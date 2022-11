[有限会社マイティークラウンエンターテイメント]

今まで日本になかったエンターテイメントがここに!祝・日本発着国際クルーズ再開。



日本代表として世界中で活躍してきたチャンピオンサウンドMIGHTY CROWN(マイティー・クラウン)。そのMIGHTY CROWNのサウンド活動休止最後のステージとして、世界最大級の外国客船をチャーター。すべての観客がいっしょに旅をしながら6日間を楽しみつくす、今までの日本になかった滞在型イベント、さながら”旅するフェス”「FAR EAST REGGAE CRUISE(ファー・イースト・レゲエ・クルーズ)」を開催する。30年以上に渡るMIGHTY CROWNの活動休止前、最後にして最高の夏がやってくる。









「FAR EAST REGGAE CRUISE(ファー・イースト・レゲエ・クルーズ)」は、国内外からアーティストやサウンド、DJがこのMIGHTY CROWNの貴重なステージに集結。MIGHTY CROWNの地元横浜のシンボル、ランドマークタワーに匹敵するのメガクルーズ船MSCベリッシマは、さながら動くリゾートホテル。充実したホスピタリティ、レストランやアクティビティ等をたっぷり楽しみながら、夜にはメインデッキでのバンドショー、深夜には約100メートルに及ぶLEDに包まれたモールが大型クラブに変身するなど、クルーズ旅行一式にMIGHTY CROWNプロデュースによる毎日のエンターテイメントまで、すべて旅行代金に含まれるオールインクルーシブの旅となる(※)。



先日11/16(水)に当クルーズの開催を記念して行われたラウンチパーティーでは、主催のマイティークラウンより新たに4組のジャマイカアーティストとダンスホールバンドの乗船もアナウンスされた。約15年ぶりに自身のバンドを連れての来日となる、ジャマイカが誇るシンガーSancehz(サンチェス)、Bob Marleyが活躍していた当時から現在まで活動続けるレジェンド Freddie McGregor(フレディ・マクレガー)、90年代より活動し多数の世界的なビッグヒットを持つWayne Wonder(ウェイン・ワンダー)、USやヨーロッパ、日本でも多くのファンをもつT.O.K(ティー・オー・ケー)、80年代より多くのダンスホール・スターのバッグバンドを務め、当日3組のバッグバンドも務めるRuff Kutt(ラフカット)バンドの来日も決定。



2022年9月に予定され開催延期されていた本クルーズ。新日程・航路が正式発表されてのリラウンチとなるため、すでに半数以上の客室はブッキング済み。客室タイプによっては完売のものもある。One in a Life Time、一生に一回しかない旅の新規予約は2023年11月19日オフィシャルサイトから受付開始となる。

※一部有料施設・サービス有



【クルーズ概要】

タイトル:Mighty Crown 30th Anniversary -The Final- FAR EAST REGGAE CRUISE

日程:2023年7月15日(土)~7月20日(木)

客船:MSCベリッシマ

出発地:横浜発 / 横浜着

寄港地:済州(韓国)、熊本(日本)

料金:188,000円 ~ 650,000円(大人お1人様・2名1室利用の場合)

※諸税・船内チップなど別途。金額は客室タイプやとご利用人数などにより異なります。

予約:受付中/客室タイプなど詳細をオフィシャルサイトでお申し込みください。

オフィシャルサイト:https://www.fareastreggaecruise.com/



出演者:

■HOST SOUND

MIGHTY CROWN



■ SPECIAL GUEST FROM JAMAICA

SANCHEZ with The Original Chronic Band ※New

Freddie McGregor ※New

WAYNE WONDER※New

T.O.K※New

RUFF KUTT BAND※New



■ARTISTS

PUSHIM

RYO the SKYWALKER

JUMBO MAATCH, TAKAFIN, BOXER KID from MIGHTY JAM ROCK

RUDEBWOY FACE

CHEHON

J-REXXX

PAPA B

GUAN CHAI

YOYO-C

RUEED

Spinna B-ILL

横山剣 from CRAZY KEN BAND

KIYOSAKU from MONGOL800

ANARCHY



■SOUND / DJs

MIGHTY CROWN

RORY STONE LOVE from JAMAICA

MASSIVE B / HOT97 from USA

RED SPIDER

DJ Puffy from BARBADOS

NOTORIOUS INT'L from JAPAN/JAMAICA

FUJIYAMA SOUND

CAPTAIN-C

KING JAM

JAH WORKS

EMPEROR

DJ MAGARA

TOMOYUKI TANAKA [FPM]

DJ SARASA

DJ KOCO

DJ SN-Z

DJ LEAD



■BAND

HOME GROWN



■MCs

Zeebra

BANA

※このほかの出演者、アクティビティは随時発表予定。



主催 / イベント企画・制作:MIGHTY CROWN ENTERTAINMENT

旅行企画・実施:株式会社クルーズプラネット

船会社:株式会社MSCクルーズジャパン



【プロフィール】

MIGHTY CROWN(マイティー・クラウン)



1991年横浜で結成され30周年を迎えたレゲエサウンド。伝説的フェス「横浜レゲエ祭」のプロデュースや、サウンドクラッシュという音のバトルで世界8タイトルを保有するなど、日本代表のみならず世界のレゲエアンバサダー/カルチャーアイコンとして活躍。



MSC BELISSIMA(MSCベリッシマ)







MSCベリッシマはMSCクルーズが2019年3月に就航した新造船のメガシップ。日本に来港する客船としては過去最大。最大乗客定員5,686人、総トン数171,598トン



MSCグループ クルーズ部門ついて



MSCグループ(本社:ジュネーブ・スイス)は300年以上の歴史を誇る、非上場企業として世界最大級の海運会社。そのクルーズ部門であるMSCクルーズは、世界第3位の規模を誇るクルーズブランドであり、コンテポラリーブランドとラグジュアリーブランドの2つから形成されている。ヨーロッパをはじめ、南アメリカや中東、南アフリカにおけるマーケットリーダーであり、カリブ海、北米、アジア市場でのプレゼンスを高める最も成長率が高いグローバルクルーズブランドとなっている。現在MSCクルーズは21隻の客船を保有し、2025年までに保有船数を23隻まで増船し、2030年までに新造船6隻を建設する大幅投資計画を決定している。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/18-22:16)