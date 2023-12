[映像産業振興機構(VIPO)]

豪華ゲストによるトークイベント 計5回開催決定/カンヌ「監督週間 2023」公式グッズプレゼント企画実施決定



平素よりお世話になっております。

特定非営利活動法人映像産業振興機構(略称:VIPO[ヴィーポ]、理事長:松谷孝征、東京都中央区)は、「カンヌ国際映画祭」の独立部門である「監督週間 (Quinzaine des Cineastes/ Directors' Fortnight)」と結んだコラボレーション契約 の一環として開催する「カンヌ監督週間 in Tokio」にて、カンヌ国際映画祭「監督週間 2023」で上映された長編・短編に加え、VIPO セレクトの日本映画を計17本上映いたします。

開催を記念して、オープニングイベントとしてカンヌ国際映画祭「監督週間」アーティスティック・ディレクターのジュリアン・レジ氏の舞台挨拶、特別上映での『ゆれる』西川美和監督×オダギリジョーさんトークイベント、『極道恐怖大劇場 牛頭』三池崇史監督トークイベント、「監督週間 2023」に正式出品された唯一の日本人監督・平井敦士監督によるティーチインも決定いたしました。

さらにカンヌ国際映画祭「監督週間 2023」公式グッズが当たるプレゼントキャンペーンも実施いたします。







○ 世界中から選りすぐった珠玉の全17作品が渋谷に集結!

オープニングを飾るのは、フランスの実力派監督セドリック・カーン作で、70年代に起きた実際の事件に基づく息をのむ裁判劇 『ゴールドマン裁判』。現在、本作はフランスで観客動員数30万人を超え大ヒット中です。その他のラインナップも充実しており、日本でもおなじみの韓国の至宝・ホン・サンス監督の記念すべき30本目の長編作品となる 『In Our Day』、ドキュメンタリー出身のイリヤ・ポヴォロトスキ監督のフィクション第1作となるロードムービー 『Grace』、「監督週間」部門作品を対象とするベスト・ヨーロッパ映画賞を受賞し、エレナ・マルティン・ヒメノ監督が主演も兼ねている 『Creatura』、今年最も注目されたアジアの新人監督ファム・ティエン・アンの長編1作目でありカンヌの「新人監督賞」カメラドールを受賞、第24回東京フィルメックス最優秀作品賞も受賞した 『黄色い繭の殻の中』と、各国から多彩な作品が集結。今年5月のカンヌからの直送で、日本では2回しかみることのできない“事件的”な2週間が12月に渋谷で待っています。観なければ、あなたは一生後悔するかもしれない!



『ゴールドマン裁判』(C)Severine Brigeot



○ 豪華ゲスト登壇のトークイベントも開催!

「カンヌ監督週間 in Tokio」開催を記念して、豪華ゲスト登壇のトークイベントも決定いたしました。

12月8日(金)、「カンヌ監督週間 in Tokio」オープニングを飾る『ゴールドマン裁判』上映前には、来日したカンヌ国際映画祭「監督週間」アーティスティック・ディレクター、ジュリアン・レジ氏によるオープニング・トークを開催。「カンヌ監督週間 in Tokio」開催にあたってのメッセージを皆様にお届けします。

12月9日(土)『ゆれる』上映後には、西川美和監督とオダギリジョーさんによるトークイベントを開催。2006年の「監督週間」に正式出品された本作について、カンヌでの思い出も交えながらお話しいただきます。

12月11日(月)には『極道恐怖大劇場 牛頭』上映後に三池崇史監督によるトークイベントを開催。本作がVシネマでありながら2003年の「監督週間」に正式出品されたことを皮切りに、今までに三度も監督作が「監督週間」で上映されている、正に“監督週間に愛された”三池監督に、たっぷりお話しをお聞きします。

さらに、カンヌが注目する新進気鋭の平井敦士監督も緊急来日。2023年の「監督週間」に日本人監督として唯一正式出品された『ゆ』(「モントリオール・ニュー・シネマ国際映画祭2023」短編部門でグランプリ受賞、スイス「ヴィンタートゥール国際短編映画祭」メインコンペティションでグランプリ受賞)、前作『フレネルの光』をあわせた短編作品上映後に登壇し、お客様とのQ&Aを中心にお話しいただきます。平井監督のティーチインは12月16日(土)と19日(火)の両日開催です。



『ゆれる』(C)2006『ゆれる』製作委員会



『極道恐怖大劇場 牛頭』



『ゆ』(C)MLDFILMS



【イベント日時/登壇者】

[1]12月8日(金) 『ゴールドマン裁判』14:00の回 上映前オープニング・トーク

ゲスト:ジュリアン・レジ氏(カンヌ国際映画祭「監督週間」アーティスティック・ディレクター)

