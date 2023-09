[公益財団法人東京都スポーツ文化事業団]

都内各所で誰もが無料で参加できるスポーツイベントを実施



スポーツが日常に溶け込んだ「スポーツフィールド・東京」の牽引役として様々な事業を戦略的に展開する公益財団法人 東京都スポーツ文化事業団(渋谷区・千駄ヶ谷、以下「東京都スポーツ文化事業団」)は、10月9日(月・祝)「スポーツの日」に合わせ、都内各地で子供から大人まで誰もが気軽にスポーツを楽しめるスポーツイベント「スポーツフェスタ2023」を開催します。







東京2020大会で卓球の会場となった“卓球の聖地” であり、東京2025デフリンピックの会場としても使用される予定の東京体育館では、昨年に引き続き、ダブルスの卓球大会「東京体育館杯 卓球大会」を開催するほか、今年国際大会が行われ、注目を集めた野球、バスケットボール、陸上の体験や、年齢や体力に関係なく誰もが参加できる「レクスポーツ」のプログラム等を行います。

また、10月21日(土)に開催する「スポーツフェスタ2023 in 国営昭和記念公園(予定)」では、競技の体験に限らず、地元団体と連携したプログラムや人気キャラクターのステージ等を予定しています。



※イベントの最新情報や詳細は公式HPで随時発表していきます。

●スポーツフェスタ2023 in 東京体育館

●スポーツフェスタ2023 in 国営昭和記念公園(予定)

公式HP: https://www.sportsfesta.jp/



※10月9日(月・祝)は、東京体育館の他に、東京都スポーツ文化事業団が管理する都立スポーツ施設「駒沢オリンピック公園総合運動場」「東京武道館」「東京アクアティクスセンター」においても、スポーツの日記念イベントを実施します(各イベントの詳細は後日案内予定)。



10月9日(月・祝)「スポーツフェスタ2023 in 東京体育館」実施概要





日 時 : 2023年10月9日(月・祝「スポーツの日)10:00~17:00

会 場 : 東京体育館(東京都渋谷区千駄ケ谷1-17-1)

主 催 : 公益財団法人東京都スポーツ文化事業団

共 催 : 株式会社ティップネス、株式会社オーエンス、特定非営利活動法人MIPスポーツ・プロジェクト

協 力 : 公益社団法人日本将棋連盟、千駄ヶ谷大通り商店街振興組合、千駄ヶ谷鳩森・風と土の会、一般社団法人東京都卓球連盟、一般社団法人東京都レクリエーション協会

特別協力 : 日本卓球株式会社



主な内容(以下のプログラムは参加無料。一部プログラムは有料にて別途実施)





・東京2020大会レガシープログラム【卓球】体験:「プロアスリートデモンストレーション」、「卓球マシンに挑戦」、「フリー卓球」等

・パラスポーツ体験:「ボッチャ」等

・気軽に楽しむスポーツ「レクスポーツ」体験:「卓球バレー」、「手のひら健康バレー」、「スナッグゴルフ」、キンボール等

・2023年話題のスポーツ体験:野球「バッティングチャレンジ」、バスケットボール「フリースロー体験」、陸上「かけっこ教室」

・健康増進企画:体力測定、シニア向け健康相談等

・将棋会館コラボレーション企画:「プロ棋士と対戦」等

・トレーニングルーム・プールの無料開放(トレーニングルーム及び50mプール 9:00~20:45予定、25mプール 16:00~20:45予定)

・公式キャラクター「SUSIE(スージー)」スタンプラリー



10月9日(月・祝)「第二回東京体育館杯 卓球大会」実施概要





東京2020大会で卓球の会場となった“卓球の聖地”東京体育館で卓球大会を開催します。

日 時: 2023年10月9日(月曜日・祝日)10:00~17:00(予定)

場 所: 東京体育館 サブアリーナ(決勝はメインアリーナ予定)

対 象: 卓球経験があり、卓球のルールがわかる方

部 門: 1.初級部門 ダブルス(男性同士、女性同士、男女混合組み合わせ自由)、年齢不問

2.中上級部門 混合ダブルス、年齢不問

定 員: 初級40組80名、中上級32組64名 事前申込制(先着順)

