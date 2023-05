[株式会社MFC STORE]





この度、自分たちの好きなもの・着たいものをコンセプトとするセレクトショップ「MFC STORE(エムエフシーストア)」は、1980年代から90年代にかけてのNBAを代表する伝説のプレーヤー「DENNIS RODMAN(デニス・ロッドマン)」と、彼のライセンスを保有する米・アトランタ発のカルチャーブランド「Victory DNA(ヴィクトリー・ディーエヌエー)」とのトリプルコラボレーションアイテムを発売いたします。コラボレーションを記念して、MFC STORE NAKAMEGUROとMFC STORE OSAKAにデニス・ロッドマン氏が来店し "MEET & GREET" のイベントを開催します。

本コラボレーションでは、Tシャツ3型を発売。デニス・ロッドマン氏がNBAで活躍していた当時の写真に、コラボレーションロゴを加えて落とし込んだTシャツ2型を、2023年6月8日(木)よりMFC STORE OSAKAにて先行発売いたします。さらに、"MEET & GREET" に参加するためのスペシャルプロダクト「MFC STORE × DENNIS RODMAN × Victory DNA AT THE MOMENT T-SHIRT (BLACK / WHITE)」を、店頭発売に先駆けて2023年6月1日(木)12:00よりMFC STORE OFFICIAL ONLINE SHOP( https://www.mfc-store.com/ )にて数量限定で発売。本コラボレーションの為だけに撮り下ろした、デニス・ロッドマン氏本人のVISUALを使用した特別な1着となっております。※ "MEET & GREET" は、「MFC STORE × DENNIS RODMAN × Victory DNA AT THE MOMENT T-SHIRT (BLACK / WHITE)」をご購入いただいたお客さまのみご参加いただけます。詳細は後日、MFC STORE Official Instagram( https://instagram.com/mfc_store )にて発表します。

本コラボレーションアイテムは、2023年6月10日(土)よりMFC STORE 全店舗にて発売。同日19:00より MFC STORE ONLINE SHOPにて販売いたします。



ABOUT MFC STORE(エムエフシー ストア)

Shop URL:https://www.mfc-store.com/

Official Instagram URL:https://instagram.com/mfc_store

2018 年に、自分たちの好きなもの・着たいものを展開・提案するショップとして東京・中目⿊にオープン。2019年には同じ中目⿊に初の路面店を増床移転。2020年8月に念願の原宿店、同年12月には大阪店、2021年7月には名古屋店オープン。国内外の人気ブランドの正規取り扱いにはじまり、海外買い付けの国内未発売アイテム、スーベニアのオリジナルアパレルなど幅広い商品構成で展開するセレクトショップ。

最近ではadidas、Carhartt WIP 、Clarks、 CLOT、Dr. Vranjes、 EU(Emotionally Unavailable)、New Era、NIKE、PUMA、REDWING 、VANS などのナショナルブランドも正規取扱いを開始。



ABOUT DENNIS RODMAN(デニス・ロッドマン)

Official Instagram URL:https://instagram.com/dennisrodman

米・ニュージャージー州出身のバスケットボール選手。NBAを代表するディフェンダーで、1992年から7年連続でリバウンド王に選ばれている。

活動はバスケットコート内にとどまらず、ファッション業界でも話題の絶えない存在である。近年ではDJとしても活躍し各地のクラブを回りプレイしている。



ABOUT Victory DNA(ヴィクトリー・ディエヌエー)

Official HP URL:https://victorydna.com

Official Instagram URL:https://instagram.com/victorydna_1om

日米のカルチャーを融合させたアーバンスタイルなアパレルラインを基調とし、アスリートやエンターテイナーとのコラボレーションも展開するUSのファッションブランド。



ITEM:MFC STORE × DENNIS RODMAN × Victory DNA AT THE MOMENT T-SHIRT

PRICE:¥33,000-(税込)

COLOR:BLACK / WHITE

ITEM:MFC STORE × DENNIS RODMAN × Victory DNA FLYING TEE

PRICE:¥6,600-(税込)

COLOR:BLACK / WHITE / GREEN / RED

ITEM:MFC STORE × DENNIS RODMAN × Victory DNA “DENNIS RODMAN” TEE

PRICE:¥5,500-(税込)

COLOR:WH×RE / WH×GR / WH×PU / WH×MU / BL×RE / BL×GR / BL×PU / BL×MU

