURN TO NATUREご契約者様の声「VOICE」、

人生の数だけある多様な死生観を発信する「ENDING TV」を公開中!

循環葬RETURN TO NATURE at 能勢妙見山のご契約者様の声を伝える【VOICE】、さまざまな職業、年齢、背景をもつ大人たちに 「生と死」についてインタビューし、人生の数だけある多様な死生観を発信するYouTube番組【ENDING TV】を公開しました。

【VOICE ~循環葬ご契約者様の声~】 https://returntonature.jp/425/

【ENDING TV】 https://www.youtube.com/watch?v=fxH3rCA1Veg



























循環葬(R)︎「RETURN TO NATURE」

「森と生きる・森に還る・森をつくる」を合言葉に、墓標も何も残さず森林に埋葬するサービス。生前時から森林浴の場として森をご利用いただけ、ご遺骨は自然との循環を促す方法で埋葬。売上の一部は、拠点となる森の保全活動に充てると共に、森林保全団体に寄付。誰にでも訪れる“死”を森づくりにつなげ、自然豊かな未来に貢献します。 Webサイト:https://returntonature.jp/























写真:シンボルツリーの山桜 写真:循環葬イメージ



