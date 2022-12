[Japan Perfume Studio 株式会社]

Japan Perfume Studio 株式会社(本社:東京都葛飾区、代表取締役:田中 裕一)は、jote Skin Care から今年摘みたての金木犀を使用したスキンケアシリーズ第一弾として、《金木犀の香り》高保湿フェイスクリームと美容オイルを2022年12月12日(月)より発売致します。また《ダマスクローズの香り)高保湿フェイスクリームと美容オイルを同時に発売致します。さらに、新商品発売に合わせて 『《金木犀の香り》高保湿フェイスクリームがもらえる jote Holiday Campaign 』を実施します。jote Perfume からは、 jote 初の和テイストな香り『ゆずと青森ヒバ』のオードトワレを2022年12月24日(土)より発売致します。

jote のスキンケアラインは jote Perfume で使用している自然栽培ハーブを中心に、自然由来成分を贅沢に配合しています。お肌を健やかにケアしながら、植物の自然な香りを感じる、心とカラダ、そして環境にやさしい天然アロマのスキンケアです。毎日肌につけるものだから、やさしく安全に。





■今年摘みたての金木犀を贅沢に使用したスキンケアシリーズ第一弾

【 2022年12月12日(月) 販売開始 】



信州のアルプスに囲まれた空気やお水がとても清らかな土地で育った自然栽培の金木犀を、今年2022年10月に jote スタッフも参加して収穫しました。その摘みたての金木犀を贅沢に使用したスキンケアシリーズの第一弾です。

人気の jote ♭2 Perfumeと同じ香りを再現しています。※第二弾の化粧水・美容液・ハンドクリームも近日販売開始予定















jote ♭2(フラット2)Cream(クリーム)30g《金木犀の香り》



4,510円(税込)



天然の金木犀が香る、肌にハリと弾力を与え、滑らかな肌へ導く高保湿フェイスクリーム(ベタつかないサラッとタイプ)

「肌に潤いとハリをあたえ、明るくなめらかに」



・シアバターでしっかり保湿

・自然栽培国産金木犀使用

・国産天然成分( モクセイ花エキス、トウキンセンカ花エキス、クチナシ果実エキス )使用

・石油由来合成界面活性剤、動物由来原料、合成防腐剤、エタノール、合成香料、合成色素、紫外線吸収剤 不使用



≪こんな方に≫・マスクなどでの肌荒れが気になる方・乾燥による小ジワが気になる方・肌刺激に敏感な方





同時発売

jote ♯3(シャープ3)Cream(クリーム) 3,960円(税込)30g

《ダマスクローズの香り》

天然のダマスクローズが香る高保湿フェイスクリーム

(ベタつかないサラッとタイプ)

「潤いを与え、明るく透明感のある肌へ」

・シアバターでしっかり保湿

・自然栽培国産ダマスクローズ使用

・国産天然成分(ボタンエキス、カッコンエキス、ムラサキ根エキス)使用

・石油由来合成界面活性剤、動物由来原料、合成防腐剤、エタノール、合成香料、合成色素、紫外線吸収剤 不使用

≪こんな方に≫・肌が暗く感じる方・乾燥が気になる方・肌に年齢を感じる方









jote ♭2(フラット2)Oil(オイル)20mL《金木犀の香り》



3,740円(税込)





オーガニックホホバオイルに天然の金木犀の香りを加えた、天然成分100%の美容オイル(スポイトタイプ)



肌や頭髪に直接ご使用いただけるのはもちろん、 jote EpsomSalt*(エプソムソルト) と一緒にバスタイムで香りを楽しみながらの全身保湿もオススメ





* jote EpsomSalt(エプソムソルト)無香料 800g 2,420円(税込)







同時発売

jote ♯3(シャープ3)Oil(オイル)20mL 4,290円(税込)

《ダマスクローズの香り》

オーガニックホホバオイルに天然のダマスクローズの香りを加えた、天然成分100%の美容オイル(スポイトタイプ)





※パッケージデザイン、容器の仕様は予告なく変更することがございます。





■ jote Perfume 『ゆずと青森ヒバ』の香りが新登場【 2022年12月24日(土)販売開始 】







jote Perfume 初となる和テイストの香り『ゆずと青森ヒバ』の香りが新登場。

jote のブランドを表現した香り jote ♮(ナチュラル)に、ゆずと青森ヒバの香りを加えた jote 初の和テイストな香りです。ゆずの甘酸っぱい香りと青森ヒバの爽やかな森林の香りが心を温かくしてくれます。







jote ♭4(フラット4)Perfume 30mL

《ゆずと青森ヒバの香り》



7,150円(税込)



jote♮+ゆず+青森ヒバ



・自然栽培 国産 ゆずウォーター使用

・天然香料使用

・合成香料、合成着色料、パラベン、フェノキシエタノール、シリコン 不使用





※パッケージデザイン、容器の仕様は予告なく変更することがございます。





■ 新商品発売記念『 jote Holiday Campaign 』スタート

新商品の発売を記念してホリデーキャンペーンを12月12日(月) からスタートします。



【キャンペーン期間】

2022年12月12日(月)~ 2022年12月25日(日)まで

【キャンペーン内容】

上記期間中に、公式 jote Web Store( https://www.jote-official.com )にて5,000円(税込)以上お買い上げの方先着10名様に『 jote ♭2(フラット2)Cream(クリーム)30g《金木犀の香り》』をプレゼントさせていただきます。当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。また、キャンペーン期間中は jote POINTのポイントが2倍、さらに、毎月ポイントが3倍になる12月14日(水)はポイントが5倍になるキャンペーンも同時スタートします。この機会に是非 jote の香りとスキンケアをお試しください。





【 jote Web/SNSアカウント】

【問合せ先】

Japan Perfume Studio Inc.

【会社概要】

会社名:Japan Perfume Studio Inc.

所在地:〒124-0012 東京都 葛飾区 立石8丁目44番地1号

代表者:代表取締役CPO 田中 裕一

設立:2021年9月

事業内容:化粧品・雑貨などの企画販売





