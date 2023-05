[株式会社AIR PLANT]

「アート×デザインによる空間の構築」をテーマに約400平方メートル を有するスペース内にアートギャラリー、ポップアップショップ、そして最新カルチャーの発信を目的としたプラットフォームを構築。



2003年より福岡を中心にアート活動を行ってきた株式会社 AIR PLANTは、2023年4月に開業20周年を迎えました。



20周年企画として『POP UP GALLERY @FUKUOKA 2023』を2023年5月15日(月)~6月25日(日)に開催いたします。



福岡市中央区マークイズ福岡ももちにて、午前10時より午後9時まで。



特設WEBサイト: http://wkw-airplant.com/popup-gallery/





現代アートと最新カルチャーの融合、福岡に新たなギャラリー出現。







「アート×デザインによる空間の構築」をテーマに約400平方メートル を有するスペース内にアートギャラリー、ポップアップショップ、そして最新カルチャーの発信を目的としたプラットフォームを構築します。

期間限定のポップアップスペースでは、アート作品を展示販売するだけでなく、アーティストやクリエイターが制作した雑貨やアパレルなどのショップも出展します。







また、アーティストや専門家を招いたトークライブイベントも開催し、アートに関する知識や最新のトピックスを共有します。最新のカルチャー情報を福岡から発信する事を目的とし、次世代アーティストやクリエイターの活躍の場を創出するアートプロジェクトです。







特設WEBサイト: http://wkw-airplant.com/popup-gallery/





開催概要





『POP UP GALLERY @FUKUOKA 2023』



開催期間:2023年5月15日(月)-2023年6月25日(日)10:00-21:00

会場:マークイズ福岡ももち2F

住所:福岡県福岡市中央区地行浜2丁目2−1

入場料:無料



〈出展アーティスト〉







KEN IKEDA / WOK22 / Osamu Kitamura / 杉田 曠機 / 大森 かずえ / すぎもり えいとく / YUKOYUKO / HANA ART KATAYAMA / MOYA / GODTAIL / ナルコレプシー1999 / 程 亮介 / hitch / Masaki TANI / THRREE / takeshi wada / Kads MIIDA / SHIGAMIKI / Yusei Sagawa / AKITO NARA / Luise Ono / YUH TAKUNO / WAIFONE / ADHD / e.t.c...





〈出展SHOP&GALLERY〉







neo neon / TOMATO&POTATO / STOKE / CONCEPT STORE SEE? / ICBA JAPAN PROJECT / OIL MOUNT PRINTERS / FuLaT / HiKEI / wan -made in Gotoislands- / YUKI INOUE from MANJI KILN / CBD SHOP GREENPEACE / ATUU African Accessories / CREA/Me / Jemy Accessories / 藍森山 / e.t.c...





※各出展者情報リンクは下記に記載がございます。





展示・販売・イベント





-現代アーティストによる原画作品の展示/販売

-現代アーティストによるデザイン波佐見焼製品

(豆皿、蕎麦猪口、徳利、盃 )の展示/販売

-ポップアップショップによるアパレル/雑貨/塗料等の販売

-AIR PLANTオフィシャルグッズの販売



-トークライブの実施 (Youtube LIVE配信有)

-ワークショップの開催

-参加型アートウォール



TALK LIVE







『POP UP GALLERY @FUKUOKA 2023』開催に際してトークライブを配信いたします。



Youtube Live配信にて5/13(土) 17:30から主催者や参加アーティスト・クリエイターが出演し、イベントの魅力や見どころについて詳しくお話しします。



19:00からはトークゲストを迎え、アートに関する知識や最新のトピックスを共有いたします。福岡から発信する最新のカルチャー情報を知るために、見逃せない貴重な機会です。ぜひ配信にてご覧ください。



TALK LIVE GUEST(19:00~)



