[ワイム総合企画株式会社]

24時間「AIGIA」が使えるのは【GOLF NEXT 24】だけ



不動産の所有、売買、管理などを行うワイム総合企画株式会社(東京都新宿区、代表取締役 佐藤 直史)は、昨年12月にオープンし,3ヶ月で400名の会員を獲得し大盛況を博している地域密着型の個室シミュレーションゴルフ施設【GOLF NEXT 24】相模原・橋本店に続き、3月13日に埼玉県所沢市に全10室2階建て仕様の大型店舗をオープン。













■最新AIスウィング分析シシテム「AIGIA」採用



非接触の3D感知システム《マーカーレス モーションキャプチャー》を使ったAIによる骨格解析。骨格と弾道のデータを比較することで、今まで見えてこなかったスウィングの癖が見えてきます。

具体的なスウィングのデータやグラフや表で確認できるため、どの部分が悪いのかが一目瞭然となります。

https://aigia.co.jp/











◆ゴルフオタクにはたまらない!スウィングを徹底解析



ゴルフパフォーマンスは各個人にとっての理想的なフォームを模索し、いかにそのフォームを正確に再現できるかに依存します。



・スイングデータを数値化

・理想のスイングデータと比較

・AIGIA独自のメソッドにより改善したスイングデータと比較

・それぞれのアウトプットとしての弾道データとの検証



これまで曖昧だった指導、改善点がすべて数値化されて行われます。







■【GOLF NEXT 24】について



GOLF NEXT 24は、ゴルフを愛する方のためにつくられた「リーズナブルな大人の遊び場」です。1ブース毎に個室となっており、あなただけの空間で「完全貸切」大画面シミュレーションゴルフをお楽しみいただけ、ご利用は1コマ80分から、ゆっくりラウンドも楽しめます。

広々とした個室。プランによって非会員の同伴1名~3名無料なので、相模原店ではお二人でラウンドを楽しむ方が数多く見られます。24時間無人運営施設なのでいつでもご自身のタイミングでプレイをすることができます。





■完全無人24時間営業



オンラインシステムで予約から施設の入館の際のロック解除までスマホ一つで完結。

思い立ったらすぐに予約ができ、いつでもプレイが楽しめます。



◆手ぶらでOK



男女それぞれレンタルクラブを全室に備え付けており、まだゴルフを始めたばかり、興味があるけどしたことないなどゴルフ用品を揃えてない方でも手ぶらで大丈夫。

カラオケのように気軽に通える施設として多くの人にご利用頂ける施設となっております。







<お知らせ1.>

<~3/12体験会開催中!>

先着100名様に限り入会金・3月利用料・4月利用料 ⇒ 無料!!!

この機会にぜひ体験にいらしてください。







<お知らせ2.>

3月10日から12日にパシフィコ横浜にて開催されます、ジャパンゴルフフェア2023に出展しております。

ご興味ございましたら、ぜひ【GOLF NEXT 24】ブースへお越しください!







【施設概要】

名称 : GOLF NEXT 24 所沢店

オープン日: 2023年3月13日

価格 :7,700~27,000円(税込)

部屋数 :10室

場所 :<所沢店>埼玉県所沢市北所沢町1993

公式HP :https://golfnext24.jp/tokorozawa/



施設に関するお問い合わせ先 担当:谷口

TEL: 080-8063-8296 MAIL: golfnext24@waim-group.co.jp



【会社概要】

ワイム総合企画株式会社

代表者:佐藤 直史

所在地:東京都新宿区高田馬場1-29-9 TDビル6階

URL :https://waim-group.co.jp/

設立 :1953年11月5日

資本金:2000万円



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/09-21:46)