本買収を経て、Deelはグローバルペイロール(給与支払い)及びHCM(人的資本管理)分野で真のマーケットリーダーとしてのポジションを確立



米国発のユニコーン企業で、急成長中のグローバルHRソリューションを展開するDeel Inc.(本社:米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ、CEO: Alex Bouaziz、公式サイト:https://www.deel.com/ja/、以下 Deel)は、この度APACに拠点を置く、ペイロール(給与支払い)およびHCM(人的資本管理)企業PayGroup Limited(以下PayGroup)を1億2,100万豪ドル(日本円で約113億円*)にて買収いたしました。この買収により、PayGroupはDeelの傘下に入り、オーストラリア証券取引所から上場廃止となりました。







2022年7月に開始されたこの買収が完了したことによって、DeelはペイロールとHCM分野におけるリーディングカンパニーとなりました。また、Deelの企業ミッションである「何百万人もの人々が世界の優良企業で働けるよう支援する」という目標がさらに強固なものになりました。



PayGroupはオーストラリア、ニュージーランド、インド、フィリピン、シンガポール、マレーシア、日本などの国々で存在感を示しており、3,000以上の企業に対して年間約120億豪ドル(日本円で約1兆1,227億円*)のペイロールを処理しています。同社は今年、ARR(年間経常収益)3,900万豪ドル(日本円で約36億円*)を目標に、着実に成長を続けています。



PayGroupのHCMおよびペイロールソフトウェアは、人材派遣会社や労務管理会社を始め、NikeやSubwayといった小売店やフランチャイズのお客様まで、様々な業界の企業様向けにソリューションを提供しています。また、APACにおけるユニークなポジショニングにより、世界でも有数のグローバルペイロール企業との強力なパートナーシップを構築し、プラットフォームを強化しています。PayGroupの買収により、Deelは顧客やパートナーに向けて直接もしくは間接的にプラットフォームや技術を導入するための、より強力なマルチチャネル戦略を手に入れました。



DeelとPayGroupは、積極的に統合に取り組むことで現在ペイロールにおいて90カ国以上を直接カバーし、市場で他に類を見ないソリューションを提供しています。両社は、2023年上半期に両社のソフトウェアソリューションを統合した新たなバージョンを発表する予定です。このバージョンでは、PayGroupが15年以上にわたりHR・ペイロールソフトウェアソリューションを提供してきた専門知識と、Deelのシンプル且つ顧客目線で設計されたプラットフォームが組み合わされます。今回の買収を経て、PayGroupの従業員全員がDeelに加わりました。



Deel Inc. 共同創業者で最高財務責任者(CFO)のPhilippe Bouazizは以下の様にコメントしています。

「我々はペイロールとHCM業界において初めてとなるグローバルソリューションを構築し、世界中の企業が場所にかかわらず最高の人材を雇用し、給与を支払い、管理できるようサポートしてまいります。この買収の完了により、当社のペイロールとHCMの専門性が拡大することで顧客基盤が拡大し、国際的なペイロール分野におけるDeelのリーダーシップが強化されることでしょう。」



*2022/11/22の為替レートを参照

「ペイロール」とは:あらゆる給与支払いシステムの総称



■Deel Inc. について

会社名:Deel Inc.

本社:米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ

代表者:CEO Alex Bouaziz

URL:https://www.deel.com/ja/

Deelは2019年に設立され、グローバルな支払管理およびコンプライアンス・ソリューションを通じて、企業がどこでも誰でも人材を雇用できるよう支援しています。日本には2021年12月に上陸。Deelを利用すれば、企業は種類や規模に関係なく、150カ国以上でコントラクターや従業員をコンプライアンスに則り数分で雇用することが可能です。200人以上の法律、会計、税務の専門家をパートナーに持つDeelが準備したテンプレートの中から、コンプライアンスに準拠しローカライズされた契約書を作成・署名・送信し、ワンクリックで120以上の通貨で支払いを行うことができます。Deelは2021年のシリーズDによって55億ドルの評価額となりました。現在90カ国以上にDeelの現地法人を設立し、世界中から1,400人以上がDeelのメンバーとして参画しています。





