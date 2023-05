[株式会社ユニオンシンク]

株式会社ユニオンシンク(大阪本社:大阪市中央区、代表:西谷 洋志、以下当社)は、2023年4月19日(水)に開催された医療機器の製造・設計に関する展示会「Medtec Japan(主催:インフォーママーケッツジャパン株式会社)」で開催された第11回「Medtecイノベーション大賞」にて、努力賞を受賞いたしました。









「Medtec Japan(主催:インフォーママーケッツジャパン)」は医療機器の製造・設計に関する国内唯一(※1)の展示会・セミナーです。2023年4月19日(水)~21日(金)まで開催され、初日に同会場内で行われた第11回「Medtecイノベーション大賞」の選考では、一次審査通過企業6社によるプレゼンテーションが行われました。

当社からは営業部長の相薗が品質デザイナー for GxP クラウド(※2)の開発背景と活用事例、今後の展望についてプレゼンテーションし、努力賞を受賞しました。





●「Medtecイノベーション大賞」について

「Medtecイノベーション大賞」は、医療機器の製造・設計において、国内企業による革新的な医療機器を表彰する目的で、2012年に創設され、今年で11回目の開催です。受賞製品は、世界に誇れる日本発の革新的な医療機器や部材・部品、加工技術・製造装置等の製品として、国内外に広く伝えられます。





●受賞製品「品質デザイナー for GxP クラウド」について

サブスクリプション型の品質管理システムです。サーバーの購入や構築、管理が不要であり、1ユーザーから利用可能で、少人数のチームでもスムーズに使用していただけます。

中小規模の薬事企業にとって、高額な品質管理システムの導入はハードルが高い現状がありました。そこで、弊社では既に市場で広くご利用いただいている「品質デザイナー for GxP」をベースに、2021年からコストを抑えた品質管理システムの開発を進め、2022年8月からサービスを開始。低コストで高品質な品質管理システムを利用できます。





●受賞製品「品質デザイナー for GxP クラウド」概要









※1:主催企業が公開しているプレスリリースより引用(https://www.dreamnews.jp/press/0000279108/)

※2:「品質デザイナー for GxP クラウド」は当社の登録商標です。





【会社概要】

株式会社ユニオンシンクは自社開発パッケージソフトである「デザイナーシリーズ」の提案や各種システムの受託開発を中心に、業務の全体最適を見据えたトータルソリューションの提案から、導入・運用・保守サポート・教育に至るまで、ワンストップで実施しています。

お客様にとって唯一無二のパートナーとなり、共に新たな価値を創造していきたいという思いから、バリュープロポジションマインド(VPM)を理念として掲げ、私たちと私たちに関わるすべての人を豊かにし社会に貢献し続ける企業を目指します。



所在地(大阪本社):〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 4-11-28 JPR心斎橋ウエスト5F

代表者名 :西谷 洋志

資本金 :1億円

事業内容 :パッケージソフト開発・販売・導入・保守サポート、システム受託開発

自社サイト :https://www.utc-net.co.jp/



<本件のお問合せ先>

株式会社ユニオンシンク 広報 山田

TEL:06-6258-1100 E-mail:utc_pr@utc-net.co.jp



