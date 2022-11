[株式会社VOYZENTERTAINMENT]

業界の常識を覆す24名の次世代ボーイズグループ「VOYZ BOY」の楽曲「H2O」が、森永乳業株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:大貫陽一)の「マウントレーニア」とコラボレーションをし、日本初(※日本の企業におけるサブリミナル効果入りタイアップミュージカルとして(株式会社マニューバー調べ<2022年10月>)のサブリミナルMVを公開したことをお知らせいたします。水をテーマとした楽曲「H2O」のMV中に、「マウントレーニア」のサブリミナル効果を随所にいれることで水以外の”なにか”が飲みたくなる?内容となっています。









■「VOYZ BOY」の「H2O」サブリミナルMV公開日:

2022年10月31日 月曜日 17時



■「マウントレーニア サブリミナル効果って本当にあるの?実験サイト」URL:

https://www.mtrainier.jp/cp/subliminal/

※このサイトではサブリミナル効果体験を宣言した上でお届けしていますが、宣言せずにサブリミナル効果をすることはないようお願いします。



■ 「VOYZ BOY」の「H2O」サブリミナルMV キャプチャ:











■ 「マウントレーニア」 について:

1993年2月に発売した「マウントレーニア」は“チルドカップコーヒー”という新たなカテゴリーを創造したパイオニアブランドです。エスプレッソ&ミルクの味わいをいつでもどこでも手軽に楽しむことができ、皆さまにリフレッシュ&リラックスのひとときと、豊かで幸せな時間のはじまりをお届けしています。



「マウントレーニア」公式 Instagramアカウント:

https://www.instagram.com/mtrainier.official/



「マウントレーニア」公式 Twitterアカウント:

https://twitter.com/mtrainier_jp





「VOYZ BOY」について







メンバー全員が VOYZ ENTERTAINMENT 所属。SNS総フォロワー数は300万人超。2020年4月、満を持してプライベートレーベルVOYZ ENTERTAINMENTよりCDデビュー。デビューアルバムである「ARRIVAL OF VOYZ BOY」はデビュー作にして、売上枚数6万枚。オリコンランキングデイリー3位、ウィークリー5位を獲得。MV「Spark」「GALAXY」は総再生回数100万回を突破。2022年1月より、 新体制として赤名 竜之輔と福井 巴也のWリーダー体制での2チーム制となり、 ”THE YELLOW by VOYZ BOY”と”THE PINK by VOYZ BOY”に分かれ活動中。



2022年2月20日に開催したVOYZ BOY LIVE 2022 「stories」(Zepp Haneda)では、 チケットが事前に完売。2022年3-5月は東名阪ツアーを開催し、7月10日に行われた立川ステージガーデンでの単独LIVEも事前完売・満員にて成功させた。8月4日には関西コレクションのメインステージにてアーティスト出演も。



▼ VOYZ BOY 公式HP

https://voyzboy.com/



▼公式 Twitter

https://twitter.com/VOYZBOY



▼公式 Instagram

https://www.instagram.com/voyz_boy_official/



▼Youtube

https://goo.gl/jrkvMX



