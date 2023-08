[株式会社ワーナーミュージック・ジャパン]

株式会社ワーナーミュージック・ジャパン(本社:東京都港区、代表取締役社長兼CEO:小林和之)は映画『バービー』オリジナル・サウンドトラック “Barbie The Album” について、デジタル版/輸入盤を7月21日(金)に、国内盤CDを7月26日(水)にリリースしました。





映画『バービー』オリジナル・サウンドトラック “Barbie The Album”





世界で最も人気な人形である"バービー"初の実写映画『バービー』のオリジナル・サウンドトラック。自身のソロ名義では約2年ぶりとなるDua Lipaを筆頭に、Lizzo、GAYLE、PinkPantheress、Ava Maxなど現行インターナショナル・ミュージックを網羅。今の洋楽シーンを代表するアーティストが勢ぞろいした見逃せない2023年洋楽ベスト・ヒット作品。



再生・購入はこちらから

https://barbiejp.lnk.to/BarbieTheAlbumJPFS





■基本情報

Barbie The Album / バービー・ザ・アルバム

2023.07.21 デジタル配信

2023.07.26 CD発売 CD ¥2,970(税込) WPCR-18617





■収録アーティスト / 楽曲

01. Lizzo / Pink

02. Dua Lipa / Dance The Night

03. Nicki Minaj & Ice Spice / Barbie World (with Aqua)

04. Charli XCX / Speed Drive

05. KAROL G / WATITI (feat. Aldo Ranks)

06. Sam Smith / Man I Am

07. Tame Impala / Journey To The Real World

08. Ryan Gosling / I'm Just Ken

09. Dominic Fike / Hey Blondie

10. HAIM / Home

11. Billie Eilish / What Was I Made For?

12. The Kid LAROI / Forever & Again

13. Khalid / Silver Platter

14. PinkPantheress / Angel

15. GAYLE / butterflies

16. Ava Max / Choose Your Fighter

17. FIFTY FIFTY / Barbie Dreams (ft. Kaliii)



■公式サイト/Xアカウント情報

日本公式サイト:https://sp.wmg.jp/barbiethealbum/specialpage/

日本公式Xアカウント:https://twitter.com/barbiealbum_jp

グローバル公式サイト:https://www.barbiethealbum.com/

グローバル公式Xアカウント:https://twitter.com/barbiethealbum





Barbie The Album ~史上最聴のピンクの夏が来る~



オリジナル・サウンドラック “Barbie The Album” リリース!世界で最も人気な人形である “バービー” 初の実写映画『バービー』を引っ提げて、この夏、史上最聴のピンクの夏がやってくる!バービーの世界に目と耳の両方から浸れる夏にするべく、ピンクにまつわる様々な情報をお届けします。





特設ページはこちらから

https://sp.wmg.jp/barbiethealbum/specialpage/

* 日本公式サイトとなります



