[RPBC 株式会社]

大人気「Love letter」シリーズ新作アイテムの先行販売&限定ノベルティを配布



2023年9月13日(水)~9月19日(火)の期間で、「ENCIRCLE」のポップアップストアを阪急うめだ本店4階の会場「イット コンテンポラリー」にてオープンいたします。

今回のポップアップストアでは、再入荷希望の声を多く頂いていたブランドのアイコンアイテム「Thankyou bag」や人気の高い「Love letter」シリーズの新作「Love letter sweat emb」の刺繍入りスウェットが登場。オンラインストアでは即完売してしまう人気アイテムを先行受注販売でお早めにゲットできるチャンスです。

また「大切なお洋服を長く愛せるように」そんな想いを込めて、¥15,000以上(税抜)ご購入いただいた方へ限定で、ノベルティのランドリーバッグをプレゼントいたします。



オンライン販売を軸として展開している「ENCIRCLE」のアイテムを実際にお試しできる貴重な機会ですので、ぜひお立ち寄りください。







ENCIRCLE阪急うめだ本店ポップアップストア





開催場所:阪急うめだ本店4F イット コンテンポラリー

開催期間:2023年9月13(水)~9月19日(火)

営業時間:10:00-20:00

住所 :〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8-7

(大阪メトロ御堂筋線「梅田」駅・大阪メトロ谷町線「東梅田」駅から徒歩2分または、

阪急「大阪梅田」駅・阪神駅「大阪梅田」駅から徒歩3分または、JR「大阪」駅から徒歩4分)

※阪急うめだ本店へのお問い合わせはお控えください



ブランドアイコンアイテム「Thank you bag」を先行販売







日頃の感謝を込めて“Thank you”のプリントを施した「Thank you bag」。野菜なども入る容量大きめサイズで、内側のポケットには鍵やお財布など小物を収納いただけます。

またオーガニックコットンで作成したキャンバス素材で、使用していくうちに馴染んでいくのも特徴です。



Thank you bag ¥3,960

Color - natural



大人気「Love letter」シリーズの新作アイテムをいち早くお披露目







ENCIRLCE定番の〈en sweat〉をベースに、ENCIRCLEらしくシンプルに胸元に「I love you.」のワンポイント刺繍が入ったスウェットアイテム。

サイズ展開は、昨年展開した1・2のサイズ加えて、ショート丈のFreeサイズを加えた3サイズ展開にしており、多種多様な着回しができるようアップデートしています。



Love letter sweat emb

¥18,700

Color ‒ tofu , midnight , clay

Size - Free , 1 , 2



¥15,000以上お買い上げの方へランドリーバッグをプレゼント







ランドリーバッグには珍しく、グレーの生地×ブラックのジッパーでスタイリッシュなデザイン。ブランドロゴが大きくあしらわれ、使うたびに気分を盛り上げてくれそう!日常使いはもちろん旅先でも活躍すること間違いなしです。

また、しなやかで柔らかく目の細かいメッシュ素材を使用しているため、水が通りやすく通気性が良いのが特徴です。大切なお洋服を心地良く、長く愛せるようにぜひお使いください。





Size- 縦50cm×横40cm



Brand informatin







ブランドコンセプトは「着心地良いもので、包む、囲む、環る」「ずっと着られる、ずっと好きでいられる」。

着心地良さを軸にニット、アウター、デニム、スウェットなど長く愛せる定番アイテムから、サングラス、ハットなど遊び心を大切にしたアイテムまで幅広くラインナップ。スタンダードなデザインと、肌触りの良い高級感のある素材を大切にしています。

2023年8月2日にブランドが1周年を迎え、現在1周年を記念したアニバーサリーアイテムを発売中。



Online shop:https://encircle.jp

Instagram:@encircletokyo

LINE:@encircletokyo



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/21-14:16)