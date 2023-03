[ブリュードッグ・カンパニー・ジャパン株式会社]

埼玉西武ライオンズ本拠地のベルーナドームに2023年3月24日(金)2店舗同時オープン



ブリュードッグ・カンパニー・ジャパン株式会社が取り扱う「BREWDOG(ブリュードッグ)」は、世界中を本当にうまいビールに夢中にさせることをミッションとし、挑戦を続け、自分たちの意志で新しいビール文化を創ることを目指す、英国発のPUNKなブランドだ。“野球界発展のために野球を愛するすべての人たちとともに情熱を持って、あらゆることに積極的に挑戦”する西武ライオンズとともに、スタジアムを快適な「感動空間」へと創造する新たな一歩として、 BREWDOGのオフィシャルバーがボールパーク内に世界で初めて*今春誕生することとなった。



熱狂の渦に包まれるベルーナドームで野球観戦のお供に、最高に“PUNK”なクラフトビールはいかが?

*BREWDOGブランドとして初めて







埼玉西武ライオンズの本拠地であり、さらなる地域密着とファンから愛されるボールパークとなるべく、一昨年に球場全体の改修が完了したベルーナドームに、BREWDOGとして世界で初めて球場内にオフィシャルバーが誕生*する。スタジアムグルメは約70店舗、メニュー1000種類以上と国内プロ野球12球団の本拠地として最大級の規模を誇る“グルメスタジアム”であるベルーナドームと組むことで、様々な食べ合わせを試すことのできるオフィシャルバー

という特別な存在に。オフィシャルバーならではの樽生ビールを野球観戦を楽しみながら、この場所でしか体験できない、BREWDOGらしさを体感できるこの空間へ。ぜひ訪れてみて欲しい。



<新設オフィシャルバー>



■「エルズクラフト supported by BREWDOG」

https://www.seibulions.jp/gourmet/search/051.html

ベルーナドーム3塁(ホーム)側 内野バックネット裏・L’sテラスエリア内 ※旧「L’s CRAFT」

■「クラフトビアーズ オブ トレインパーク supported by BREWDOG」

https://www.seibulions.jp/gourmet/search/050.html

ベルーナドーム1塁(ビジター)側 外周・トレイン広場内 ※旧「クラフトビアーズ オブ トレインパーク」



what you can experience in BREWDOG BAR?(BREWDOG BAR in ベルーナドームならではの体験)







2023年3月24日のオープン以降、ベルーナドーム内に登場するBREWDOG BAR各店舗では、BREWDOGブランドのクラフトビール3種(PUNK IPA・ELVIS JUICE・HAZY JANE)に加え、ベルーナドーム限定提供メニューとして隠し味にPUNK IPAを使用し、クラフトビールとの相性も抜群なフィッシュアンドチップスやオリジナルコラボピザなどを提供予定。今年は最高のクラフトビールで最高の試合をさらに盛り上げよう!!



■「エルズクラフト supported by BREWDOG」





・オープン日 |2023年3月24日(金)

・営業時間 |試合開始2時間前~試合終了(最大22:00)まで



■「クラフトビアーズ オブ トレインパーク supported by BREWDOG」





・オープン日 |2023年3月24日(金)

・営業時間 |試合開始2時間前~試合終了(最大22:00)まで



■主な提供予定メニュー(クラフトビール)一覧 ※価格は全て税込み価格





・提供メニュー名 |PUNK IPA(パンクアイピーエー)、ELVIS JUICE(エルビスジュース)、HAZY JANE(ヘイジージェーン)

※グラス左から

・提供価格、サイズ|レギュラーサイズ(980円)、ラージサイズ(1,300円) ※各メニュー共通



■提供予定メニュー(クラフトビールカクテル)一覧 ※価格は全て税込み価格



・エルビスレッドアイ(1,100円)



エルビスとトマトジュースのベストマッチカクテル



・エルビスシャンディガフ(1,100円)



最高に印象的なシャンディガフができました



・エルビスグレープフルーツ(1,100円)



スタッフおすすめエルビスの楽しみ方のベストウエイ







■期間限定!コラボステッカープレゼント



対象2店舗いずれかで、BREWDOGのドリンクを注文のお客様に本コラボを記念して製作されたオリジナルステッカーをプレゼント!4月末までの限定アイテムをこの機会にゲットして欲しい。