株式会社 Zero-Ten CEO

https://zeroten.jp/

榎本 二郎



AnyTokyo 総合プロデューサー / Any inc. 創業者

http://anytokyo.com/2019/

田中 雅人



株式会社 sponge アートプランナー

http://www.sponge.work/

齋藤 一樹



株式会社 AIR PLANT CEO

http://wkw-airplant.com/art/

KEN IKEDA



アーティスト / 司会進行

https://www.instagram.com/yasuco_yasuko/

古里 泰子





配信日時:2023年5月13日(土)17:30~20:30

配信場所:Youtube Live

https://www.youtube.com/channel/UClmu5KMCu-xulP4jWs1T32A





出展アーティスト一覧







KEN IKEDA

https://www.instagram.com/wkw_airplant/



WOK22

https://www.instagram.com/wok22/



Osamu Kitamura

https://www.instagram.com/osmktmr/



杉田 曠機

https://www.instagram.com/kokisugita8/



大森 かずえ

https://www.instagram.com/artkingkazu/



すぎもり えいとく

https://www.instagram.com/eitokusugimori/



YUKOYUKO

https://www.instagram.com/yukoyuko4847/



HANA ART KATAYAMA

https://www.instagram.com/hana_art_katayama/



MOYA

https://www.instagram.com/moya_mk16/



GODTAIL

https://www.instagram.com/godtail777/



ナルコレプシー1999

https://www.instagram.com/narcolepsy1999/



程 亮介

https://www.instagram.com/tei.artworks/



hitch

https://www.instagram.com/hitch_w9/



Masaki TANI

https://www.instagram.com/masaki._.tani/



THRREE

https://www.instagram.com/thrreeism03/



takeshi wada

https://www.instagram.com/takeshiwada_/



Kads MIIDA

https://www.instagram.com/kads_miida/



SHIGAMIKI

https://www.instagram.com/_shigamiki_/



Yusei Sagawa

https://www.instagram.com/yusei_sagawa/



AKITO NARA

https://www.instagram.com/akitonara/



Luise Ono

https://www.instagram.com/luiseono/



YUH TAKUNO

https://www.instagram.com/yuhtakuno/



WAIFONE

https://www.instagram.com/waifone/



ADHD

https://www.instagram.com/adhd.japan/



出展SHOP&GALLERY一覧







neo neon

https://www.instagram.com/neoneon_jp/



TOMATO&POTATO

https://www.instagram.com/tomato_and_potato_official/



STOKE

https://www.instagram.com/stoke_paint/



CONCEPT STORE SEE?

https://www.instagram.com/concept_store_see/



ICBA JAPAN PROJECT

https://lit.link/icbajapanproject



OIL MOUNT PRINTERS

https://www.instagram.com/taichi_sq/



FuLaT

https://www.instagram.com/fulat.official/



HiKEI

https://www.instagram.com/hikeiofficial/



wan -made in Gotoislands-

https://www.instagram.com/wan.madein.gotoislands/



YUKI INOUE from MANJI KILN

https://www.instagram.com/mr_inoue_yuki/



CBD SHOP GREENPEACE

https://www.instagram.com/cbdshopfukuoka.greenpeace/



ATUU African Accessories

https://www.instagram.com/atuuafrican/



CREA/Me

https://www.instagram.com/creame_osaka/



Jemy Accessories

https://www.instagram.com/jemy.accessories.official/



藍森山

https://www.instagram.com/ai__moriyama/





株式会社 AIR PLANTについて







2003年にアートスタジオ「AIR PLANT/エアープラント」を開業。2011年に「WKW AIR PLANT」を始動。また、2018年にアートギャラリー「THE GALLERY 212」を福岡市で開設。アート制作依頼は日本国内のみならずニューヨーク・ポートランド・ハワイなど海外からも寄せられています。



2020年には複数のアーティストやキュレーターとともに日本文化×現代ARTを融合させ、日本から世界へ発信する事を目的とした「ICBA JAPAN PROJECT」を立ち上げる。制作理念「ART FOR EVERYONE~皆んなの為のアート~」に基づき、年齢・性別・国籍・ジャンルに捉われない自由な作品や表現を追求しています。



株式会社 AIR PLANT

福岡県福岡市早良区原8-36-31

http://wkw-airplant.com/



ICBA JAPAN PROJECT

https://lit.link/icbajapanproject





<関連>

『NEO JAPAN EXHIBITION Vol.1』-現代アーティストが抱く日本の未来-

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000088835.html

『NEO UKIYOE EXHIBITION』-現代アーティストが描く浮世の世界-

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000088835.html

「現代アート×BONSAI -現存する人間とこれからの地球の在り方-」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000088835.html

「現代ART×SOGETSU -現代アーティストと草月作家による空間の構築-」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000088835.html

「波佐見焼展2022 -HASAMI EXHIBITION-」

https://www.atpress.ne.jp/news/296287

「有名人の顔展 CELEBRITY FACE EXHIBITION -現在を作った有名人の光と影- 」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000088835.html

「Air Plant Exhibition -軌跡とその描く先- 」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000088835.html

「JAPANESE IDENTITY and SUSTAINABLE」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000081258.html

「圓相(ENSŌ)~刹那の体験こそが真の実在~」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000074172.html



・ICBA ECサイト

https://icba.theshop.jp/





会場MAP







会場:マークイズ福岡ももち2F

住所:福岡県福岡市中央区地行浜2丁目2−1

https://www.mec-markis.jp/fukuoka-momochi/access/





http://wkw-airplant.com/popup-gallery/



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/10-19:16)