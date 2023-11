[株式会社 楽々 ]

本プラットフォームは、消費者の行動変容を促進することを目的としてG7各国の政策や民間企業・団体等の製品・取組・サービスなどの優良事例を掲載するものであり、株式会社楽々の取組もその一つとして紹介された。



株式会社楽々の掲載内容

(掲載内容は英文の為、下記に和訳を記載)

綿殻などの原料と、その原料由来の微生物を使い、電気、飲料水、インターネットを駆使して、高度な発酵プロセスで温室効果ガスの排出を抑えたキノコ栽培の装置を普及させる。この装置の名前は「マッシュファメンタシステム」といい、日本では下水処理施設も不要。また、生産ノウハウの普及も行っていく。きのこの生育を終えた菌床は、豊富な微生物を含んだ土壌改良材となり、土壌を回復させ、植物の力を引き出し、化学肥料や農薬の使用を減らす。また、きのこはタンパク質やビタミンなどの健康成分を多く含み、食糧問題の解決にも貢献する。





掲載原文(英文)

Using raw materials such as cotton hulls and microorganisms derived from the raw materials, with electricity, potable water, and the Internet, we will disseminate equipment for cultivating mushrooms with reduced greenhouse gas emissions in advanced fermentation processes. The name of this device is called the Mush Fermentor System, and in Japan it does not even require a sewage treatment facility. We will also disseminate our production know-how. The mushroom beds that have finished growing mushrooms become soil conditioners containing rich microbiomes, restoring the soil, drawing out the power of plants, and reducing the use of chemical fertilizers and pesticides. Mushrooms also contribute to solving food problems by containing high levels of proteins, vitamins, and other healthy components.













株式会社楽々では、脱炭素・循環型農業である 本技術のライセンスアウトを受け、共に普及していく企業や生産者を国内外に広く募集しています。

ご興味のある方は、下記までご連絡ください。