※予定数量に達し次第、配布終了となる可能性があります



■主な提供予定メニュー(フード)一覧 ※価格は全て税込み価格







<エルズクラフト supported by BREWDOG>

クラフトピザ PUNK! 生ハム&マスカルポーネ (レギュラー:1,800円)



生ハムにマスカルポーネチーズを添えたBREWDOGとのオリジナルコラボピザ!ピザソースの隠し味にPUNK IPAを使用しております。 ※アルコールは加熱により飛ばしております





<クラフトビアーズ オブ トレインパーク supported by BREWDOG>

フラッグピザ PUNK! 生ハム&マスカルポーネ(レギュラー:1,800円、ハーフ:1,000円)



生ハムにマスカルポーネチーズを添えたブリュードッグとのオリジナルコラボピザ!ピザソースの隠し味にPUNK IPAを使用しております。 ※アルコールは加熱により飛ばしております



フィンガーステーキ&PUNK! チップスコンボ(ホワイト or レッド:900円)



人気のアイダホフィンガーステーキとPUNK IPAビアバッターで揚げたポテトのコンボ。自家製サワークリームorサルサソース添えでご提供。アルコールは加熱により飛ばしております。※写真はレッドになります



PUNK! フィッシュ&チップス(1,000円)



PUNK IPAビアバッターで揚げたフィッシュとポテト。薄い衣のポテトは新鮮な食感が感じられます。 ※アルコールは加熱により飛ばしております



What is Belluna Dome ? (ベルーナドーム概要)









埼玉西武ライオンズが本拠地とする埼玉県所沢市内にあるドーム型野球場。地域密着とファンから愛される球場・ボールパーク化構想の下、2021年3月に約3年にわたる球場全体の改修が完了。

ブッフェエリアとバーエリアに分かれるレストラン空間をはじめとして、スタジアムグルメは約70店舗、メニュー1000種類以上とプロ野球12球団の本拠地としては最大級の規模を誇るほど「グルメ」に力を入れている点も特徴。その他、2023シーズンから国内球場では初となる環境配慮型の人工芝を導入した。



PUNK Spirit(ブリュードッグのPUNKな生きざま)









ブリュードッグのPUNKな歴史は、2007年に英国・スコットランドで創業者のジェームズ・ワットとマーティン・ディッキー・愛犬が、元手300万円の中で工業団地の倉庫で少量生産からビール造りをスタートしたことから始まった。ブリュードッグが英国NO.1クラフトビールまで急成長した理由の1つは常識外れのPUNKなマーケティングである。例えば、2009年に新たな醸造所を立ち上げる資金を集めるために、ファンが当社の株式の一部をオンラインで購入でき、経営にアイデアや意見を出せる「Equity for Punks」という革新的なビジネスモデルを確立。それ以来、120億5,000万円を超える資金を調達し、世界初の醸造所内にあるホテル設立などのプロジェクトが展開できた。2010年には「THE END OF HISRORY」という世界最強のアルコール度数55%のビールを開発した。ビールと芸術の限界を押し広げるというコンセプトで、車に轢かれたリスの死骸をパッケージにした。他にも、大西洋の海底でビールを醸造したり、英国議会議事堂に創業者2人の裸の影を映したり、世間の批判を厭わないPUNKなマーケティングを次々に実行したのである。



It’s me, BREW DOG. (ブリュードッグ・カンパニー・ジャパン株式会社概要)









会社名:ブリュードッグ・カンパニー・ジャパン株式会社

公式HP: https://www.brewdog.jp/



▽日本でブリュードッグが飲める場所▽

ブリュードッグ六本木:https://www.brewdog.jp/bar/

ベルーナドーム エルズクラフト supported by BREWDOG:https://seibulions.jp/gourmet/search/051.html

ベルーナドーム クラフトビアーズ オブ トレインパーク supported by BREWDOG:https://seibulions.jp/gourmet/search/050.html



▽日本で飲めるブリュードッグのラインナップはコチラ▽

https://www.brewdog.jp/lineup/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/17-18:16)