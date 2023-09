[株式会社YUBUNE]

10月11日(水)、メディテーションコスメブランドYUBUNE(ユブネ)は、製品にその場でペイントアートを施す

ラッピングサービス “Gift of Art(ギフトオブアート)”を新たにリリース。世界に一つの「アート」を添えた贈り物に。













全く新しいラッピングGift of Art





10月11日(水)より、製品パッケージにペイントアートを施すラッピングサービス"Gift of Art"を新たにリリース。購入したその場でパッケージにペインティング(所要時間15分程)、お渡しする。包装紙やリボンを用いた従来のラッピングとは異なる、全く新しいラッピングサービスとなる。デザイン、カラーは季節の彩りや、日々受ける様々なインスピレーションをもとにスタッフが自由にペインティング。世界で一つだけのアートを添えた贈り物に。



■ペイントアート料金: 330円(税込)

■店舗・オンライン共に10月11日(水)11:30開始

■カラー、デザインはお選び頂けません。











通行人も思わず足を止めた先行リリース





商業施設内のポップアップストアにて、先行リリースを行った本サービス。多くの通行人が足を止め「コレクションしたくなる」「油絵のような立体感が素敵」とアートペイントに目を惹かれ、製品を購入する人が続出するなど大盛況に終わった。そのGift of Artが待望の正式リリースとなり、今年のギフトシーズンは「アートな化粧品を贈る」という新しい選択肢が増えるだろう。





YUBUNE





「命の洗濯」をコンセプトに2020年10月に1号店となるYUBUNE新宿店をローンチ。プロダクツには日本の希少な温泉水や泥、鉱石粉末などの大地の成分の他、失われつつある日本の伝統産業の技術や廃材を利用するなどアップサイクルでクリーンなコスメラインを展開。肌や環境に優しいスキン&ボディケア製品をはじめフレグランスやお香を取り揃える。



■新宿店:東京都新宿区新宿 5-10-1 2SKY.BLDG.1 F















■YUBUNE公式HP

https://yubune.tokyo/ec/



■YUBUNE公式Instagram

https://www.instagram.com/yubune_tokyo/



