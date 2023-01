[株式会社Nuzzle]

“眠り”に着目したスキンケアアイテム、メイクアイテムの全16品を発売。



ヘア&メイクアップアーティスト イガリシノブは株式会社マッシュビューティーラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するナチュラル&オーガニックのメイクアップアイテムに特化したセレクトショップ「Make↗Kitchen (メイクアップキッチン)」と共同開発により生まれた新ブランド【SS by WHOMEE】を2023年3月1日より発売いたします。(2023年4月26日よりCosme Kitchen(コスメキッチン)取り扱い開始)











「眠り」に着目した新ブランド





自分自身に戻る時間へ誘う。

~もっと触れていたい肌へ~



忙しい毎日の中にそっと寄り添う。

まるで深呼吸するようなやわらかな香りでキモチ満たされる。





ヘア&メイクアップアーティスト【イガリシノブ】とメイクアップキッチンプロデュースの

現代のライフスタイルに合わせたナチュラルコスメブランドが誕生いたします。





イガリシノブが「SS by WHOMEE」に込めた思い







「楚々(ソソ)」とは、“清らか・可憐・凛とした美しいさま”という意味。5年目のWHOMEEに「ソソ」をプラスオン、「SS by WHOMEE」に。



ヘアメイクの仕事を通して、みんなに自分の可愛さに気づいて欲しいと思ってきました。

自分のかわいさってなんだろうなー?





カラダと心を整えることを大切におもってもらって、気持ちが弱くならずにメイクすることを楽しめたときに、そう!心はずませてほしい!メークやスキンケアだけじゃなく、食事や、生活習慣にも気を配れるのが理想。特に1番大切に私がしたは、睡眠!睡眠力!

よく眠れた日の朝って脳も気持ちもスッキリ、肌だって絶好調!「心」に大切にしてね



第一弾は、気持ちよく眠れる精油をブレンドしたアイテムや、寝落ちしても後悔しない、小ちゃい子からおじいちゃんおばあちゃんまで、家族でシェアできるコスメができあがりました。

全てに模範となるような生活をしてこれなかった私。だからこそ気づいた体の大切さ。

「衣・食・住・お化粧!」っていう新しい価値観ができるくらいみんなの日常に寄り添えるブランドになればいいな(ハート)



(ヘア&メイクアップアーティスト イガリシノブ)





「眠り」に着目した全16品





■ブランドの約束

☑96%以上(水・半合成含む)植物由来成分

☑10のフリー処方

石油系界面活性剤・パラベン・アルコール・鉱物油・シリコン・旧指定成分・動物由来・マイクロプラ・ナノ原料

遺伝子組み換え

☑現代のライフスタイルに合わせた処方設計

【眠り】に着目





商品情報









■ソソ モイストトリートメントローション〈化粧水〉 150mL

金額:3,300円(税込)



まるで深呼吸するようなやわらかな香りでキモチ満たされる。

みずみずしいテクスチャーで、ふっくらやわらかうるおい肌に導きます。



■ソソ モイストトリートメントクリーム〈クリーム〉 30g

金額:3,630円(税込)



まるで深呼吸するようなやわらかな香りでキモチ満たされる。

とろけるようなクリームでうるおいのあるツヤ肌へ導きます。











(左から)

■ソソ スージングミスト〈全身用化粧水〉 200mL

金額:3,300円(税込)



マルチに使えるたっぷりサイズの全身用化粧水。

香りを楽しみながらうるおいケアを。



■ソソ スージングボディオイル〈ボディオイル〉 100mL

金額:3,080円(税込)



こっくりとした使用感のマッサージに適したボディ用オイル。

うるおいのあるツヤ肌へ導きます。



■ソソ スージングオイル〈化粧油〉 50mL

金額:3.630円(税込)



お肌に浸透※し、うるおいのあるツヤ肌へ導きます。

※角質層まで



■ソソ スージングバーム〈保湿クリーム・ボディクリーム・ヘアクリーム〉 50g

金額:3,520円(税込)



肌の上でとろけて香り立つ、身体・顔・唇・髪に使えるマルチバーム。







■ソソ オールデイリップ&チークスティック〈口紅・頬紅〉 全4色

(左から)ルージュレッド/ブルーベリーシロップ/ゴールデンブラウン/アメジストピンク

金額:2,640円(税込)



メイクしながらスキンケア。

W洗顔不要で、石鹸で落とすことができます。







■ソソ オールデイパウダー〈フェイスパウダー〉

金額:3,740円(税込)



サラサラ質感のフェイスパウダー。

W洗顔不要で、石鹸で落とすことができます。







■ソソ オールデイマルチパレット 全3色

正式名:ソソ オールデイマルチシャドウ〈アイシャドウ・ハイライト・眉墨〉

ソソ オールデイリップ&チーク〈口紅・頬紅〉

(左から)アンダルシアブルー/キラウエアブラウン/タナロットサンセット

金額:3,740円(税込)



好きな色を好きなパーツへ。

マルチに使えるパレットで簡単メイクが完成。

W洗顔不要で、石鹸で落とすことができます。









■ソソ フリズヘアマスカラ〈整髪料〉

金額:2,200円(税込)



ひと塗りで気になるうぶ毛を整えるヘア用ポイントマスカラ。

サッとひと塗りでOK。素髪のようなサラサラ仕上げで簡単スタイリング。



■ソソ スージングかっさプレート

金額:2,640円(税込)



たまりがちなコリをほぐす為に開発した陶磁器製のマッサージ用プレート。

頭皮や全身の血行促進に使えます。







発売情報





■2023年3月1日:Make↗Kitchen【メイクアップキッチン】

WEBサイト



■2023年4月26日:Cosme Kitchen【コスメキッチン】





株式会社マッシュビューティーラボ:Make↗Kitchen(メイクアップキッチン)









美しさと、 確かなもの。

「メイクアップ」とは、 さらなる美しさを手に入れること。

本来、 そこにストレスは不要なのではないでしょうか。



好きなカラーを思い切り楽しむこと。 素肌を心地よくいたわること。 感覚を自由に解放すること。

そのすべてを当然のことと捉えるのが、 Make↗Kitchen (メイクアップキッチン)です。

姿形や印象を変えるためだけのメイクアップから、 スキンケアを当たり前に兼ね備えた、 素肌が喜ぶナチュラル&オーガニック メイクアップの時代へ。





株式会社マッシュビューティーラボ:Cosme Kitchen (コスメキッチン)









世界中の個性豊かなナチュラル&オーガニックコスメを中心にアロマやハーブティー、雑貨や洗剤など、ナチュラルアイテムをラインアップ。



自社農園や契約農家などの生産者の顔や想いが見え、安心・安全な原料や生産であることはもちろん、

世界的なオーガニック認証機関から認められた製品や、フェアトレードの実践、

動物実験の不実施、環境への配慮などを安心のラインとして、独自にブランドをセレクトしています。



