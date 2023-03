[LJTM]

ペア宿泊券(10万円以上相当)が当たる豪華企画。あなたが選ぶ日本で最高のラグジュアリーホテル・旅館を教えてください!











一般社団法人ラグジュアリージャパン観光推進機構(本部/東京都渋谷区、宮山直之代表理事)は、昨年12月、Luxury Japan Hotel of the year 2022およびLuxury Japan Destination of the year 2022を発表しました。



そして、この度、BEST5に選ばれた5施設のご協賛を得て、プレゼントキャンペーンを実施いたします。ペア宿泊券(10万円以上相当)が当たる豪華企画です。皆様のご応募をお待ちしております。



応募URL https://ljtm.org/award2022







キャンペーン概要





■キャンペーン期間

2023年3月1日~4月15日



■プレゼント内容

Luxury Japan Hotel of the year 2022 BEST5 受賞5施設

ペアチケット宿泊券(各施設1組ずつ計5組様)



■応募方法

公式サイト(https://ljtm.org/award2022)にて応募受付。

日本で最高のラグジュアリーホテル・旅館と思うところを1カ所、ご回答ください。



■当選発表

2023年4月16日以降 当選者に対して事務局より連絡致します







Luxury Japan Hotel of the year BEST5 受賞施設



坐忘林

大谷山荘別邸 音信

亀の井別荘

HakuVillas

蓮華定院





主催者について



一般社団法人ラグジュアリージャパン観光推進機構は、世界の富裕層の誘客など、我が国のラグジュアリーツーリズムの振興のために設立された団体です。



富裕層旅行のBtoBプラットフォームLuxury Japan Virtual Travel Market(略称:LJTM)を主催し、85社以上の海外富裕層旅行エージェント、40社以上の日本を代表する宿泊事業者が加盟しています。





