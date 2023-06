[ONO貿易株式会社]

“アケコン”派には是非試してほしい!《レトロ》なデザイン&ダイナミックな操作感と連動するアケコンならではの”カチカチ”音で、プレイ感”爆上がり”の8BitDo製品!



世界中の優れたメーカーの良質な商品を発掘、直輸入し、オンライン販売を展開する「ONO貿易株式会社(本社:東京都港区赤坂、代表取締役:札場祐貴)」は、高品質なゲーミングコントローラーの展開で話題のメーカー「8BitDo(本社:香港)」と、同社の「8BitDo アーケードスティック for Switch & PC」の販売におきまして、2023年5月4日より日本正規代理店契約を締結致し、オンライン販売を開始致しました。





■ファミコンなどレトロゲームのコントローラー開発の神メーカーが手掛けた「8BitDo アーケードスティック for Switch & PC」とは!?





シューティングゲームや対戦格闘ゲームを始めとする、多くのアーケードゲームが世に誕生した80~90年代。現代でも愛され続ける日本を代表する《名作タイトル》が、次々とリリースされ続ける日常に、ゲーム熱の上昇が止まらなかったあの頃。新タイトルのリリース情報や隠しコマンド、攻略情報などに目を光らせて雑誌を漁っていたゲーマーの皆様、もしくはゲームセンターに通い詰め、家でその興奮を再現するために本格コントローラーを購入するガチゲーマーだった皆様、そして、“レトロゲーム好き”や“アケコン派”の皆様にも、是非手に取って欲しい、高機能アーケードスティックのご紹介です。





<レトロな見た目 × 最新技術搭載のギャップに驚く「8BitDo製」”アケコン”のおすすめポイント6!>



POINT1.:メーカー公式ソフトウェアで、スティックやボタンの機能を自分色に細かくカスタマイズ!



POINT2.:よく使用するアクション2つを登録できる、マクロ機能搭載!



POINT3.:デバイスモード切り替えで、ボタン配列が自動で変わる!ダイナミックボタンレイアウト機能



POINT4.:ゲームセンターでのプレーを想起させる、適度なスプリング感と正確なレスポンスを再現した本格スティック&ボタン機能



POINT5.:ユニバーサルジョイスティックマウントプレート対応で、他社製のスティック、ボタンにカスタマイズ可能!



POINT5. :Bluetooth接続で約30時間以上!長時間プレイに対応した、大容量バッテリー内蔵







「8BitDo製」ゲーミングデバイスには、専用ソフトウェア「8BitDo Ultimate Software」が開発されており、スティックや各ボタンの機能を自分の好みに細かくカスタマイズが可能です。よく使用するアクションを、1つのボタンに集約できるマクロボタンも搭載され、2つプロファイル切り替えもラクラク!視覚的にボタン配置が変わるダイナミックボタンレイアウト機能は、SwitchモードやPCモードへの切り替えで、ボタン横の表記がデバイスに応じたボタンレイアウトへと自動でチェンジ!

レトロな見た目に反した、最新技術搭載の「8Bitdo製」“アケコン”のギャップに驚くユーザーも多いのでは!?

さて、アーケードスティックの肝となる“スティック&ボタン”の仕様には、スムーズな操作性と正確なレスポンスを実現する、高品質なボタンとジョイスティックレバーを採用。プッシュボタンの押し心地やジョイスティックレバーの長さや重さなど、“あの頃”を思い出すゲームセンターでの操作感を追求した仕上がりに。

また、他社製品と交換できるユニバーサルジョイスティックマウントプレートにも対応。この仕様によって、ボタンは30mm/24mm用のものと交換が可能で、スティックも同様に対応商品なら交換もOK!操作性・使いやすさをさらに求める人に、コントローラーを自分仕様に”カスタマイズ”していく楽しみも付加させた仕様となっています。そして、内蔵バッテリーには、長時間プレイにも対応可能な大容量の1000mAhを採用。Bluetooth接続で約30時間、2.4GHzワイヤレス接続で約40時間ほどの駆動が可能で、バッテリーを気にすることなく、プレイに集中できる点も嬉しい仕様ですね!









