~Webコンテンツ『あなたの町の釣具店』/人気企画『子ども釣りフォト大賞』も募集中!~



一般社団法人 日本釣用品工業会(所在地:東京都中央区)は、2023年9月4日(月)よりアングラーズアイドル2024『第15代 アングラーズアイドル』の募集を開始いたしました。





今回で15回目となる「アングラーズアイドル」は、一般社団法人 日本釣用品工業会がプロデュースする釣り業界のイメージガールです。釣りに直接興味を持っていない方々にも、釣りに関心を持っていただき、釣りの楽しさを知っていただくきっかけを作ることを目的としています。

釣り経験の有無に限らず、これから釣りを始めようとしている方でもエントリー可能となっており、テレビ・ラジオや雑誌、スポーツ紙、またイベントなどへの出演で釣りの魅力を1年間PRしていただきます。プロの女性アングラーを目指すものではなく、釣りのイメージアップ、釣りの楽しさ・親しみやすさを象徴し、さわやかで新しい釣りファンの増加、かつ業界のイメージアップに貢献するものとしています。



『第15代 アングラーズアイドル』の最終選考会は、2024年1月19日(金)~21日(日)の3日間、パシフィコ横浜で開催する「釣りフェスティバル2024」の最終日に多くの観客が集まるメインステージにて実施いたします。



「釣りフェスティバル」は、釣り関連メーカーの最新製品がどこよりも早く一堂に会する国内最大の「釣り」のイベントであると同時に、すべてのアングラーが注目する情報発信・交流の場でもあります。例年釣り関連メディアをはじめ、スポーツ紙、アウトドア誌、テレビ、ラジオなど、様々なメディアでも数多く紹介されております。

2010年より、釣り好きな女性の発掘、女性の釣りへの進出・普及促進の契機とすべく、「アングラーズアイドル」を制定しており、「釣りフェスティバル」の人気企画の一つとして長年続いているイベントとなっております。



【 「アングラーズアイドル2024」募集要項 】

■募集期間 :2023年9月4日(月)~2023年10月10日(火)

■年齢 :16歳以上 (※未成年者は保護者の了承を得て応募)

■性別 :女性

■応募資格 :日本国内に在住の応募対象年齢の女性

※但し、2025年1月末日まで、日本国内において生活をされる方に限定

※プロダクション所属者は、事務所の了承を得て応募

■応募方法 :釣りフェスティバル公式サイト内の応募フォームにご入力の上、ご応募ください。

写真は4点(1.全身×2 2.上半身(バストより上)×2)を応募フォームに添付してください。

※過度に肌の露出が多い写真はご遠慮ください。

※アプリなどを使用して加工された写真は不可。



【選考フロー】

■1次審査

ご応募いただいたプロフィールを基に、当該催事の実行委員会にて書類審査を行い10名選出。

*1次審査 結果発表:2023年10月26日(木)

※選出した10名の方には事前に運営事務局よりメール(書面添付)にて2次審査への参加意思を確認いたします。

※「応募写真/名前/ニックネーム/年齢/身長/職業/自己PR / SNS情報」を公式サイトに掲載いたしますのでご了承の上、ご応募ください。

■2次審査

Web投票となります。投票結果を参考に5名を選出。

*Web投票期間:2023年10月27日(金)~11月24日(金) ※11月14日(火)中間発表

*2次審査 結果発表:2023年12月4日(月)

※組織投票または不正投票と事務局が認めた場合、被投票者を失格とする場合があります。

■公開選考会

「釣りフェスティバル2024 in Yokohama」にて最終審査会を行い、優勝者を選出。

最終審査会 :2024年1月21日(日)※会場にて実施予定

■第15代アングラーズアイドル決定

「アングラーズアイドル」として選ばれると、2024年2月1日~2025年1月末までの1年間、釣りのイメージガールとして活動



◆本人情報に誤りがある場合は、合格が取り消されることがあります。

◆合否や選考基準に関するお問い合わせには、一切お答えできません。

◆応募における個人情報は、アングラーズアイドル2024の選考以外では使用いたしません。



【募集サイト URL】 https://www.tsurifest.com/anglers_idol_2024



【オーディションに関するお問い合わせ先】

釣りフェスティバル運営事務局

〒135-0061 東京都江東区豊洲5-6-36 豊洲プライムスクエア3F(株式会社フジヤ内)

