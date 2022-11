[株式会社パイ・アール]

勤怠管理とアルコール検知サービスの連携により管理者の業務負担を軽減



株式会社パイ・アールが提供するアルコール検知の総合プラットフォーム「アルキラーPlus」(本社:大阪市中央区、代表取締役:安田 功)、株式会社ヒューマンテクノロジーズ(本社:東京都港区、代表取締役社長:家崎 晃一)が提供するクラウド勤怠管理システム「KING OF TIME」はAPIによるサービス連携を開始しました。











■連携の概要

勤怠管理システム「KING OF TIME」の社員データをマスターデータとしてアルコール検知システム「アルキラーPlus」へ取り込むことが可能です。

登録済のKING OF TIME内の所属、社員名、社員番号のデータをアルキラーPlusに連携することで、社員情報の追加や更新にも対応、管理者は手間のかかる社員情報の登録や修正作業を二重で行う必要がなく、管理者の業務負担が軽減されます。



■アルコール検知の総合プラットフォーム【アルキラーPlus】について

アルキラーPlusはスマートフォンとアルコール検知器を連動させ、「いつ・どこで・誰が」検知したか点呼記録と合わせてクラウドでデータ一元管理できるサービスです。台帳管理をデータ化し、チェック漏れの確認、有反応アラート機能、なりすましの防止などにより管理者の業務効率化が叶います。

▶製品ホームページ https://pai-r.com/product/alkillerplus/







■ クラウド型勤怠管理システム【KING OF TIME】について

打刻データがリアルタイムにブラウザ上で管理出来るので「作業効率」と「コスト削減」の実現が可能です。導入企業は43,000社以上、実利用者数は2,550,000人以上(2022年10月時点)と勤怠管理クラウド市場シェアNo.1(※)のサービスです。

▶製品ホームページ https://www.kingtime.jp/

※ シェアNo.1表記について

富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2022年版」勤怠管理SaaS市場 利用ID数







■株式会社パイ・アール会社概要

社名:株式会社パイ・アール

本社:大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル18F

設立:2008年5月27日

代表者:代表取締役 安田 功

資本金:5,000万円

URL:https://pai-r.com/



■株式会社ヒューマンテクノロジーズ会社概要

社名:株式会社ヒューマンテクノロジーズ

所在地:東京都港区元赤坂1-6-6

設立:2001年11月

代表者:代表取締役社長 家崎 晃一

資本金:1,993万円

URL:https://www.h-t.co.jp/

※記載の会社名、製品名は、それぞれ会社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/30-18:16)