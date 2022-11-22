時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

株式会社新日本科学が研究開発施設を増設！

株式会社新日本科学が研究開発施設を増設！

［鹿児島市］

医薬品開発の受託研究を行う株式会社新日本科学が、研究開発施設を増設し、更なる事業拡大するにあたり、立地協定締結式を下記のとおり行いました。


■立地協定式
日 時 令和４年１１月１４日（月）１１時３０分～１１時５０分
場 所 鹿児島市役所本館 特別会議室
出 席 者 企 業 … 永田 良一 株式会社新日本科学
代表取締役会長兼社長
二反田 真二 株式会社新日本科学
専務取締役
鹿児島市 … 下鶴 隆央 市長
立 会 人 … 須藤 明裕 鹿児島県副知事

（写真）立地協定式の様子


■株式会社新日本科学の概要
株式会社新日本科学は、昭和32年9月に、国内初の医療品開発受託研究機関として鹿児島市にて創業以来、非臨床試験受託事業を基盤として、臨床試験受託事業や、創薬・新技術の事業化を支援するトランスレーショナルリサーチ事業へ事業領域を拡大するなど、新薬開発プロセスを網羅的に受託できる国内最大のＣＲＯです。
今回の研究施設の増設は、医薬品業界において研究開発の迅速化や、費用の効率化等のためＣＲＯへのアウトソーシング（外部委託）の動きが拡大する中で、近年好調な受注に対応するためのものです。
この研究開発施設増設により、受託キャパシティが5割以上増加するため、今後は大型受注にも対応できるようになります。鹿児島から世界に向けた新薬開発の発信が促進され、本市における雇用の創出や地域活性化など、地域経済の浮揚発展に大きく寄与するものと期待されます。


■増設する「鹿児島本社新社屋研究棟」の概要
(1) 所在地：鹿児島市宮之浦町2438番地
(2) 用地面積：8,855.16平方メートル （2,678.69坪）
(3) 建物面積：13,022.69平方メートル （3,939.11坪）
(4) 着工予定：令和5年1月
(5) 操業開始(予定)：令和6年7月
(6) 従業員数(計画)：従業員数1,080人（うち新規雇用者数280人）※５年目
(7) 事業内容：医薬品開発業務の受託研究、トランスレーショナルリサーチ事業



■お問合せ先
鹿児島市は、研究開発施設業、製造業、情報通信業関連、事務処理センター・コールセンター、デザイン・コンテンツ制作業などで進出する企業を全力で支援します！！

【お問合せ先】
鹿児島市産業創出課企業立地係
〒892-8677鹿児島県鹿児島市山下町11-1
TEL：099-216-1314
FAX：099-216-1303
E-mail：yuuchi@city.kagoshima.lg.jp
ホームページ：https://www.city.kagoshima.lg.jp/rich/index.html

企業プレスリリース詳細へ （2022/11/22-12:46）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

特集

時事ドットコム：時事通信社が運営するニュースサイト

PR TIMES

もっと見る

コラム・連載

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
１１月号の特集は「暴走・迷走のロシア」。 出口の見えないウクライナ紛争の現状を見詰め直し、解決の糸口を探る。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