TEL: 03-3532-5611(対応時間:平日10:00~17:30 /12:00~13:00、年末年始12/28~1/4除く)

E-mail: info@tsurifest.com



【 Webコンテンツ 『あなたの町の釣具店』 掲載店募集開始!】

一昨年から始まったビギナー向けWebコンテンツ「あなたの町の釣具店」を今年も実施いたします。 釣りを始めたばかりの方やこれから釣りを始めたい方に向けて店舗情報や釣り場案内を地域別に掲載いたします。



【募集要項】

■応募資格

本企画の趣旨に賛同し、初心者に対して適切な対応をしていただける販売店であること。

■応募フロー

Web申込フォームより必要事項を入力の上、ご応募ください。

(メールアドレス/店舗名/ご担当者名/電話番号/店舗URL*事前精査に使用します。)

※店舗情報のご入力は、お申込み店舗様にてお願いいたします。

■応募締め切り

2023年11月1日(水)

申込締切後に(11月中旬頃)店舗情報入力ページのログインID、パスワード、入力マニュアルをお申込みいただいたメールアドレス宛に送付いたします。店舗情報入力ページにログインいただき、入力締切までにお申込み店舗様自身にてご入力ください。

※参加費(掲載料)は無料

※パソコンからの入力を推奨/推奨ブラウザはGoogle Chrome最新版

■入力締め切り

2023年11月24日(金) ※締め切り後も、修正可能です。

■店舗情報公開

2023年12月8日(金)

■URL:https://www.tsurifest.com/shop_list_info/



【 人気企画 『集まれ、釣りキッズ!子ども釣りフォト大賞2024』 募集中!】

家族で楽しむことが出来る人気企画「子ども釣りフォト大賞」。ご好評にこたえ、今回も実施いたします。

中学生以下のお子様を被写体とした、釣りにまつわる写真をインスタグラムで大募集。釣った魚や料理、釣り場の風景、家族で釣りを楽しむシーンなど、釣りにまつわる写真なら何でもOK。優秀作には、家族で楽しめる「キャンプ場宿泊券」をプレゼント。



●応募方法

1.インスタグラムの「釣りフェスティバル」公式アカウントをフォロー

2.「#子ども釣りフォト大賞2024」を付けて写真をインスタグラムに投稿

●応募期間

2023年7月31日(月)~2024年1月31日(火)

●URL : https://www.tsurifest.com/kidsphoto/



【「あなたの町の釣具店」「子ども釣りフォト大賞2024」に関するお問い合わせ先】

釣りフェスティバル運営事務局

〒135-0061 東京都江東区豊洲5-6-36 豊洲プライムスクエア3F(株式会社フジヤ内)

TEL: 03-3532-5611(対応時間:平日10:00~17:30 /12:00~13:00、年末年始12/28~1/4除く)

E-mail: info@tsurifest.com



<『釣りフェスティバル2024 in Yokohama』 開催概要>

催事名 :釣りフェスティバル2024 in Yokohama

開催日程 :2024年1月19日(金) 【プレビュータイム】 09:00~12:00

【一般公開】 12:00~18:00

1月20日(土) 【一般公開】 09:00~17:00

1月21日(日) 【一般公開】 09:00~17:00



開催場所 :パシフィコ横浜 展示ホール(〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1)



入場料 :金曜日 フライデーチケット (前売)1,000円/(当日)1,400円

土・日曜日 通常チケット (前売)1,600円/(当日)2,000円

ペアチケット (前売)3,000円/(当日)3,800円

※高校生以下・70歳以上・障がい者と介護者1名無料

※料金は税込

ホームページ :https://www.tsurifest.com/

Facebook :https://www.facebook.com/tsurifest/

X (旧Twitter) :https://twitter.com/tsurifest

Instagram :https://www.instagram.com/tsurifest/



主催 :一般社団法人 日本釣用品工業会



【イベントについてのお問い合わせ先】

釣りフェスティバル運営事務局

担当:加藤・降幡

TEL:03-3532-5611※10:00~17:30

※12:00~13:00、年末年始12/28~1/4除く

E-Mail:info@tsurifest.com



【報道関係者からのお問い合わせ先】

釣りフェスティバル広報事務局

(株式会社オー・ルージュ)担当:渡辺

TEL:03-5358‐1932 FAX:050-3606‐2967

E-Mail:press@tsurifest.com



