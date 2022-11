[埼玉県女性キャリアセンター]

十人十色の「私らしく働く」を探せる女性の「働く」を応援するイベントです。同時開催の合同就職相談会では女性活躍を応援する地元企業と直接話せるチャンスです。



埼玉県女性キャリアセンターが、2023年1月27日(金)、サンシティホールにて「 She up! ~女性の「働く」を応援するイベント~ in 越谷」を開催いたします。

片づけ・収納・住まいに関する確かな知識と実績を持つプロフェッショナル、【収納王子コジマジック氏】が、暮らしと仕事に役立つ片づけのコツや収納の基本を、笑いと楽しさいっぱいのセミナーでお届けします。

また、デジタル系求人を含む15社以上の企業を集めた合同就職相談会を同時開催します。

写真撮影、メイクのサービスなど、女性お役立ちコンテンツ のほか、在宅ワークなど多様な働き方提案セミナーも実施します。時間は10:00~13:00で定員100名。要予約、参加無料です。

主催:埼玉県、共催:埼玉労働局・ハローワーク越谷・越谷市

https://www.pref.saitama.lg.jp/swcc/seminar/sheup-mensetukai/sheupkoshigaya.html



【イベント申込ページ】https://ygjb.f.msgs.jp/n/form/ygjb/k7Z64YuJXdD7hBbxz977k





就職活動に踏み切れていない女性の、活動の一歩目として



コロナ禍で離職した潜在的な女性求職者へ向けて、希望にあった仕事の確保や時間・場所の制約のない働き方を提案し、個々の女性に寄り添った働き方を提案するため、女性の「働く」を応援するイベントを県内5か所で実施します。









今回はその第5回、越谷市での開催についてお知らせします。テレビで人気の収納王子コジマジック氏による笑って学べる整理収納セミナーと、合同就職相談会を同時開催することで、「まずは話を聞いてみよう。動いてみよう。」と就職活動への一歩を踏み出すことを促進するねらいです。



合同就職相談会では、女性の活躍を応援する15社以上の企業をお呼びします。面接希望者はもちろん、「ちょっと話を聞いてみたい」というかたも大歓迎です。企業のリアルな話を直接聞くことで情報収集としても役立ちます。その他、キャリアコンサルタントによる個別相談、多様な働き方に合わせて在宅ワークの働き方提案セミナーも受けられるほか、プロのカメラマンによる無料の写真撮影や、メイクサービスなど女性ならではの特典もご用意しております。



その後の就職活動は、埼玉県女性キャリアセンターが全面バックアップいたします。



詳細は是非、HPをご覧ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/swcc/index.html



就職活動を始める一歩目として、このイベントを活用いただきたいと考えています。





She up! 女性の「働く」を応援するイベントin越谷 開催概要について





【開催概要】

イベント名:She up! 女性の「働く」を応援するイベントin 越谷

開催日時:2022年1月27日(金)10:00~13:00

会場:サンシティホール

(JR武蔵野線南越谷駅、東武スカイツリーライン新越谷駅 (地下鉄日比谷線・半蔵門線直通)東口より徒歩3分 )

参加費:無料

定員:100名

主催:埼玉県

共催:埼玉労働局・ハローワーク越谷・越谷市



【プログラム】

9:30~ 受付開始

10:00~11:00 女性応援セミナー 登壇者:収納王子コジマジック氏

11:00~13:00 合同就職相談会(15社以上)

在宅ワーク働き方提案セミナー(30分×2回)

※プログラムの内容は予告なく変更となる可能性がございます。



【お申し込み方法】

イベント詳細ページ(https://www.pref.saitama.lg.jp/swcc/seminar/sheup-mensetukai/sheupkoshigaya.html)をご確認ください。





セミナー登壇者





収納王子コジマジック氏

一般社団法人日本収納検定協会 代表理事



片づけ・収納・住まいに関する確かな知識と実績を持つプロフェッショナルでありながら、松竹芸能で20年の芸歴を積んだ、主婦層に圧倒的な支持を受ける男性ライフスタイル系タレントのパイオニア的存在。

収納に”笑い”を取り入れたセミナーが話題となり、年間講演依頼数は200本以上。

著書・監修本は累計30万部を超え、2014年12月には収納と育児・教育・育成を組み合わせた “収育”を理念として掲げた、一般社団法人「日本収納検定協会」を設立。

2015年10月からは”お片づけを楽しむ検定”「収納検定」をスタートさせる。そのほか収納グッズ開発やモデルルームの収納コーディネートなど幅広く活躍。





埼玉県女性キャリアセンターについて

「埼玉県女性キャリアセンター」は、働きたい女性、働く女性を支援する就業支援施設です。

JRさいたま新都心駅から徒歩5分、北与野駅から徒歩6分。埼玉県男女共同参画推進センター(With Youさいたま)内にあります。

女性の仕事に関する相談やセミナー、職場体験、ハローワーク求人情報の検索・職業紹介を行っています。







<予約・問合せ先>

月曜日から土曜日 9:30~17:30

(祝日・第3木曜日・臨時休館日・年末年始を除く)

電話番号:048-601-5810



埼玉県女性キャリアセンターHP





https://www.pref.saitama.lg.jp/swcc/index.html



