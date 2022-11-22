［鹿児島市］

医薬品開発の受託研究を行う株式会社新日本科学が、研究開発施設を増設し、更なる事業拡大するにあたり、立地協定締結式を下記のとおり行いました。





■立地協定式

日 時 令和４年１１月１４日（月）１１時３０分～１１時５０分

場 所 鹿児島市役所本館 特別会議室

出 席 者 企 業 … 永田 良一 株式会社新日本科学

代表取締役会長兼社長

二反田 真二 株式会社新日本科学

専務取締役

鹿児島市 … 下鶴 隆央 市長

立 会 人 … 須藤 明裕 鹿児島県副知事



（写真）立地協定式の様子





■株式会社新日本科学の概要

株式会社新日本科学は、昭和32年9月に、国内初の医療品開発受託研究機関として鹿児島市にて創業以来、非臨床試験受託事業を基盤として、臨床試験受託事業や、創薬・新技術の事業化を支援するトランスレーショナルリサーチ事業へ事業領域を拡大するなど、新薬開発プロセスを網羅的に受託できる国内最大のＣＲＯです。

今回の研究施設の増設は、医薬品業界において研究開発の迅速化や、費用の効率化等のためＣＲＯへのアウトソーシング（外部委託）の動きが拡大する中で、近年好調な受注に対応するためのものです。

この研究開発施設増設により、受託キャパシティが5割以上増加するため、今後は大型受注にも対応できるようになります。鹿児島から世界に向けた新薬開発の発信が促進され、本市における雇用の創出や地域活性化など、地域経済の浮揚発展に大きく寄与するものと期待されます。





■増設する「鹿児島本社新社屋研究棟」の概要

(1) 所在地：鹿児島市宮之浦町2438番地

(2) 用地面積：8,855.16平方メートル （2,678.69坪）

(3) 建物面積：13,022.69平方メートル （3,939.11坪）

(4) 着工予定：令和5年1月

(5) 操業開始(予定)：令和6年7月

(6) 従業員数(計画)：従業員数1,080人（うち新規雇用者数280人）※５年目

(7) 事業内容：医薬品開発業務の受託研究、トランスレーショナルリサーチ事業







■お問合せ先

鹿児島市は、研究開発施設業、製造業、情報通信業関連、事務処理センター・コールセンター、デザイン・コンテンツ制作業などで進出する企業を全力で支援します！！



【お問合せ先】

鹿児島市産業創出課企業立地係

〒892-8677鹿児島県鹿児島市山下町11-1

TEL：099-216-1314

FAX：099-216-1303

E-mail：yuuchi@city.kagoshima.lg.jp

ホームページ：https://www.city.kagoshima.lg.jp/rich/index.html



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