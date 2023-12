[SMZ株式会社]

開始からわずか3日で100%のプレッジ(500万円)を達成し、既に1,000万円を突破!



次世代電動モビリティメーカーでの世界No.1を目指すSMZ株式会社(本社:岡山県岡山市 代表取締役CEO:清水 正輝 以下「当社」)は、ジャパンモビリティショーでも話題となった世界最小の電動スクーター「Arma」をKickstarterで予約販売を開始しました。







「Arma」とは





Armaは、日常の移動を劇的に変えることを目的に設計された、世界最小・最軽量でA4サイズに折り畳める電動スクーターです。その携帯性と使いやすさは、毎日の移動を変革するポテンシャルを秘めています。

KICKSTARTER(アメリカの大手クラウドファンディングサービス)での販売サイトはこちら

https://www.kickstarter.com/projects/armascooter/arma-scooter-easy-to-carry-fits-in-your-bag?ref=9l0059

Armaの特徴













A4サイズの携帯性: 世界最小の電動スクーターとして、A4サイズのフレームに高性能な移動性能を搭載。



シームレスなトランジション: 数ステップで持ち運びモードから乗車モードに変更可能。



メイドインジャパン: 日本のエンジニアがデザイン・設計した精密かつ精巧な日本製のプロダクト。







詳細スペック





バッテリー: 2時間でフル充電可能な交換式バッテリー

スピードと走行距離: 最高速度は24km/h、1回の充電で約11km走行可能

重量と耐荷重: およそ4.5kgの重さで、最大100kgまでの耐荷重性

※本仕様はプロトタイプとしての仕様であり、今後、スペックは変更になる可能性がございます。

また現時点で「展開・折り畳みの簡略化」、「展開後の機体の大型化」、「安全性や操作性向上」のためデザインを一新する方針です。折り畳み時のサイズなども若干変更になる可能性がございます。

これらをご理解いただいたうえで応援していただけますと幸いです。



製品化までのタイムライン





2023年9-12月: デザインの最終化

2024年1-5月: プロトタイプのテスト

2024年6-7月: 生産開始

2024年8-10月: 出荷予定

※販売地域はアメリカを中心としたグローバルを想定しておりますが、特定小型原付としての日本の法規制への対応も進めています。しかし実現可能性は現状未定の為、日本での利用を想定した購入に関しましては、お客様ご自身でのご判断のもとご購入をお願いいたします。



価格





Early Bird Special (30台限定): 900$ (日本円で約135,000円) - 1台- 完売

Kickstarter Special (100台限定): 1,050$ (日本円で約158,000円) - 1台

Stretch Goal Reveal (100台限定): 1,125$ (日本円で約170,000円) - 1台

Buy One, Get the Second at Half Price (100台限定): 2,000$ (日本円で約300,000円) - 2台

Buy Two, Get One Free (100台限定): 2,850$ (日本円で約429,000円) - 3台



SMZ株式会社 代表取締役 清水正輝コメント





「Armaの開発においては、多くの物理的な挑戦とコストの壁に直面しています。しかし、その全てを乗り越え、究極の携帯性を約束するリーズナブルかつ優れた製品をお届けすることに自信を持っています。私たちはただの移動手段を提供するだけではなく、毎日の移動をエキサイティングな旅に変える新しい体験を創造することを目指しています。皆様のご支援がこのユニークな電動スクーターを現実のものとするための鍵となります。日本の特定小型原付に対応したArma(日本モデル)の開発にも全力を注いでおります。日本を盛り上げるためにも、Arma(日本モデル)販売はぜひとも実現したいと奮闘しておりますので、日本のユーザー様からのご支援もお待ちしております。」





