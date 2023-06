[認定NPO法人Dialogue for People(D4P)]

フォトジャーナリスト安田菜津紀、佐藤慧がこの春取材で赴いたシリア北東部。現地の人々の姿を写したDialogue for Peopleのフリーマガジン「VOICE OF LIFE」第5号が配布開始!



認定NPO法人Dialogue for People(東京都中野区・代表理事:佐藤慧、略称「D4P」)のフリーマガジン「VOICE OF LIFE」最新号が完成。全国の書店や飲食店、公式サイトなどで配布開始しました。多くの方にご覧いただければ幸いです。







取材先で出会った方々と読者の皆さんが出会うきっかけを作り出す、認定NPO法人Dialogue for People(D4P)のフリーマガジン「VOICE OF LIFE」。



2023年夏発行の第5号のテーマは、「なぜ世界は私たちを無視するのでしょう?」関心の格差が生む命の格差。今春取材に赴いたシリア北東部に暮らす人々への取材レポートをお届けします。2011年から戦争が続き、現在も政権やその後ろ盾のロシアによる市民の弾圧が続くシリア。2023年2月6日、そのような状況に追い打ちをかけるように、一帯を大地震が襲いました--。現地の方々の声を、写真と文章で感じていただければ幸いです。



日頃、オンラインメディアでの発信が多いD4Pですが、このフリーマガジンは見開きB3サイズの紙媒体。フォトジャーナリスト安田菜津紀、佐藤慧が現地で出会った人々や情景を撮影した写真を大きなサイズでご覧いただけます。紙をさわりながら、ページをめくりながら、世界に思いを馳せる時間を。特集やコラムは毎号テーマを変えてお届けします。誌面を通じて、記事に登場する人々との距離を少しでも縮めていただければ幸いです。



Webでの閲覧はこちら

https://d4p.world/wp/wp-content/uploads/2023/06/vol_05_fix_web.pdf



【配布場所のご案内】

「VOICE OF LIFE」を実際に手にとっていただける場所は以下の通りです。



※設置・配布にご協力いただける方は以下のリンクからお問い合わせください。

https://d4p.world/contact_other/



【VOICE OF LIFE 第5号の概要】

● 特集:「なぜ世界は私たちを無視するのでしょう?」

<関心の格差が生む命の格差>

シリア北東部の国境の街、コバニ。クルド人勢力がIS(過激派勢力“イスラム国”)との激しい戦闘を展開し、2019年の米軍撤退後はトルコ軍による侵攻を受け、多くの人々が家を追われました。そこに追い打ちをかけるように、今年2月、一帯を大地震が襲いました。「なぜ世界は私たちを無視するのでしょう?」――戦争と災害で疲弊した街で聞いた人々の声。「関心の格差」が生む出す「命の格差」について考えます。



● 特集テーマをもっと知りたい・深めたい方へ、さらにコンテンツを紹介

ーCOLUMNー クルドの新年、ネロウズの灯火ほか





認定NPO法人Dialogue for Peopleについて







世界の「無関心」を「関心」に変える



Dialogue for Peopleは、「すべての人の基本的人権が守られ、さまざま違いを越えて多様性が認められる世界」を目指し、さまざまな「伝える活動」を通して世界の「無関心」を「関心」に変えるための対話の礎を築く活動を行っている認定NPO法人です。フォトジャーナリストの安田菜津紀、佐藤慧が活動しています。

主に国内外の社会課題の取材・発信活動に加えて、継続的な社会のアップデートのため、次世代の発信を担う若者に向けた教育プログラムを提供しています。



