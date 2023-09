[Dessun(デッサン)]

株式会社九電工様や株式会社博運社様のご利用事例も紹介!https://tie-up.promo/



この度、TIE UP PROMOTIONは、企業が"課題"から社会貢献団体を探せる仕組みにバージョンアップ!企業と社会貢献団体とマッチングを行う際の「目的」や「メリット」が更に明確に!!





TIE UP PROMOTIONの目的と概要



TIE UP PROMOTIONのご利用方法



企業利用事例(株式会社九電工 / 株式会社博運社)



お問い合わせ









(1) TIE UP PROMOTIONの目的と概要



TIE UP PROMOTION:https://tie-up.promo/

TIE UP PROMOTIONは企業課題の解決を目的に社会貢献団体と様々なマッチングが行えます。

企業は社会貢献団体とのマッチングにより、製品の”プロモーション”や”離職率”、”学生との出会い機会の創出”など様々な企業課題を解決に導きます。また、企業の課題を解決するだけでなく、団体の活動資金に繋がり社会貢献にもなる。そんな今迄になかったサービス。それが”TIE UP PROMOTION”です。



※上記金額は事例となります。実際の利用時には異なる可能性があります。



(2) TIE UP PROMOTIONご利用方法について

https://tie-up.promo/

企業が解決タグを選択



課題に対応した社会貢献団体がピックアップ



社会貢献団体の活動概要を確認



いざ社会貢献団体に面談オファー!









1.企業の課題タグを選択

企業の解決タグは企業の抱える課題に応じて"プロモーション関連"、"採用関連"、"スポンサーシップ関連"、"共同イベント開催関連"など様々な解決タグをご用意!企業の課題解決方法はきっとここにある!



2.課題に対応した社会貢献団体がピックアップ

解決タグをクリックするだけで企業の課題に対応出来る社会貢献団体がピックアップされます。



3.社会貢献団体の概要を確認

団体の活動関連の写真から概要、SNSまで社会貢献団体の様々な情報に触れることが出来ます。



4.いざ面談のオファーへ!

団体概要の右上「面談を申し込む」から、企業概要の記載、面談日時候補、オファー内容などを入力し、いざ面談オファーへ!







(3) 企業利用実績

【株式会社九電工 × NPO法人ベジプロジェクトジャパン】のプロモーションタイアップ







株式会社九電工 上席執行役員 副田智幸様(経営戦略企画、DX推進担当役員)

タイアップ方法:SNSシェア

2044年に創立100周年を迎える九電工グループは、皆さまの日常生活を幅広く支える総合設備業として、「Make Next. ~未来へつなぐ笑顔のために~」を長期ビジョンのメインテーマに掲げ、持続可能な社会の実現を目指しています。

弊社では、九州地域の1次産業のさらなる発展を目的に、天草オリーブ園AVILOの運営を開始しました。現在、オリーブの生産からオリーブをはじめとする関連商品の製造・販売の6次産業として展開しています。





これまでオリーブ関連商品の販売は九州地域が主軸となっていましたが、本事業のビジネスモデルを定着させるためにも、全国、さらには世界に向けた発信が必要だと考えています。そんな時「TIE UP PROMOTION」の話を聞き、新たなPR手法として採用することにしました。

またNPO法人などの社会貢献団体とタイアップすることで、社会貢献団体への活動支援にもつながる新たなPR手法として、弊社オリーブ事業にマッチしているのではないかと感じております。

ご紹介頂いたNPO法人ベジプロジェクトジャパン様は、プラントベースフードなどの「食の選択肢を広げる」活動を行っていることや、これまでにはなかった関東圏へのPRが可能になると考えました。

最後に「TIE UP PROMOTION」についてですが、弊社の販売促進にとどまらず、九州地域のスタートアップ企業との協業、社会貢献団体への活動支援など、さまざまな波及効果があると感じております。今後のご活躍を期待しております。



【株式会社博運社 × NPO法人いるか】のプロモーションタイアップ







株式会社博運社 新規事業部 ホーミー事業部 坂井様

タイアップ方法:SNSシェア / チラシ配布

私たち株式会社博運社は運送業において九州で最大級の規模を誇っています。そんな博運社が行う新事業、【お買い物代行サービスホーミー】の広報を模索しておりました。そんな中、TIE UP PROMOTIONを通じて、NPO法人いるか様を知る事となります。NPO法人いるか様は、九州最大級の子ども食堂やフードバンクを行っており、こどもの食や学習などの課題を解決しようと奮闘しています。そんなNPO法人いるか様にSNSなどのプロモーションを行ってもらえれば、より多くの方に"ホーミー"を知っていただけるのではないか?そんな思いから今回のタイアップをお願いする事になりました。





タイアップ先:NPO法人いるか/NPO法人福岡市笑顔の会

今までプロモーションの施策としてはSNSなどを活用したプロモーションを行っておりましたが、"日用品のお買い物"に不便を感じている方へ知っていただく方法として、いるか様にプロモーションを手伝っていただく方法が良いと感じました。効果に関してはこれからとなりますが、

TIE UP PROMOTIONには期待をしています。





(4)お問い合わせについて

運営企業概要





企業名:株式会社Dessun ( https://www.dessun.jp/ )

代表取締役:高橋真哉

住所:佐賀県佐賀市駅前中央1-8-32 iスクエアビルMAIC 5F 511

事業内容:TIE UP PROMOTION運営 / 採用支援 / WEBアプリ開発 等

問い合わせ先:info@dessun.jp



<受賞歴>

J-startup KYUSHU 採択

第8回 佐賀さいこう企業賞受賞

九州山口ベンチャーマーケット優秀賞受賞

九州ニュービジネス大賞 奨励賞



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/28-10:16)