参 加 料 : 1組2,000円(傷害保険加入含む)※インターネット決済

大会委員長:近藤欽司氏((株)サンリツ卓球部女子監督、元卓球女子日本代表監督)

★申込・詳細はHP: https://smilesports.jp をご確認ください。



10月21日(土)「スポーツフェスタ2023 in 国営昭和記念公園(予定)」実施概要







日 時 : 2023年10月21日(土曜日) 10:00~17:00(予定)

会 場 : 国営昭和記念公園 みどりの文化ゾーン ゆめひろば(予定)(立川市緑町 3173)

主 催 : 公益財団法人東京都スポーツ文化事業団

共 催 : 国営昭和記念公園(予定)

後 援 : 立川市、立川商工会議所、立川市商店街連合会、一般社団法人立川観光コンベンション協会

協 力 : 一般社団法人東京都レクリエーション協会

内 容 (参加無料)

・オリ・パラスポーツ体験:「トランポリン」、「パラ・パワーリフティング」等

・レクリエーションスポーツ体験:「かけっこ教室」、「カバディ」、「ペガーボール」、「スポーツチャンバラ」、「ウォーキングフットボール」、「キンボール」、「オーストラリアンフットボール」等

・ファミリー向けプログラム:「フラフープ」、「ボルダリング」、「ふわふわ遊具」、「バッティングチャレンジ」、「SUSIEトレイン」等

・ステージプログラム:「ダンスパフォーマンス」、「フリースタイルフットボール」、「キャラクターショー」、「ダブルダッチ」等

・立川市を拠点とするプロスポーツチームとの連携プログラム

・地元立川市、商店街等とのコラボレーション企画

・公式キャラクター「SUSIE(スージー)」スタンプラリー



ステージプログラムスケジュール(予定)









(公財)東京都スポーツ文化事業団とは







東京都スポーツ文化事業団は、都民の皆様のスポーツの普及・振興を図ることを目的として設立されている公益財団法人です。現在、東京体育館、駒沢オリンピック公園総合運動場、東京武道館及び東京アクアティクスセンターの4つの都立スポーツ施設の運営を担っており、各施設において様々なスポーツイベントを展開しています。また、東京のスポーツ情報ポータルサイト「SPOPITA」を運営し、都内のスポーツ施設やイベント情報など幅広いコンテンツを発信するとともに、スポーツ国際交流事業、都立スポーツ施設連携促進事業など、東京都と連携した事業も実施しており、都民の皆様のスポーツを通じた豊かな生活を実現するために活動を進めています。さらに、東京で2025年に開催予定のデフリンピック大会について、今年度より当事業団としても準備業務を担うことになりました。今後も東京都のスポーツ行政の中核を担う団体として、スポーツが日常に溶け込んだ「スポーツフィールド・東京」の実現を目指し、誰もがスポーツに親しむことができる環境の整備や効果的なスポーツムーブメントの醸成に努めてまいります。

【関連リンク】

■公式HP:https://www.tef.or.jp/index.html

■公式X(旧Twitter)アカウント(@TokyoSportBC):https://twitter.com/TokyoSportBC

■公式Instagramアカウント(tokyosportbc):https://www.instagram.com/tokyosportbc

■東京のスポーツ案内サイト「SPOPITA(スポピタ)」 https://spopita.jp

9月15日(金)から、対象のスポーツイベントに参加してデジタルスタンプをゲットする「SPOPITAスタンプラリー2023」がスタート。「スポーツフェスタ2023」は、「SPOPITAスタンプラリー2023」の対象イベントです。複数のイベントに参加し、スタンプを集めた方には抽選でギフトをプレゼントします。詳細は特設サイト(「SPOPITA」内に掲載)をご覧ください。



【参加者からのお問合せ先】

スポーツフェスタ2023事務局

TEL:03-5427-6755(10:00~17:00 土日祝日を除く)

メール:support@sportsfesta.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/03-17:40)