時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

現代アートと最新カルチャーの融合。福岡に新たなギャラリー出現…

現代アートと最新カルチャーの融合。福岡に新たなギャラリー出現。『POP UP GALLERY @FUKUOKA 2023』5/15～6/25迄、福岡市中央区マークイズ福岡ももちにて開催。

［株式会社AIR PLANT］

「アート×デザインによる空間の構築」をテーマに約400平方メートル を有するスペース内にアートギャラリー、ポップアップショップ、そして最新カルチャーの発信を目的としたプラットフォームを構築。

2003年より福岡を中心にアート活動を行ってきた株式会社 AIR PLANTは、2023年4月に開業20周年を迎えました。

20周年企画として『POP UP GALLERY @FUKUOKA 2023』を2023年5月15日(月)～6月25日(日)に開催いたします。

福岡市中央区マークイズ福岡ももちにて、午前10時より午後9時まで。

特設WEBサイト: http://wkw-airplant.com/popup-gallery/


現代アートと最新カルチャーの融合、福岡に新たなギャラリー出現。



「アート×デザインによる空間の構築」をテーマに約400平方メートル を有するスペース内にアートギャラリー、ポップアップショップ、そして最新カルチャーの発信を目的としたプラットフォームを構築します。
期間限定のポップアップスペースでは、アート作品を展示販売するだけでなく、アーティストやクリエイターが制作した雑貨やアパレルなどのショップも出展します。



また、アーティストや専門家を招いたトークライブイベントも開催し、アートに関する知識や最新のトピックスを共有します。最新のカルチャー情報を福岡から発信する事を目的とし、次世代アーティストやクリエイターの活躍の場を創出するアートプロジェクトです。



特設WEBサイト: http://wkw-airplant.com/popup-gallery/


開催概要


『POP UP GALLERY @FUKUOKA 2023』

開催期間：2023年5月15日(月)-2023年6月25日(日)10:00-21:00
会場：マークイズ福岡ももち２F
住所：福岡県福岡市中央区地行浜２丁目２−１
入場料：無料

〈出展アーティスト〉



KEN IKEDA / WOK22 / Osamu Kitamura / 杉田 曠機 / 大森 かずえ / すぎもり えいとく / YUKOYUKO / HANA ART KATAYAMA / MOYA / GODTAIL / ナルコレプシー1999 / 程 亮介 / hitch / Masaki TANI / THRREE / takeshi wada / Kads MIIDA / SHIGAMIKI / Yusei Sagawa / AKITO NARA / Luise Ono / YUH TAKUNO / WAIFONE / ADHD / e.t.c...


〈出展SHOP＆GALLERY〉



neo neon / TOMATO&POTATO / STOKE / CONCEPT STORE SEE？ / ICBA JAPAN PROJECT / OIL MOUNT PRINTERS / FuLaT / HiKEI / wan -made in Gotoislands- / YUKI INOUE from MANJI KILN / CBD SHOP GREENPEACE / ATUU African Accessories / CREA/Me / Jemy Accessories / 藍森山 / e.t.c...


※各出展者情報リンクは下記に記載がございます。


展示・販売・イベント


-現代アーティストによる原画作品の展示/販売
-現代アーティストによるデザイン波佐見焼製品
(豆皿、蕎麦猪口、徳利、盃 )の展示/販売
-ポップアップショップによるアパレル/雑貨/塗料等の販売
-AIR PLANTオフィシャルグッズの販売

-トークライブの実施 (Youtube LIVE配信有)
-ワークショップの開催
-参加型アートウォール

TALK LIVE



『POP UP GALLERY @FUKUOKA 2023』開催に際してトークライブを配信いたします。

Youtube Live配信にて5/13(土) 17:30から主催者や参加アーティスト・クリエイターが出演し、イベントの魅力や見どころについて詳しくお話しします。

19:00からはトークゲストを迎え、アートに関する知識や最新のトピックスを共有いたします。福岡から発信する最新のカルチャー情報を知るために、見逃せない貴重な機会です。ぜひ配信にてご覧ください。

TALK LIVE GUEST(19:00~)

株式会社 Zero-Ten CEO
https://zeroten.jp/
榎本 二郎

AnyTokyo 総合プロデューサー / Any inc. 創業者
http://anytokyo.com/2019/
田中 雅人

株式会社 sponge アートプランナー
http://www.sponge.work/
齋藤 一樹

株式会社 AIR PLANT CEO
http://wkw-airplant.com/art/
KEN IKEDA

アーティスト / 司会進行
https://www.instagram.com/yasuco_yasuko/
古里 泰子


配信日時：2023年5月13日（土）17:30～20:30
配信場所：Youtube Live
https://www.youtube.com/channel/UClmu5KMCu-xulP4jWs1T32A


