[UniqueVoice株式会社]

GATOビル2F スタジアムバー 秋葉リーグにて2023年8月26日(土)~2023年8月27日(日)開催



Unique Voice株式会社(本社:福岡県福岡市 以下当社)は、スタジアムバー 秋葉リーグにおきまして2023年8月26日より、人気VTuber・Vライバーとのコラボカフェ&Bar「Unique Voice × STADIUM BAR」を開催致します。







開催情報





「Unique Voice × STADIUM BAR」

開催期間:8/26(土)、27(日)

開催時間:13:00~18:00

開催場所:GATOビル2F スタジアムバー 秋葉リーグ

コラボ特設ページ:https://www.uniquevoice-inc.com/v-cafe-bar



出演者情報







・茶ノ間 みらい

X(旧Twitter):https://twitter.com/Sakura_MiRai62

・鳥皮 ぽんず

X(旧Twitter):https://twitter.com/torikawa_ponzu_

・世界

X(旧Twitter):https://twitter.com/sekai_iriam

・Salan

X(旧Twitter):https://twitter.com/sugar_egg_

・うにゃこ!!

X(旧Twitter):https://twitter.com/unyako_

・桜桃 れのあ

X(旧Twitter):https://twitter.com/Yusurarenoa

・紫姫 蒼

X(旧Twitter):https://twitter.com/sikiao_0903

・花円 りりい

X(旧Twitter):https://twitter.com/hanamaruichigo

・かわいちゃん

X(旧Twitter):https://twitter.com/sekaiitikawaiw

・跳梁ヴァッ子

X(旧Twitter):https://twitter.com/Vacco_tyouryou

・鎖戸 えむ

X(旧Twitter):https://twitter.com/kusarido_emu

・夢想 つむぎ

X(旧Twitter):https://twitter.com/MusouTsumugi

・九ノ瀬 いず

X(旧Twitter):https://twitter.com/E9izu

・ゆらちか 桃李

X(旧Twitter):https://twitter.com/yurachika_617

・兎月 詩

X(旧Twitter):https://twitter.com/tukidemochituki

・詩月 星葉

X(旧Twitter):https://twitter.com/shidukiseina



オリジナルコラボグッズを数量限定販売!





コラボイベント限定オリジナルグッズを、数量限定で販売!

ここでしか手に入らない推しグッズを、是非お手に取って下さい。

※事後通販も御座いますが、店頭にて売り切れた場合は事後通販開始前に販売終了となります。

※一部出演者様のコラボグッズは、店頭販売のみの展開となります。詳しくは特設ページをご確認ください。



特典情報





コラボドリンクご注文で、オリジナルコースターをプレゼント!

出演者がそれぞれ独自に考えたオリジナルドリンクを、是非ともご賞味くださいませ。

※特典はランダムでの配布となり、なくなり次第終了となります。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

グッズ情報・特典情報共に最新情報はコラボ特設ページでご確認ください!



権利表記・関連情報





【権利表記】

(C)STADIUM BAR

(C)Unique Voice Co., Ltd.

(C)MiliAnera

(C)Lapis Live

(C)Li:start, Inc. All Rights Reserved.

(C)ゆらちか 桃李

(C)鳥皮ぽんず

(C)夢想つむぎ

【関連サイト】

スタジアムバー 秋葉リーグ:https://stb.bar/akiba

企画・運営企業:https://www.uniquevoice-inc.com/

特設ページ:https://www.uniquevoice-inc.com/v-cafe-bar



Unique Voice株式会社について







Unique Voice株式会社は、「クリエイターの持つ夢を叶える!」という想いのもと活動しております。Vライバープロダクション「MiliAnera」やコンテンツ制作ブランド「Studio Unique」などを運営しており、クリエイターと新しい事に挑戦するスタートアップ企業です。

オフィシャルサイト:https://www.uniquevoice-inc.com/

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/UniqueVoice_inc



本件に関するお問い合わせ先について





Unique Voice株式会社 お問い合わせフォーム

https://www.uniquevoice-inc.com/contact

※本件に関しまして、スタジアムバー様へのお問い合わせはお控えいただきますようお願い申し上げます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/06-16:16)