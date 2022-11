[Baron App, Inc.]

Cameoは、2017年にアメリカでスタートしたサービスで、誕生日・結婚祝いや応援・激励メッセージなど、特別なメッセージ動画を好きな有名人に依頼して、スマートフォンなどで受け取ることができるものです。世界中の俳優やミュージシャン、アスリート、インフルエンサーなど、合計約5万人もの有名人が参画しています(2022年11月時点)。













アッコさんからメッセージ動画をもらおう!キャンペーン



Cameoの日本語版サイトOPENを記念して、歌手・タレントである和田アキ子さんから特別にメッセージ動画をもらうことができるキャンペーンを2022年4月20日~ 5月22日に開催いたしました。キャンペーン期間中に頂いた多くの応募件数の中から当選された3組の皆様へ、アッコさんからのメッセージ動画をプレゼントいたしました。



新郎から新婦への結婚・誕生日お祝いのサプライズ、お父さんから息子さんへの応援メッセージのサプライズ、息子さんからお母さんへの感謝の気持ちを伝えるサプライズ。アッコさんの突然の登場に驚いた様子でした。









今回、アッコさんからのメッセージ動画と、当選者様へのメッセージ動画をお渡しした際のメイキング動画を公開いたします。



【1】当選者 貫井様 ~新郎から新婦へ、結婚式での誕生日サプライズ~

< ご依頼内容 >

妻の誕生日でもあり新郎から新婦へ向けサプライズでお祝い動画を贈りたいです。「誕生日おめでとう」や「二人で幸せなご家庭を築いていってください」等のメッセージを、ぜひアッコさんにお願いしたいです。

< アッコさんからのメッセージ一部抜粋 >

「この度はご結婚おめでとうございます。なんとなんと、聞きましたよ。今日はなつみさんの30歳の誕生日みたいじゃないですか!こんなおめでたいことはないですよ。まず旦那が結婚記念日を忘れることもないしね。二人で幸せな家庭を築いてください!」

< メイキング動画 >







【2】当選者 武智様 ~息子さんからお母さんへ、感謝の気持ちをサプライズ~

< ご依頼内容 >

56歳のお誕生日をお祝いしていただきたいです。 アッコさんからこれからの50代の過ごし方やパワーがみなぎるお言葉をいただきたい。

< アッコさんからのメッセージ一部抜粋 >

「まりえさん、56歳のお誕生日おめでとうございます。まりえさんが私の歌を聞いてくれているということで、私の頑張りをみて、『私も頑張ろう』っていう気持ちになれるように私もガンガン頑張って元気でいきたいと思います。まりえさん、一緒に楽しく年をとりましょう!」

< メイキング動画 >







【3】当選者 田中様 ~お父さんから息子さんへ、応援メッセージのサプライズ~

< ご依頼内容 >

5歳の息子、田中謙智(けんち)は、再生不良性貧血という血液の難病と闘っています。コロナ禍の入院治療生活は、4月末で9ヶ月になります。そんな息子そして24時間付き添いをしている妻を応援し、勇気づけたい。

< アッコさんからのメッセージ一部抜粋 >

「けんち君、お母さんのゆきさん、長い長い入院生活本当に大変ですね。心よりお見舞い申し上げます。けんち君は今病院でね、毎日いろんな検査したり、治療してるっていうんで本当に偉いなって思います。ゆきさんも毎日の看病、本当にご苦労様です。お父さんもいろんなところでドナー登録を呼びかけていらっしゃるそうですね。私もこのメッセージを送ることで、より多くの人がドナー登録に興味をもつきっかけになったらなぁと思います。過去は変えられないけど、未来は自分で作れます。希望をもってご家族で頑張ってください。けんち君、元気でね。」

< メイキング動画>







メッセージ動画を通して大切な人に伝えたい思いを届けることができます。

皆様の素敵な思い出作りに、ぜひCameoをご活用ください。

法人向けサービス本格始動!Cameo for Businessとは?







世界中のタレントにメッセージ動画を依頼できるプラットフォームCameo。今回日本での展開が始まったCameo for Businessでは、通常のCameoとは異なり、商用利用可能な法人向けのビデオメッセージを提供いたします。



SNSでの宣伝や有料広告等、マーケティング用途での使用、カンファレンスやウェビナー等、顧客を対象とした公開イベントでの使用、また、会議や研修、表彰式など社内利用としてのビデオをCameoプラットフォームに参加している世界中のタレントに依頼することが可能です。



こんな時に是非ご活用ください!

・自社の商品をSNSで宣伝するために、タレントからの商品レビューの動画がほしい

・著名タレントに自社サービスの紹介を動画に撮ってもらい、カンファレンスで投影したい

・新入社員向けの研修で、タレントからの激励メッセージを贈りたい



【Cameo for Businessのリクエスト方法】

Cameoのホームページにアクセス後、タレントページに進み、【Book a Business Cameo】を選択。ビデオの使用目的やリクエストを行う法人の事業内容、リクエストするメッセージの内容等必要事項を記入すると、タレントからのメッセージ動画のリクエストが完了します。





Cameoとは



Cameo(キャメオ)は、2017年にSteven Galanis(スティーブン・ガラニス)、Devon Townsend(ディーボン・タウンセンド)およびMartin Blencowe(マーティン・ブレンコウ)らによってアメリカではじまった、タレントがファンへ個別のメッセージ動画を送ることができるリーディングマーケットプレイスです。パーソナライズされたビデオメッセージ、魅力的なファン体験、マーケティングやイベントのパートナーシップという形で、ファンやブランドと数万人のポップカルチャーパーソナリティを直接つなぎます。Cameoは2017年のサービス開始から5年間で合計約400万件、2021年だけでも約140万件のメッセージ動画を届けてきました。ファンに唯一無二の感動体験を届けることをミッションに、今後もファンとタレントを繋いでまいります。



・サービス開始年:2017年

・提供会社:Cameo(Baron App, Inc.)