■ オシャレで”視覚的にもわかりやすい”を両立した各ボタン機能を少しだけご紹介!



まず、本体上部に配置されているのは、デバイス切り替えやホームボタンなどの設定系ボタン群。上部の切り替えボタンの「S」 はSwichモード、「OFF」が電源OFF、 「X」がPCモード(X-Input)のこと。使用デバイスへの切り替えが簡易にできるボタン設計です。隣の3つのカラーボタンは、黄緑:長押しでペアリング、黄色:連射設定、水色:ホームボタン、その下の例にある「BT」 &「2.4G」は、接続方式のBluetoothと2.4GHz帯接続への切り替えスイッチが配列。上部右側には、マクロボタンのP1/P2が配置されています。

ボタンはシンプルかつ無駄のないデザインが特徴で、インターフェイス全体としては、レトロでどこか可愛らしさをも感じるボタン色や形状にデザインされながら、視覚的な分かりやすさにも注力。ボディはダイナミックなゲームプレイにも対応できる重量感と耐久性を備えた高級感のある仕上がりに。

ユーザーの好みの使用感やプレイ感の他、ゲーム環境に応じた”選択幅”のある仕様が特性の「8BitDO製」アケコン。レトロゲームのコントローラーの神メーカーと言われる「8BitDo」の技術が随所に垣間見られる圧巻のコントローラーの実力を是非体感してみては!?











■ユーザーに選ばれるコントローラーを追求し続けた「8BitDO製」アケコンの選べる”3つのペアリング方法”



Bluetooth接続

なんと言っても、ケーブルなしのワイヤレスの身軽さが魅力のBluetooth接続。長時間に渡るプレイの快適さは抜群です。



付属のUSBケーブルを使用した有線接続

ダイレクト接続による有線接続は、ワイヤレスに見られる電波干渉や繋がりにくさの心配もなし。高速で間違いのない安心の接続方式です。



付属の2.4GHz帯USBレシーバーによる接続

低遅延、安定接続の2.4GHz帯。本体には8BitDOの2.4GHz帯USBレシーバーが付属され、レシーバーの紛失を防ぐ収納スペースも用意されています。







■日本正規代理店販売サイトはこちらから!

世界中のゲームユーザーに支持されるのも納得のメーカーが産んだ、今話題再熱の「8Bitdo アーケードスティック for Switch & PC」が、日本正規代理店だけの嬉しい特典付きでご購入いただけます。

<オリジナル特典1>安心の日本語説明書付き!

<オリジナル特典2>コントローラーをキレイに保つオリジナルクロスが付属!



「8Bitdo アーケードスティック for Switch & PC」」が《2大特典付き》”で購入できるショップは

コチラから↓

●「楽天市場」ショップ↓

https://item.rakuten.co.jp/onostore/ono00228/



●「Amazon」ショップ↓

https://www.amazon.co.jp/dp/B0C57819LN?ref=myi_title_dp







<商品詳細>

■商品名:「8Bitdo アーケードスティック for Switch & PC」



■対応デバイス:Switch、PC、Steam

■再生時間:Bluetooth接続時は約30時間、2.4GHzワイヤレス接続時は約40時間連続再生可能

(※使用環境により異るケースがございます)

■バッテリー:1000mAh充電式電池

■接続方式:Bluetooth、2.4gHz帯、有線

■サイズ:303 mm × 203mm × 111.5mm

■重量:2.1kg





■商品仕様:

ダイナミックボタンレイアウト

ボタンスワップ機能

公式専用ソフトウェア(8BitDO Ultimate Software)

Switch/PC用コントロールスティック

ターボ機能

2マクロボタン(P1/P2)





■内容物:

8BitDo アーケードスティック 本体 ×1

2.4gHz帯USBレシーバー ×1

USBケーブル ×1

日本語説明書 ×1

ONOオリジナルクロス ×1



■メーカー公式ページ:

https://www.8bitdo.com/arcade-stick/



<PC用専用ソフトウェア DLページ>

https://support.8bitdo.com/ultimate/arcade_stick.html







企業プレスリリース詳細へ (2023/06/05-09:46)