[2]12月9日(土) 『ゆれる』14:00の回 上映後トークセッション

ゲスト:西川美和監督、オダギリジョーさん

[3]12月11日(月) 『極道恐怖大劇場 牛頭』16:00の回 上映後トークセッション

ゲスト:三池崇史監督

[4]12月16日(土) 『ゆ』『フレネルの光』『ナナメのろうか』14:30の回 上映後ティーチイン

ゲスト:平井敦士監督

[5]12月19日(火) 『ゆ』『フレネルの光』『ナナメのろうか』16:30の回 上映後ティーチイン

ゲスト:平井敦士監督

《チケット等の詳細はこちらよりご確認ください》

https://ttcg.jp/human_shibuya/topics/2023/11261800_25006.html



○ カンヌ国際映画祭「監督週間 2023」公式グッズが当たるプレゼントキャンペーンも実施!

「カンヌ監督週間 in Tokio」の公式XやInstagramをフォローして、上映作品の感想を投稿してくれた方の中から抽選で、カンヌ国際映画祭「監督週間 2023」公式グッズをプレゼントいたします。今年のカンヌから届いた本国版の公式グッズです!カンヌ「監督週間 2023」× A.P.C 公式トートバッグを3名さまに、カンヌ「監督週間 2023」公式パンフレット(仏版)を5名さまにプレゼントいたします。

《キャンペーン詳細はこちら》

https://www.cannes-df-in-tokio.com/cp2023









○ カンヌ「監督週間」について(公式サイト:https://www.quinzaine-cineastes.fr/en)

「カンヌ国際映画祭」は世界三大映画祭の中でも突出した知名度と国際的に高い評価を誇る映画祭です。その中でも将来有望の片鱗を見せる優れた映像作品を1969年より上映し続けてきた「監督週間(Quinzaine des Cineastes/ Directors' Fortnight)」。フランスの監督協会が運営している「監督週間」は、作家性を持つ監督が世界に出てゆく登竜門的な存在であり、また最も特異で前衛性のある、幅広いタイプの作品を紹介することを目的としています。

過去には、ソフィア・コッポラ、スパイク・リー、アトム・エゴヤン、ジム・ジャームッシュ、ケン・ローチ、グザヴィエ・ドラン、日本からは大島渚、北野武、黒沢清、三池崇史、諏訪敦彦、河瀬直美、西川美和といった今日の映画界を牽引する監督たちがこの「監督週間」から大きく飛び立っていきました。



◆「カンヌ監督週間in Tokio」概要◆

※名称について:「カンヌ監督週間 in Tokyo」は、「Tokyo」をフランス語表記「Tokio」に変え、「カンヌ監督週間 in Tokio」といたします。

【日 程】 2023年12月8日(金)~21日(木) 《2週間限定〉

【会 場】 ヒューマントラストシネマ渋谷(東京都渋谷区渋谷1-23-16 ココチビル7・8F)

【上映作品】

・今年度のカンヌ国際映画祭「監督週間2023」で上映された長編・短編作品

・VIPOセレクトの日本映画

【公式HP】 https://www.cannes-df-in-tokio.com

【予告動画(YouTube)】 https://youtu.be/Jh89SoweXdU

【公式X(旧Twitter)】 @cannes_tokio (https://twitter.com/cannes_tokio)

【公式Instagram】@cannes_tokio(https://www.instagram.com/cannes_tokio)

【主 催】

監督週間(Quinzaine des Cineastes/ Directors' Fortnight)/特定非営利活動法人映像産業振興機構(VIPO)

【特別協力】 AKIRA H

【協 力】CINEFRANCE STUDIOS/ユニフランス/ELLE/日本映像翻訳アカデミー(JVTA)

【助 成】 在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ日本





特定非営利活動法人映像産業振興機構(VIPO: Visual Industry Promotion Organization)

VIPO(ヴィーポ)は映画・放送・アニメ・マンガ・ゲーム・音楽・キャラクター・出版などの日本のコンテンツ産業の国際競争力の強化を推進し、日本経済の活性化に寄与することを目的に、2004年に設立されたNPO法人です。100を超える会員企業・団体の協力と政府・地方公共団体による政策・施策を有機的に組み合わせながら、〈人材育成〉〈海外展開・市場開拓〉の支援を中心に、文化芸術分野を含めた作品等の製/制作・発表、調査研究、情報提供・保護、海外機関との連携事業などを実施しています。様々な活動を通して、コンテンツ産業全体のさらなる価値向上と長期的発展をグローバルな視点に立ちサポートしています。

公式サイト:https://www.vipo.or.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/09-11:40)