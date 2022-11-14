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ニーズウェル、2022年9月期決算発表のお知らせ

ニーズウェル、2022年9月期決算発表のお知らせ

［株式会社ニーズウェル］

金融向けの業務系システム開発やソリューションビジネスに強みを持つ独立系SIerのニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長　船津 浩三）は、本日2022年9月期決算を発表しました。


【決算サマリー】
売上高・利益とも前期比大幅に増加し、1986年の設立以来、最高額を更新。

売上高　6730百万円（前期比17.0％増）
経常利益　724百万円（前期比24.5%増）
当期純利益　499百万円（前期比18.5%増）


【主な要因】

積極的な資本業務提携・業務提携により、販路が拡大。顧客基盤 が増強。
生保向けDX化案件、通信キャリア向け基幹システムテスト案件、カード・決済案件、VDI 導入、クラウドの構築案件が拡大。
ペーパーレス、テレワーク、電子帳簿保存法が追い風のソリューションビジネスで成長に弾み。


【トピックス】

子会社3社、持分法適用会社1社を傘下に2022年10月より連結決算体制へ移行。
2023年９月期業績予想（連結）　売上高　9,000百万円、経常利益　845百万円
2023年9月期配当予想　1株当たり23円（3円増配）
業績好調により、2022年9月期は高水準の昇給2.15%、賞与年間4.8ヶ月を支給。


詳細はこちらからご覧ください。

2022年9月期決算短信：https://ssl4.eir-parts.net/doc/3992/tdnet/2202374/00.pdf
連結決算開始に伴う連結業績予想に関するお知らせ：https://ssl4.eir-parts.net/doc/3992/tdnet/2202373/00.pdf
決算説明資料：https://ssl4.eir-parts.net/doc/3992/ir_material_for_fiscal_ym/125746/00.pdf


株式会社ニーズウェル　https://www.needswell.com/
本社　東京都千代田区紀尾井町4-1ニューオータニ ガーデンコート13
代表取締役社長　船津 浩三
設立　1986年10月
社員数　570名
資本金　9億8百万円
事業内容　ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守
お問合わせ　ソリューション営業部　TEL：050-5357-8344（直） E-mail：sol_nwsales@needswell.com

企業プレスリリース詳細へ （2022/11/14-00:40）

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