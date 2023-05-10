現代アートと最新カルチャーの融合。福岡に新たなギャラリー出現…
［株式会社AIR PLANT］
「アート×デザインによる空間の構築」をテーマに約400平方メートル を有するスペース内にアートギャラリー、ポップアップショップ、そして最新カルチャーの発信を目的としたプラットフォームを構築。
2003年より福岡を中心にアート活動を行ってきた株式会社 AIR PLANTは、2023年4月に開業20周年を迎えました。
20周年企画として『POP UP GALLERY @FUKUOKA 2023』を2023年5月15日(月)～6月25日(日)に開催いたします。
福岡市中央区マークイズ福岡ももちにて、午前10時より午後9時まで。
特設WEBサイト: http://wkw-airplant.com/popup-gallery/
現代アートと最新カルチャーの融合、福岡に新たなギャラリー出現。
「アート×デザインによる空間の構築」をテーマに約400平方メートル を有するスペース内にアートギャラリー、ポップアップショップ、そして最新カルチャーの発信を目的としたプラットフォームを構築します。
期間限定のポップアップスペースでは、アート作品を展示販売するだけでなく、アーティストやクリエイターが制作した雑貨やアパレルなどのショップも出展します。
また、アーティストや専門家を招いたトークライブイベントも開催し、アートに関する知識や最新のトピックスを共有します。最新のカルチャー情報を福岡から発信する事を目的とし、次世代アーティストやクリエイターの活躍の場を創出するアートプロジェクトです。
特設WEBサイト: http://wkw-airplant.com/popup-gallery/
開催概要
『POP UP GALLERY @FUKUOKA 2023』
開催期間：2023年5月15日(月)-2023年6月25日(日)10:00-21:00
会場：マークイズ福岡ももち２F
住所：福岡県福岡市中央区地行浜２丁目２−１
入場料：無料
〈出展アーティスト〉
KEN IKEDA / WOK22 / Osamu Kitamura / 杉田 曠機 / 大森 かずえ / すぎもり えいとく / YUKOYUKO / HANA ART KATAYAMA / MOYA / GODTAIL / ナルコレプシー1999 / 程 亮介 / hitch / Masaki TANI / THRREE / takeshi wada / Kads MIIDA / SHIGAMIKI / Yusei Sagawa / AKITO NARA / Luise Ono / YUH TAKUNO / WAIFONE / ADHD / e.t.c...
〈出展SHOP＆GALLERY〉
neo neon / TOMATO&POTATO / STOKE / CONCEPT STORE SEE？ / ICBA JAPAN PROJECT / OIL MOUNT PRINTERS / FuLaT / HiKEI / wan -made in Gotoislands- / YUKI INOUE from MANJI KILN / CBD SHOP GREENPEACE / ATUU African Accessories / CREA/Me / Jemy Accessories / 藍森山 / e.t.c...
※各出展者情報リンクは下記に記載がございます。
展示・販売・イベント
-現代アーティストによる原画作品の展示/販売
-現代アーティストによるデザイン波佐見焼製品
(豆皿、蕎麦猪口、徳利、盃 )の展示/販売
-ポップアップショップによるアパレル/雑貨/塗料等の販売
-AIR PLANTオフィシャルグッズの販売
-トークライブの実施 (Youtube LIVE配信有)
-ワークショップの開催
-参加型アートウォール
TALK LIVE
『POP UP GALLERY @FUKUOKA 2023』開催に際してトークライブを配信いたします。
Youtube Live配信にて5/13(土) 17:30から主催者や参加アーティスト・クリエイターが出演し、イベントの魅力や見どころについて詳しくお話しします。
19:00からはトークゲストを迎え、アートに関する知識や最新のトピックスを共有いたします。福岡から発信する最新のカルチャー情報を知るために、見逃せない貴重な機会です。ぜひ配信にてご覧ください。
TALK LIVE GUEST(19:00~)
株式会社 Zero-Ten CEO
https://zeroten.jp/
榎本 二郎
AnyTokyo 総合プロデューサー / Any inc. 創業者
http://anytokyo.com/2019/
田中 雅人
株式会社 sponge アートプランナー
http://www.sponge.work/
齋藤 一樹
株式会社 AIR PLANT CEO
http://wkw-airplant.com/art/
KEN IKEDA
アーティスト / 司会進行
https://www.instagram.com/yasuco_yasuko/
古里 泰子
配信日時：2023年5月13日（土）17:30～20:30
配信場所：Youtube Live
https://www.youtube.com/channel/UClmu5KMCu-xulP4jWs1T32A
出展アーティスト一覧
KEN IKEDA
https://www.instagram.com/wkw_airplant/
WOK22
https://www.instagram.com/wok22/
Osamu Kitamura
https://www.instagram.com/osmktmr/
杉田 曠機
https://www.instagram.com/kokisugita8/
大森 かずえ
https://www.instagram.com/artkingkazu/
すぎもり えいとく
https://www.instagram.com/eitokusugimori/
YUKOYUKO
https://www.instagram.com/yukoyuko4847/
HANA ART KATAYAMA
https://www.instagram.com/hana_art_katayama/
MOYA
https://www.instagram.com/moya_mk16/
GODTAIL
https://www.instagram.com/godtail777/
ナルコレプシー1999
https://www.instagram.com/narcolepsy1999/
程 亮介
https://www.instagram.com/tei.artworks/
hitch
https://www.instagram.com/hitch_w9/
Masaki TANI
