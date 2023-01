[株式会社KEF JAPAN]

サブウーファー設計の常識を変えた、アワード受賞歴のある製品カテゴリー







英国ケント州メイドストーン– 2023年1月12日: KEFは、先駆的で親しみやすい製品を生み出すことによって、より多くの家庭にハイフィデリティ・サウンド (原音再生) を届けることを使命としています。超小型のKC62 Uni-Core(R) Force-Cancelling Subwooferは、優れたオーディオと創意工夫設計の実に見事な例です。KC62は、音楽や映画のサウンドを豊かにし、最小限のスペースで低音再生することを可能にします。既存のミネラルホワイトとカーボンブラックの仕上げに加え、洗練されたチタニウムグレーを新色として発売、これにより、ご自宅のインテリアと音楽への欲求を更に満たすことができるようになりました。



深くてパワフルな低音は、かつては大きなサイズのサブウーファーの領域でした。よってこの美しい外観を持つKC62は、真に革命的な製品です。KEFは卓越した技術と創造性により、オリジナルの録音を正確に再現する画期的な技術を開発し、音楽や映画の素晴らしさ、衝撃、感動をすべてご家庭にお届けします。





革新的なKEFテクノロジー



KC62の中心には、3つの特許出願中の技術が搭載されています。それらは、Uni-Coreテクノロジー、P-Flexエッジ、そしてスマート・ディストーション・コントロール・テクノロジーです。革新的なUni-Coreドライバーテクノロジーは、従来のフォースキャンセリングの配置を全く新しくしたものです。このユニークな設計により、KEF開発チームはフットボールサイズの寸法で、前例のない深さと正確さを等しく持つサブウーファーを作ることができました。



KC62はまた、P-Flexエッジを採用しています。そのユニークなプリーツ形成から、“折り紙エッジ”とも呼ばれています。この綿密な設計により、より深い低音の伸び、より詳細な低音再生、歪みの低減を実現しています。



センサーレスのスマート・ディストーション・コントロール・テクノロジーにより、発生しうる微細な異常を補正し、より正確な低音性能を提供します。KEFのMusic Integrity Engineと強力なアンプに支えられ、KC62はリスナーをホームエンターテイメント体験に完全に没頭できるようにします。







デザインと物質の融合



KC62は、音だけでなく、美しさにもこだわって設計されています。アルミニウム成形で作られた曲線的なキャビネットは、形と機能を融合し、強度と美しさを提供しています。インテリアにちょうど溶け込むほどのサイズ感で、カーボンブラック、ミネラルホワイト、新しいチタニウムグレー仕上げのKC62は、特にアワード受賞歴のあるLS50 Wireless IIと組み合わせたとき、非常に魅力的な存在となります。







製品特徴:





ツイン 6.5 インチUni-Core フォースキャンセリングドライバー

P-Flex耐圧エッジ設計により、より深い低音拡張を実現

より正確でカラレーションの少ない低音演奏を実現するスマート・ディストーション・コントロール・テクノロジー

iBX、SmartLimiter、設置場所によってEQ設定できるMusic Integrity Engine

1000W (2 x 500W) RMS Class D アンプ

コンパクトなアルミニウム製密閉型キャビネット

あらゆるスピーカーや家庭環境に対応する汎用性の高いコントロール部

3色展開:ミネラルホワイト・カーボンブラック・チタニウムグレー





主なアワード受賞歴と実績 :





What Hi-Fi? Awards 2022 Innovation of the Year: Uni-Core Technology「KEFの巧みなドライバー配置により、小さな箱で多くの低音を発生させることができる」 - 2022年11月、What Hi-Fi?

EISA Best Product Hi-Fi Subwoofer 2021-2022: KC62 Subwoofer「...驚異のKEF KC62サブウーファー - 一辺が25cmと小さく、一対のドライバーは直径わずか16.5cmだが、この一見奇跡のようなスピーカーは、重厚で高速かつ張りのある低音を地中深くに届ける。" - 2021年8月、EISA





価格: 税込242,000円



販売チャネル:

KEF公式オンラインストア

https://jp.kef.com/



KEF Music Gallery

https://jp.kef.com/pages/kef-music-gallery



ABOUT KEF

1961年以来、KEFはオーディオ界の最前線で確固たる地位を築いてまいりました。初期の合成素材の採用から、現在では業界標準となっている先駆的なリファレンス・シリーズまで、技術革新、デザイン、そしてクラフトマンシップの基盤により、スピーカー設計の基準となる製品を生み出してまいりました。



BBCのエンジニアであるレイモンド・クックによって設立されたKEFは、設立当初の拠点であるKent Engineering and Foundryにちなんで名付けられ、現在も英国ケント州メイドストーンで代表的な製品の製造・開発を行っています。



オーディオファンに優れたリスニング体験を提供することを使命とし、革新的なスピーカー及びサブウーファーのコレクションは、ワイヤレス・スピーカー、ポータブル・スピーカー、ヘッドフォンを含むコレクションへと進化し、KEFはご自宅そして移動中のより多くの人々にハイフィデリティ・サウンドを提供しています。





