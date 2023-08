[Aiven Japan 合同会社]



フィンランド、ヘルシンキ発 - 2023年8月29日 - 信頼性の高いオープンソースデータプラットフォームを提供するAivenは本日、欧州・中東・アフリカ(EMEA)地域のGoogle Cloud Breakthrough Partner of the Yearを受賞したことを発表しました。



Aivenは、Google Cloudのエコシステムにおいて、ADEO、Conrad Electronic、OVO Energy、SupermetricsなどのGoogle CloudとAivenを利用しているお客様がクラウドイノベーションの力を発揮できるよう支援してきた実績が評価されました。当社は、データインフラを効率的に拡張し、パフォーマンスとコストを最適化し、ビジネスの新たな可能性を引き出すシームレスで信頼性の高いプラットフォームを構築しています。



今回の受賞は、Aivenの卓越した品質、技術的な専門知識、お客様中心のアプローチ、および、Google Cloud上でオープンソーステクノロジーの力を簡素化し、活用できるよう支援するAivenの専門性が認められたことを示すものです。Aivenのクラウドデータプラットフォームは、組織がデータインフラストラクチャを管理し拡張する方法を変革しました。Aivenは、オープンソーステクノロジーと強力な自動化を組み合わせることで、企業に対して信頼性、拡張性、安全性の高いクラウドインフラストラクチャを提供し、企業が自社の顧客にとって重要な業務に集中できるよう支援します。



Aivenの最高経営責任者兼共同創業者であるOskari Saarenmaaは、次のように述べています。「EMEA地域におけるGoogle Cloud Breakthrough Partner of the Yearに選ばれたことを大変うれしく思います。今回の受賞は、当社のチームの努力と熱意、そしてお客様に卓越した価値を提供することを絶え間なく追求する姿勢が評価されたものです。オープンソースデータテクノロジーの展開、運用、拡張におけるAivenの専門知識と、Google Cloudの堅牢なインフラストラクチャと先進的なサービスにより、ビジネスに革新性と信頼性の優れた融合をもたらします。Google Cloudとの協業を誇りに思うとともに、さらなるイノベーションと成功を共に推進できることを楽しみにしています。」



Google Cloudのグローバルパートナーエコシステムおよびチャネル担当コーポレートバイスプレジデントであるKevin Ichhpurani氏は、次のように述べています。

「Google Cloud Partner Award は、過去1年間に、顧客の成功に大きな影響力を及ぼしたパートナーを評価するものです。我々は、Aivenが 2023年のGoogle Cloud Partner Awardを受賞したことを喜ばしく思います。」





ヘルシンキに本社を置き、東京、アムステルダム、ベルリン、ボストン、パリ、シンガポール、シドニー、トロントなどに拠点を構えています。AivenはPostgreSQL(R)、Apache Kafka(R)、OpenSearch(R)などのオープンソースデータテクノロジーを、主要クラウド上にてマネージドで提供します。Aivenを通じて、開発者は本来の業務であるアプリケーション開発に注力することができます。その一方で、Aivenは、クラウドデータインフラの管理を行います。Aivenは、オープンソースのデータテクノロジーにより、顧客がグローバル規模で真の変革を起こすビジネス成果を上げることを可能にします。直近では、Aivenは30億ドルの評価額を達成し、Atomico、Earlybird、Eurazeo、IVP、Lifeline、Salesforce Ventures、World Innovation Labという投資家の支援を受け、総額4億2000万ドルの資金調達に成功しています。Aivenの製品は、業界のリーダーから信頼を得ており、Forbesが発表した、世界のプライベートクラウド企業トップ100社(「Forbes 2022 Cloud 100」)にも選出されました。Aivenの詳細については、https://aiven.io/jaをご覧ください。



文中の社名、商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。



