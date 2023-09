[株式会社Media-X]

ニューヨーク・ワールドトレードセンターでの展示イベントにDAAAMO系プロジェクトのNFTが展示。



株式会社Media-X(メディアックス 本社:東京都渋谷区、CEO:須平敦宣/代表:佐々木貴幸)が発足した、Web3メディアギルド「DAAAMO(ダーモ)」は、2023年10月4日から7日まで、ニューヨークのワールド・トレードセンター・オキュラス内の Superchief Gallery NFT New York でNOX Gallery(東京都渋谷区)が主催・開催する、注目の日本のNFT アーティストによる展示イベント Digital Art Exhibition 「TOKYO SOLID」にて、作品を出展することを発表いたします。



さらに、GUCCIや東野圭吾氏のデザインも手がけるアートディレクター・コラージュアーティストのQ-TA(キュータ)氏がDAAAMOに正式参画したことをお知らせいたします。

今後Q-TA氏は、「TOKYO SOLID」出展作品であるDAAAMO内プロジェクト KINGMAKER NFTの監修や、アパレル展開も計画中のDAAAMOキャラクター監修、DAAAMO関連のデザイン制作など担当いたします。









■DAAAMOとは?

テレビ業界、出版業界、Web業界など、様々なメディア媒体の中心にいるトップレベルのメディアマンたちが集結。横串でメディアを貫き、DAO的なスタイルで情報やアイデアを共有し、メディアの力で世界を変えていく、Web3時代を日本が勝ち抜くための最強の総合メディア組織。



NHK、フジテレビ、日本テレビ、TBS、テレビ朝日、テレビ東京などといったテレビ局員や制作会社のプロデューサー、ディレクター、放送作家などテレビ業界のメディアマンを中心に、出版業界、Web業界、インフルエンサー、オウンドメディアなど、様々な媒体の中心にいるメディアマンたちが現在100人以上参画。さらに、Web3界の著名人、有名NFTプロジェクトのファウンダーなども在籍。

「メディア × Web3 × 企業」によって様々なプロジェクトやコンテンツを生み出していきます。



8月30日にはフジテレビと業務提携を発表。

NFTを活用したTV番組制作や、海外向け番組展開プロジェクトなど新たなビジネススキームでメディアの進化を目指しています。



DAAAMOでは、メディアプロジェクトの他、様々なWeb3プロジェクトを進めています。







1.KINGMAKER :海外事業参加型NFTプロジェクト

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000109957.html



2.THE GATE :国内IPによるNFTプロジェクト

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000109957.html

※他NFTプロジェクトも進行中



3.Md!!!uM :新メディアプロジェクト

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000109957.html



4.AGENDA :課題解決型NFTプロジェクト



上記の他、公表していないものを含め、現在複数のプロジェクトを進行中です。







■ニューヨーク展示イベント情報



【イベント概要】

名称:Digital Art Exhibition 「TOKYO SOLID」

日程:10/4(水) - 10/7(土) ※アメリカ東部夏時間

会場: SUPERCHIEF GALLERY NYC

The Canvas 3.0 at THE OCULUS at the Westfield World Trade Center

Ground Floor, South Concourse, 185 Greenwich St #4405, New York, NY 10007



〈主催〉

NOX Gallery

https://noxgallery.art/ (HP)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000100330.html (イベント詳細)



※NOX Galleryとは…

日本初のNFTギャラリーとして2022年8月にオープン。NFTアートを映像演出に取り入れた音楽イベントや、展示イベントなどを通して約750のアーティストやプロジェクトを支援してきました。

2023年より、海外のNFTギャラリーやキュレーター、コレクターとの関係を強化。同年6月にはポルトガルのリスボンで展示イベントを開催し、国際的NFTマーケットプレイスである「Foundation」で週間売上世界1位を獲得しました。また7月にはカナダのGoat Studioとの合同展示イベントを成功させ、同様に世界1位。8月には米国のSuperchief Galleryと姉妹ギャラリー提携を発表しました。

今回、KINGMAKER NFTのプロデュースなども手掛けています。





■【初公開】ニューヨーク展示イベント出展作品(一部)



〈KINGMAKER NFT〉

作品の出展だけでなく、中東・アフリカをはじめとした海外事業参加型NFTとしてNFT販売も行います。

プロデュース:NOX Gallery / NFT監修:Q-TA



■Q-TA氏 プロフィール



アートディレクター / グラフィックデザイナー / コラージュアーティスト



シュルレアリスムを独自の解釈で表現するファッション性の高いポップなコラージュ&ビジュアル作品が特徴。



GUCCI、Viktor & Rolfなど世界的に有名なファッションブランドとのコラボレーションやディズニー映画「Alice Through the Looking Glass」とのコラボビジュアル、ボジョレ・ヌーヴォー公式ビジュアル、DYNAMITE BOA TRACEポスター、2019年ラグビー W杯でのadidasコラボ、コスメブランドKATEの「カメレオンパレード」のビジュアル、商品パッケージデザインなど様々な広告媒体に作品を提供。



また、音楽や書籍のジャケットや装画のビジュアルも多く、Vaundyのシングル「Tokimeki」のジャケット、東野圭吾「沈黙のパレード」の装画など手掛ける。

その他、CM、雑誌、ロゴ、パッケージ、空間デザイン、企業ブランディングなど枠に囚われず国内外で幅広く活躍する。

DAAAMOでは、DAAAMO内プロジェクトKINGMAKER NFTの監修や、アパレル展開も計画中のDAAAMOキャラクター監修、DAAAMO関連のデザイン制作など担当いたします。



【実は既に制作していた】Q-TA氏が担当したDAAAMOデザイン一覧(一部)











《Q-TA氏 HP・SNS》

HP: https://www.q-ta.com/

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/qta3

Instagram:https://www.instagram.com/qta3/





■その他、DAAAMOデザイン関連のお知らせ



DAAAMO公式マスコットキャラクター「DAAAMONKEY」は今後アパレル展開も計画しています。







NOX Gallery EBISUにて展示会開催(予定)







HARAJUKU STREAMinビジョンにてKINGMAKER NFT オリジナルムービー放映(予定)







今後の進捗はDAAAMO HPや公式SNSにて発信していきます。



■DAAAMO情報

公式HP: https://daaamo.com/

公式X(旧Twitter): https://twitter.com/DAAAMO_web3

公式Facebook:https://www.facebook.com/DAAAMO.web3

リリース記事一覧:https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/109957



■お問合せ用メールアドレス

info@daaamo.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/27-13:46)