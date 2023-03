[株式会社SP&Co.]

4/7(金)日本デビュー曲“LIKE IT LIKE IT”のリリースを記念したFAN MEETINGを渋谷STREAM HALLにて開催することが決定。











日本でも話題となった韓国ドラマ「社内お見合い」のOSTを歌ったグローバルK-POPガールズグループSECRET NUMBER(シークレットナンバー)。昨年夏に日本における活動を予告して以来、音楽ファンが動向を注視していた彼女たちが3月3日(金)、デジタルシングル「LIKE IT LIKE IT」のリリースを機に本格的な日本進出を果たした。同曲は、フジテレビ系列で放送中の人気番組『全力!脱力タイムズ』のエンディングで流れる(3月中)など早くもその存在感を示している。

4月5日(水)には「LIKE IT LIKE IT」に加え、未発表楽曲の「ODYSSEY」や韓国ドラマ「社内お見合い」のOST「Love, Maybe(Japanese ver.)」など5曲を収録したフォトブック付きCDをリリース予定。

そして4月7日(金)、東京·渋谷ストリームホールにて初の来日イベント「“LIKE IT LIKE IT”リリース記念FAN MEETING」を開催することが決定した。



当日は、4月5日リリース予定の“フォトブック付きCD”予約購入者を対象にした抽選のイベントが行われることも発表されており、その内容に今から期待が高まる。また、なんといっても魅力的なのは当イベントが無料(先着)ということだ。まだSECRET NUMBERの存在を知らないK-POPファンのみならず、音楽ファンは是非彼女たちの魅力を生で体感してほしい。



***メンバーからのコメント***

ついに待望の日本デビューができてとても嬉しいです!

SECRET NUMBERにとって新しい始まりなので、私たちの魅力にはまってもらえるよう、全力で頑張りたいと思います!日本の皆さんに早く会いたいです!!

SECRET NUMBER

----------------



*日時:4月7日(金) 19:30開演

*会場:渋谷STREAM HALL(https://stream-hall.jp/business-access/)

*チケット:先着/無料 ※システム手数料¥330(税込)と、公演当日ドリンク代¥600(税込)必要

*オフィシャルファンクラブ“LOCKEY JAPAN”会員先行エントリー期間

·3月10日(金)18:00~3月13日(月)23:59

*一般エントリー期間

·3月14日(火)18:00~予定枚数に達し次第終了



詳しくはSECRET NUMBERのオフィシャルへ。

https://www.secretnumber.jp/

----------------

SECRET NUMBER(シークレットナンバー)は、レア(LÉA)、 ディタ(DITA)、ジニ(JINNY)、ミンジ(MINJI)、スダム(SOODAM)、 ジュ(ZUU)の6人ので構成されたグローバルK-POPガールズグループ。2020年5月19日に韓国で、1stシングル『Who dis?』でデビュー。ミュージックビデオは、公開後わずか6時間で100万回再生されるなどデビューから話題となった。2022年10月には、KCON2022サウジアラビアで見事なパフォーマンスも見せ、グローバル市場での独特な存在感を立証した。

SECRET NUMBERは誕生日、記念日などすべての人がそれぞれ自分だけの特別な数字を暗証番号にするように「みんなにとって永遠に特別な存在として残りたい」という意味をグループ名に盛り込んでいる。

そして2023年3月J-POPの魅力も兼ね備えた「LIKE IT LIKE IT」で待望の日本デビュー!



“LIKE IT LIKE IT”ミュージックビデオ公開中!!

https://www.youtube.com/watch?v=r8uPU6jexdU

“LIKE IT LIKE IT”デジタル配信中!!

https://orcd.co/likeit_sg

*SECRET NUMBER Official ▶︎ secretnumber.jp

*SECRET NUMBER Tik Tok ▶︎ tiktok.com/@secretnumber_japan

*SECRET NUMBER Twitter ▶︎ https://onl.bz/tVmbVDC

*SECRET NUMBER Instagram ▶︎ instagram.com/secretnumber.japan_official/

*SECRET NUMBER YouTube ▶︎https://www.youtube.com/channel/UCqCpOzBiExh7idRFVQRSJxA



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/10-19:16)