出展アーティスト一覧



KEN IKEDA
https://www.instagram.com/wkw_airplant/

WOK22
https://www.instagram.com/wok22/

Osamu Kitamura
https://www.instagram.com/osmktmr/

杉田 曠機
https://www.instagram.com/kokisugita8/

大森 かずえ
https://www.instagram.com/artkingkazu/

すぎもり えいとく
https://www.instagram.com/eitokusugimori/

YUKOYUKO
https://www.instagram.com/yukoyuko4847/

HANA ART KATAYAMA
https://www.instagram.com/hana_art_katayama/

MOYA
https://www.instagram.com/moya_mk16/

GODTAIL
https://www.instagram.com/godtail777/

ナルコレプシー1999
https://www.instagram.com/narcolepsy1999/

程 亮介
https://www.instagram.com/tei.artworks/

hitch
https://www.instagram.com/hitch_w9/

Masaki TANI
https://www.instagram.com/masaki._.tani/

THRREE
https://www.instagram.com/thrreeism03/

takeshi wada
https://www.instagram.com/takeshiwada_/

Kads MIIDA
https://www.instagram.com/kads_miida/

SHIGAMIKI
https://www.instagram.com/_shigamiki_/

Yusei Sagawa
https://www.instagram.com/yusei_sagawa/

AKITO NARA
https://www.instagram.com/akitonara/

Luise Ono
https://www.instagram.com/luiseono/

YUH TAKUNO
https://www.instagram.com/yuhtakuno/

WAIFONE
https://www.instagram.com/waifone/

ADHD
https://www.instagram.com/adhd.japan/

出展SHOP&GALLERY一覧



neo neon
https://www.instagram.com/neoneon_jp/

TOMATO&POTATO
https://www.instagram.com/tomato_and_potato_official/

STOKE
https://www.instagram.com/stoke_paint/

CONCEPT STORE SEE？
https://www.instagram.com/concept_store_see/

ICBA JAPAN PROJECT
https://lit.link/icbajapanproject

OIL MOUNT PRINTERS
https://www.instagram.com/taichi_sq/

FuLaT
https://www.instagram.com/fulat.official/

HiKEI
https://www.instagram.com/hikeiofficial/

wan -made in Gotoislands-
https://www.instagram.com/wan.madein.gotoislands/

YUKI INOUE from MANJI KILN
https://www.instagram.com/mr_inoue_yuki/

CBD SHOP GREENPEACE
https://www.instagram.com/cbdshopfukuoka.greenpeace/

ATUU African Accessories
https://www.instagram.com/atuuafrican/

CREA/Me
https://www.instagram.com/creame_osaka/

Jemy Accessories
https://www.instagram.com/jemy.accessories.official/

藍森山
https://www.instagram.com/ai__moriyama/


株式会社 AIR PLANTについて



2003年にアートスタジオ「AIR PLANT／エアープラント」を開業。2011年に「WKW AIR PLANT」を始動。また、2018年にアートギャラリー「THE GALLERY 212」を福岡市で開設。アート制作依頼は日本国内のみならずニューヨーク・ポートランド・ハワイなど海外からも寄せられています。

2020年には複数のアーティストやキュレーターとともに日本文化×現代ARTを融合させ、日本から世界へ発信する事を目的とした「ICBA JAPAN PROJECT」を立ち上げる。制作理念「ART FOR EVERYONE～皆んなの為のアート～」に基づき、年齢・性別・国籍・ジャンルに捉われない自由な作品や表現を追求しています。

株式会社 AIR PLANT
福岡県福岡市早良区原8-36-31
http://wkw-airplant.com/

ICBA JAPAN PROJECT
https://lit.link/icbajapanproject


＜関連＞
『NEO JAPAN EXHIBITION Vol.1』-現代アーティストが抱く日本の未来-
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000088835.html
『NEO UKIYOE EXHIBITION』-現代アーティストが描く浮世の世界-
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000088835.html
「現代アート×BONSAI -現存する人間とこれからの地球の在り方-」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000088835.html
「現代ART×SOGETSU -現代アーティストと草月作家による空間の構築-」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000088835.html
「波佐見焼展2022 -HASAMI EXHIBITION-」
https://www.atpress.ne.jp/news/296287
「有名人の顔展 CELEBRITY FACE EXHIBITION -現在を作った有名人の光と影- 」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000088835.html
「Air Plant Exhibition -軌跡とその描く先- 」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000088835.html
「JAPANESE IDENTITY and SUSTAINABLE」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000081258.html
「圓相（ENSŌ）～刹那の体験こそが真の実在～」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000074172.html

・ICBA ECサイト
https://icba.theshop.jp/


会場MAP



会場：マークイズ福岡ももち２F
住所：福岡県福岡市中央区地行浜２丁目２−１
https://www.mec-markis.jp/fukuoka-momochi/access/


http://wkw-airplant.com/popup-gallery/

企業プレスリリース詳細へ （2023/05/10-19:16）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
　| ニッポンの魅力
日中韓「東アジア文化都市」事業
yayoi
問われる世界への「文化」発信力 [PR]

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
5月号の特集は「中東の新動態」。 中国も絡んで、域内情勢が大きく動いている。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