https://www.instagram.com/masaki._.tani/
THRREE
https://www.instagram.com/thrreeism03/
takeshi wada
https://www.instagram.com/takeshiwada_/
Kads MIIDA
https://www.instagram.com/kads_miida/
SHIGAMIKI
https://www.instagram.com/_shigamiki_/
Yusei Sagawa
https://www.instagram.com/yusei_sagawa/
AKITO NARA
https://www.instagram.com/akitonara/
Luise Ono
https://www.instagram.com/luiseono/
YUH TAKUNO
https://www.instagram.com/yuhtakuno/
WAIFONE
https://www.instagram.com/waifone/
ADHD
https://www.instagram.com/adhd.japan/
出展SHOP&GALLERY一覧
neo neon
https://www.instagram.com/neoneon_jp/
TOMATO&POTATO
https://www.instagram.com/tomato_and_potato_official/
STOKE
https://www.instagram.com/stoke_paint/
CONCEPT STORE SEE？
https://www.instagram.com/concept_store_see/
ICBA JAPAN PROJECT
https://lit.link/icbajapanproject
OIL MOUNT PRINTERS
https://www.instagram.com/taichi_sq/
FuLaT
https://www.instagram.com/fulat.official/
HiKEI
https://www.instagram.com/hikeiofficial/
wan -made in Gotoislands-
https://www.instagram.com/wan.madein.gotoislands/
YUKI INOUE from MANJI KILN
https://www.instagram.com/mr_inoue_yuki/
CBD SHOP GREENPEACE
https://www.instagram.com/cbdshopfukuoka.greenpeace/
ATUU African Accessories
https://www.instagram.com/atuuafrican/
CREA/Me
https://www.instagram.com/creame_osaka/
Jemy Accessories
https://www.instagram.com/jemy.accessories.official/
藍森山
https://www.instagram.com/ai__moriyama/
株式会社 AIR PLANTについて
2003年にアートスタジオ「AIR PLANT／エアープラント」を開業。2011年に「WKW AIR PLANT」を始動。また、2018年にアートギャラリー「THE GALLERY 212」を福岡市で開設。アート制作依頼は日本国内のみならずニューヨーク・ポートランド・ハワイなど海外からも寄せられています。
2020年には複数のアーティストやキュレーターとともに日本文化×現代ARTを融合させ、日本から世界へ発信する事を目的とした「ICBA JAPAN PROJECT」を立ち上げる。制作理念「ART FOR EVERYONE～皆んなの為のアート～」に基づき、年齢・性別・国籍・ジャンルに捉われない自由な作品や表現を追求しています。
株式会社 AIR PLANT
福岡県福岡市早良区原8-36-31
http://wkw-airplant.com/
ICBA JAPAN PROJECT
https://lit.link/icbajapanproject
＜関連＞
『NEO JAPAN EXHIBITION Vol.1』-現代アーティストが抱く日本の未来-
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000088835.html
『NEO UKIYOE EXHIBITION』-現代アーティストが描く浮世の世界-
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「現代アート×BONSAI -現存する人間とこれからの地球の在り方-」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000088835.html
「現代ART×SOGETSU -現代アーティストと草月作家による空間の構築-」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000088835.html
「波佐見焼展2022 -HASAMI EXHIBITION-」
https://www.atpress.ne.jp/news/296287
「有名人の顔展 CELEBRITY FACE EXHIBITION -現在を作った有名人の光と影- 」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000088835.html
「Air Plant Exhibition -軌跡とその描く先- 」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000088835.html
「JAPANESE IDENTITY and SUSTAINABLE」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000081258.html
「圓相（ENSŌ）～刹那の体験こそが真の実在～」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000074172.html
・ICBA ECサイト
https://icba.theshop.jp/
会場MAP
会場：マークイズ福岡ももち２F
住所：福岡県福岡市中央区地行浜２丁目２−１
https://www.mec-markis.jp/fukuoka-momochi/access/
http://wkw-airplant.com/popup-gallery/
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/10-19:16）
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