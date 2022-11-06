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【期間限定】AMAZON発売、「BMAX MaxPad I10Pro」タブレット最高6500円割引!!

［xiangxiangweilai guangzhou maoyi youxiangongsi］

AMAZON七日プロモーション 4,500円割引、今「45TF6N6N」のクーポンコードを取得、さらに2,000円割引!!


↓ 高性价比平板
BMAX MaxPad I10 Pro平板10.1寸，4GB RAM 64GB ROM，最高1TB TF扩展/T310 2.0GHz 4核CPU/1920*1200分辨率FHD IPS显示屏/人脸识别/4G LTE SIM通话平板/6600mAh
14490日元！(ハート) 2022/11/07――2022/11/13 https://www.amazon.co.jp/dp/B09XB9FB9C?th=1




关于 BMAX MaxPad I10Pro
高性能CPU



T310采用台积电12nm工艺制造，三个高效“A55”核心和多个CPU核心协同工作。它不仅具有強大的省电功能，还可以大大提高您的学习、娱乐和工作效率。


Android 11系统&GMS认证



I10PRO平板搭载Android 11系统，增加了深色主题、手势导航和自定义图标形状等功能。简单安全的用户界面允许流畅的点击、滑动和滚动操作。我们还提高了系统的安全性，可以更有效地保护用户的数据安全和隐私。通过 GMS 认证，您可以从 Google Play 商店访问各种游戏、音乐、电影、电视、书籍、杂志等，并安装您喜欢的应用程序、Facebook、Netflix、TikTok、YouTube、LINE 和 Twitter。


大容量+长寿命



配备4GB RAM（内存）和64GB ROM（高速存储），支持MicroSD卡扩展存储。平板电脑的超大存储容量，让您流畅浏览网站和视频，畅玩強悍应用和高品质游戏。此外，使用高达 6600mAh 的大容量电池，可连续播放长达 6 小时。i10 Pro还支持最大1TB容量的TF卡，扩展你的存储空间，满足更多需求。


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如果您有任何问题，请随时通过以下电子邮件地址与我们联系。
[myzfaz2022@hotmail.com]


企業プレスリリース詳細へ （2022/11/06-10:46）

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