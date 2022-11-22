株式会社新日本科学が研究開発施設を増設！
［鹿児島市］
医薬品開発の受託研究を行う株式会社新日本科学が、研究開発施設を増設し、更なる事業拡大するにあたり、立地協定締結式を下記のとおり行いました。
■立地協定式
日 時 令和４年１１月１４日（月）１１時３０分～１１時５０分
場 所 鹿児島市役所本館 特別会議室
出 席 者 企 業 … 永田 良一 株式会社新日本科学
代表取締役会長兼社長
二反田 真二 株式会社新日本科学
専務取締役
鹿児島市 … 下鶴 隆央 市長
立 会 人 … 須藤 明裕 鹿児島県副知事
（写真）立地協定式の様子
■株式会社新日本科学の概要
株式会社新日本科学は、昭和32年9月に、国内初の医療品開発受託研究機関として鹿児島市にて創業以来、非臨床試験受託事業を基盤として、臨床試験受託事業や、創薬・新技術の事業化を支援するトランスレーショナルリサーチ事業へ事業領域を拡大するなど、新薬開発プロセスを網羅的に受託できる国内最大のＣＲＯです。
今回の研究施設の増設は、医薬品業界において研究開発の迅速化や、費用の効率化等のためＣＲＯへのアウトソーシング（外部委託）の動きが拡大する中で、近年好調な受注に対応するためのものです。
この研究開発施設増設により、受託キャパシティが5割以上増加するため、今後は大型受注にも対応できるようになります。鹿児島から世界に向けた新薬開発の発信が促進され、本市における雇用の創出や地域活性化など、地域経済の浮揚発展に大きく寄与するものと期待されます。
■増設する「鹿児島本社新社屋研究棟」の概要
(1) 所在地：鹿児島市宮之浦町2438番地
(2) 用地面積：8,855.16平方メートル （2,678.69坪）
(3) 建物面積：13,022.69平方メートル （3,939.11坪）
(4) 着工予定：令和5年1月
(5) 操業開始(予定)：令和6年7月
(6) 従業員数(計画)：従業員数1,080人（うち新規雇用者数280人）※５年目
(7) 事業内容：医薬品開発業務の受託研究、トランスレーショナルリサーチ事業
■お問合せ先
鹿児島市は、研究開発施設業、製造業、情報通信業関連、事務処理センター・コールセンター、デザイン・コンテンツ制作業などで進出する企業を全力で支援します！！
【お問合せ先】
鹿児島市産業創出課企業立地係
〒892-8677鹿児島県鹿児島市山下町11-1
TEL：099-216-1314
FAX：099-216-1303
E-mail：yuuchi@city.kagoshima.lg.jp
ホームページ：https://www.city.kagoshima.lg.jp/rich/index.html
企業プレスリリース詳細へ （2022/11/22-12:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
特集
PR TIMES
【ライブ配信セミナー】マイクロ波による加熱の基礎と実践 12月15日（木）開催 主催：(株)シーエムシー・リサーチ(11/22 12:46)
鴨川シーワールド 第9回「ウインタースクール」開催(11/22 12:46)
腕時計ブランド『エンジェルクローバー』が、機械式時計「タイムクラフトダイバー オートマティック」の限定セットを11月24日(木)に阪急メンズ東京 FORTUNETIMEで発売。(11/22 12:46)
凸版印刷、オンラインAI音声翻訳サービス「RemoteVoice(TM)」で、秋田県内のウクライナ人を支援(11/22 12:46)
サステナブルをテーマに蘇った秀吉の『黄金の茶室』が丸岡城のある福井県坂井市に上陸！(11/22 12:46)
2024年4月から運航を開始する貨物専用機の運航路線・運航便数を決定(11/22 12:46)
「カワサキコーヒーブレイクミーティング in 茨城」開催レポート(11/22 12:46)
第2回 建設DX展 出展のお知らせ(11/22 12:46)
新月の夜はフィガロジャポンとukaのインスタライブ「moon study」。11月24日(木)のVol.13はフォーチュンアドバイザーのイヴルルド遙華氏がスペシャルゲストに登場(11/22 12:46)
１１月２４日（木）から「日光・足尾ルートパス」の発売を開始します！(11/22 12:46)
三列ブラシが泥や雪を室内に持ち込ませず、玄関をきれいに！オフィスや店舗の入口に最適な屋外用玄関マット「ブラシ玄関マット」がデビュー(11/22 12:46)
【名古屋タカシマヤ】売上・規模共に日本一！現地で人気の本格雑貨が勢ぞろい 『北欧展 2022』を開催(11/22 12:46)
クリスマスの街並みを眺めながらフレンチとお酒を楽しむ東京レストランバス“クリスマスコース”を販売開始 ～デートや女子会、家族でのクリスマスに！大切な人と特別なクリスマスを過ごしませんか？～(11/22 12:46)
株式会社川村インターナショナル「AAMT 2022, Tokyo～機械翻訳最前線～」にゴールドサポーターとして出展(11/22 12:46)
リーガルテックグループTokkyo.Ai社、第10回知財ウェビナー「カーボンニュートラルと知財AOS 2022 November」を開催(11/22 12:46)
ギークピクチュアズ、「Clio Entertainment」にてゲーム部門最高賞など３部門で受賞！(11/22 12:46)
オーダースーツ専門店「GINZAグローバルスタイル」で【シューズ×スーツ】組み合わせでお得なプランが新登場！(11/22 12:46)
年に一度の“ココロ踊る”キャンペーンが帰ってきた！日替わりで特典をお届けする、Live Active STORE(R)「アドベントカレンダー 2022」(11/22 12:46)
大丸京都店にて「よーじや ごほうびクリスマス」POP UP SHOP開催【イベント期間2022年12月7日(水)～12月13日(火)】(11/22 12:46)
【東大発AIベンチャー】TRUST SMITH株式会社、宇宙産業に参入(11/22 12:46)
北国で生まれたぶどうの奥ゆかしい渋みとスパイシーさ／「HOCCA Zweigelt (ホッカ ツヴァイゲルト) 2021」11月22日予約開始(11/22 12:46)
大型犬の名前ランキング2022。総合1位は「ハナ」。女の子はかわいらしく、男の子は大きく力強い名前が人気：ペット保険「PS保険」調べ(11/22 12:46)
【特許取得】双方向型オンライン合同企業説明会『ミキワメLIVE』に関する技術についてのお知らせ(11/22 12:46)
全レッスンプラン対象・最大36%オフ！BLACK FRIDAYセールを開催【子ども向けオンライン英会話CAMBLY KIDS】(11/22 12:46)
商談解析クラウド ailead 、 IT 導入補助金2022の対象ツールに認定(11/22 12:46)
あのモバイルゴルフシミュレーター【Phigolf 】から世界中38,000以上のコースを自宅でプレーできる【World Tour Edition】が2022年11月29日にMakuakeに帰ってくる！(11/22 12:46)
アニメ化・舞台化もされた人気漫画「灼熱カバディ」のキャラクターが登場するInstagram用ARフィルターを開発しました。(11/22 12:46)
株式会社バイオジップコード 糖尿病治療薬等の国際特許出願状況に関するお知らせ(11/22 12:46)
深川のセント・マーガレット教会が「恋人の聖地サテライト」に。チャペルや自然をバックにロマンチックなプロポーズも叶う(11/22 12:46)
ブレンボ、モーターサイクル３製品をEICMA 2022にて初公開(11/22 12:46)
コラム・連載