［株式会社ニーズウェル］

金融向けの業務系システム開発やソリューションビジネスに強みを持つ独立系SIerのニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 船津 浩三）は、本日2022年9月期決算を発表しました。





【決算サマリー】

売上高・利益とも前期比大幅に増加し、1986年の設立以来、最高額を更新。



売上高 6730百万円（前期比17.0％増）

経常利益 724百万円（前期比24.5%増）

当期純利益 499百万円（前期比18.5%増）





【主な要因】



積極的な資本業務提携・業務提携により、販路が拡大。顧客基盤 が増強。

生保向けDX化案件、通信キャリア向け基幹システムテスト案件、カード・決済案件、VDI 導入、クラウドの構築案件が拡大。

ペーパーレス、テレワーク、電子帳簿保存法が追い風のソリューションビジネスで成長に弾み。





【トピックス】



子会社3社、持分法適用会社1社を傘下に2022年10月より連結決算体制へ移行。

2023年９月期業績予想（連結） 売上高 9,000百万円、経常利益 845百万円

2023年9月期配当予想 1株当たり23円（3円増配）

業績好調により、2022年9月期は高水準の昇給2.15%、賞与年間4.8ヶ月を支給。





詳細はこちらからご覧ください。



2022年9月期決算短信：https://ssl4.eir-parts.net/doc/3992/tdnet/2202374/00.pdf

連結決算開始に伴う連結業績予想に関するお知らせ：https://ssl4.eir-parts.net/doc/3992/tdnet/2202373/00.pdf

決算説明資料：https://ssl4.eir-parts.net/doc/3992/ir_material_for_fiscal_ym/125746/00.pdf





株式会社ニーズウェル https://www.needswell.com/

本社 東京都千代田区紀尾井町4-1ニューオータニ ガーデンコート13

代表取締役社長 船津 浩三

設立 1986年10月

社員数 570名

資本金 9億8百万円

事業内容 ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

お問合わせ ソリューション営業部 TEL：050-5357-8344（直） E-mail：sol_nwsales@needswell.com



企業プレスリリース詳細へ （2022/11/14-00:40）