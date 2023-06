[OTTOCAST]

Ottocast PICASOU 2に引き続き、HDMI入力端子が追加された上位機種がリリースされました。



実用的で、装着簡単な車載用電子パーツブランド「Ottocast(オットキャスト)」では、ピカソウ2に引き続き、HDMI入出力機能を搭載した最新型CarPlay AI BOX「PICASOU 2 Pro 」をこのたび発売しました。ピカソウ2の機能とスペックを引き継ぎながら、新たにHDMI入力端子を設けるとともに、U2-PLUSではあったUSB端子も復活しています。テレビキャンセラーを使わなくてもYouTubeや地上波が見れるのは大きな注目ポイントです。







地上波も見れて、ネット動画も見れる





今回のPICASOU 2 Proについて、一番大きな強みというのは、HDMI入力端子が付いたことです。これによって、地上波が見れるようになりました。従来機種なら、ネットしか見れないとか、地上波しか見れないとか、かなり不便ですが、本製品を装着すると、そういった不便を感じることなく、好きな番組を視聴することが可能になるため、車内のエンタメ性や快適性が向上することは確実です。



テレビキャンセラー不要 走行時も簡単に視聴可





ネット動画や地上波が見れるだけではなくて、車を走らせる状態で、特にテレビキャンセラーを使うことなく、地上波やYouTubeが見れてしまうという特徴も持っていますので、非常に楽に視聴ができてしまうというところも注目できるポイントになっております。

※走行時にAV機器に表示された画像や動画を運転者が注視したり、ナビ操作をすることは道路交通法で禁じられています。視聴や操作は必ず同乗車が行ってください。



使い方は簡単





本機を起動させるには、付属のUSBケーブルを車両のAppleCarPlay対応のUSBポートに接続するだけと簡単です。ナビ、ディスプレイオーディオにAndroidが表示されます。スマートフォンやポケットWi-Fi、車内Wi-Fiなどを使ってテザリング設定、またはNano SIM カードを挿入すれば即使用が可能となります。別の車に持っていってもそこでも使えます。AndroidですのでPlayストアからお好みのアプリをインストールして気軽に使うことができ、Youtubeをはじめ、動画サービスや音楽配信サービスなども利用できます。



純正ナビが同時に使える





オットキャストPICASOU 2 Proを使って、動画とか地上波とかを見ながら、純正ナビも同時作業させるということができます。純正ナビで目的地を設定していて、純正ナビの音声を聞きながら、目的地に到達される方には嬉しい機能です。



HDMI出力でリアディスプレイ対応





本製品とリア席モニターをHDMIケーブルで接続することで、前席とリア席モニターの画面を共有することができます。また、動画再生中に、前席の画面を上から下に2回スワイプして、通知バーを表示させて、「Cast to HDMI」をタップしたら、前席でgoogle マップに切り替えて、後席で引き続き動画視聴が可能です。これで長いドライブ旅でも、同乗者が飽きずに快適に過ごすことが可能です。



USB端子も搭載





U2-PLUSではあったUSB端子も復活しています。USBメモリに入れた動画や音楽を視聴することができます。そのため、Wi-Fi環境のある場所であらかじめUSBメモリに動画や音楽をダウンロードしておけば、通信料を気にせず車内で視聴することが可能です。同乗者がいる際に、映画やYouTubeの動画をこのように視聴できるため、ドライブが楽しく快適になること確実です。



操作時の反応速度は速く、ストレスなし





本製品はQualcomm Snapdragon 665 8 コアという業界で優れたCPUスペックが備わっており、処理速度の向上によりスマホ操作同等レスポンスでストレスなく操作可能です!



一新されたUIデザイン





本製品は画角自動調整機能を搭載しており、長方形型、横長型、正方形型、縦長型等様々なナビの形に対応し自動でリサイズ化します。固定メニューバーは左右に変更可能です。



幅広いメーカーの純正ディスプレイに対応





基本的に2016年以降の純正で有線のCarPlay搭載車種をサポートします。トヨタ車やレクサス、ホンダ、マツダ、スズキなどの国産メーカーをはじめ、メルセデス、アウディ、プジョー、フォルクスワーゲン、ボルボ、フォードなどのインポートカーへの対応も可能です。タッチパネル式でない一部の車両に対しては、別途オプションでBlutooth式リモコン「エアマウス」を設定しているため、こちらを使用することで本機の操作が可能となります。

※車がCarPlayに対応していないと、100%使用できません。



本体がコンパクト





製品本体サイズはiPhoneの2/3くらいとなる超小型化を実現し、収納性や持ち運び性にこだわりました。また、多数の車種に対応できるよう、「USB A to Cケーブル」だけでなく、「USB C to Cケーブル」の2種を付属しています。



電波法の認可取得済み





本製品は、日本国内の電波法の認可(認証番号R201-220660)やJATE認証(認証番号R TD220164201)を受けているため、安心してお使いいただけます。また、製品には万一の際にも安心の1年保証を付帯しています。



製品情報





製品型番:PCS35

商品名:PICASOU 2 Pro

本体カラー:ブラック

OS:Android 10

RAM:4GB

ROM:64GB

CPU:Qualcomm Snapdragon 665 8 コア、64 bit 11 nm、最大 2.0 GHz

拡張可能なメモリ:メモリーカード USB メモリ(最大 128GB)

付属品:USB A to Cケーブル、USB C to Cケーブル、Y字電源ケーブル、インストール(配線)ガイド、SIM ピン、取扱説明書

本体接続端子:USB タイプA / タイプC、Mini HDMI 入力/出力、Nano SIM

保証期間:購入日から1年



製品ページ(Amazon):https://www.amazon.co.jp/dp/B0BNTQ77HP?ref=myi_title_dp

製品ページ(楽天):https://item.rakuten.co.jp/ottocaststore/picasou2pro-new/



Ottocastその他の製品はこちら↓をご参照ください。

ブランドページ(Amazon):https://www.amazon.co.jp/ottocast



会社概要





事業内容:実用的で、装着簡単な車載用電子パーツの研究開発&販売

設立:2014年12月

公式サイト: http://www.ottocast.com



公式アカウント





Twitter: https://twitter.com/ottocast1

YouTube:https://www.youtube.com/c/OTTOCASTJP

公式サイト: http://www.ottocast.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/11-09:46)