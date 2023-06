[Tuxera Japan株式会社]

サイバートラスト株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:眞柄 泰利 以下、サイバートラスト)とTuxera, Inc.(タクセラ)の日本法人であるTuxera Japan株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役:黒子 真佐志 以下、Tuxera)は、協業を強化し、組込み領域での実績に加えて大企業や政府機関など大規模法人向けおよびクラウド事業まで協業領域を拡大することを発表します。このたびの協業強化では、Tuxeraが提供しデータセンターで高い評価を受けている拡張性に優れたLinux向けファイルサーバー「Fusion File Share by Tuxera」でライセンス無償のLinux OS「AlmaLinux OS」をサポートすることで高可用性を提供します。



Fusion File Share by Tuxeraは、Windowsで用いられているSMBプロトコル※1 を完全に互換性のある製品として実装しています。オープンソースのソフトウェアに比べ、高いスケーラビリティーと卓越した信頼性を備えており、ネットワーク上で安全にファイルを共有しつつ、多数のデバイスから同時に共有ファイルへのアクセスを可能にします。また、RDMA(Remote Direct Memory Access)の性能を引き出すSMBマルチチャネルおよびSMB ダイレクトに対応しているため、エンタープライズのシーンにおいてもご利用いただけます。このたび長期的な安定性を重視するAlmaLinux OSに対応することで、OSの再起動をせずにカーネルのパッチ適用ができるライブパッチサービスなどのサポートサービスとともに利用可能になり、より可用性の高いシステムを実現します。



両社はこれまでサイバートラストが提供するIoT機器のセキュリティ機能とライフサイクル管理を実現するSecure IoT Platform(R) 産業グレードで長期利用可能なEMLinux、機器の低消費電力化や小型化に貢献する高速起動ソリューションWarp!!と、組込み機器の可用性を最大化するTuxeraのファイルシステムを組み合わせ、両社が持つ重要インフラや産業制御機器などの市場に向けたソリューションを組込み領域で展開してまいりました。今後は組込みからエンタープライズやクラウドまで重要インフラ向けに可用性を拡大するソリューションの共同開発を推進します。



このたびの協業強化にあたり、両社は以下のようにコメントしています。



Tuxera, Inc. 最高経営責任者(CEO) Tuukka Ahoniemi(トゥーカ・アホニエミ)

「Tuxeraとサイバートラストは2022年にパートナーシップを締結して以来、組込み分野において順調にビジネスを育んできました。このたびエンタープライズ分野での協業という新たなチャレンジが実現できることに、とてもエキサイトしています。Tuxeraの高度な技術力、高い専門性に基づいた高品質なSMBサーバーおよびクライアントを、日本のエンタープライズユーザーの皆様へご提供できることを大変嬉しく思います。」



Tuxera Japan株式会社 代表取締役 黒子 真佐志

「組込み分野におけるこれまでの協業では、多様な案件に接する機会が増えて両社は大きな成功を収めることができました。今後はその成功体験を、海外のクラウドサービスプロバイダーやデータセンター事業者に多くの採用実績がある「Fusion File Share by Tuxera」とサイバートラストのソリューションにより、クラウドやシビアな高可用性が求められる領域にも広げていく所存です。」



サイバートラスト株式会社 代表取締役社長 眞柄 泰利

「このたび Tuxera 社とのパートナーシップを強化し、組込み領域に加えてエンタープライズ領域においても共同でお客様を支援させていただくこととなりました。当社が開発に参画しサポートサービスを提供する国際標準OS「AlmaLinux OS」と、拡張性に優れた「Fusion File Share by Tuxera」を組み合わせることで、可用性の高いシステムを、長期かつ安心安全なサービスとしてお客様に提供して参ります。」



※1 SMB(Server Message Block)プロトコルとは:ファイル共有やプリンター共有などを行うためのマイクロソフト独自の通信プロトコルで、主にWindowsで使用されています。



■Tuxera, Inc. について

Tuxera は、品質保証済みの組み込みストレージ管理ソフトウェアとネットワーキングテクノロジーの大手プロバイダーです。Tuxera のソフトウェアは、人々や企業がデータをより多く活用できる機会を創出し、スマートフォン、タブレット、車載システム、テレビ、カメラ、ドローン、外部ストレージ、ルーター、宇宙探査機、IoT デバイスなどの製品で中核的な機能を果たしています。 ファイル転送を高速化し、コンテンツに簡単にアクセスできるようにしながらもデータを確実に保存できるようにします。 2008 年に設立され、本社をフィンランドに置き、中国、ドイツ、ハンガリー、韓国、日本、台湾、米国に拠点があります。 詳細については http://www.tuxera.com/ja をご覧ください。



■サイバートラスト株式会社について

サイバートラストは、日本初の商用電子認証局として長年にわたり提供している認証・セキュリティサービスと、ミラクル・リナックスのカーネル技術やオープンソースソフトウェア(OSS)の知見を応用したオンプレミス、クラウド、組込み領域向けの Linux/OSS サービスを展開しています。

また、これらの技術や実績を組み合わせ、IoT をはじめとする先端分野に向けて、「ヒト・モノ・コト」の正しさを証明し、お客様のサービスの信頼性を支えるサービスを推進しています。

「信頼とともに」。サイバートラストは、IT インフラに関わる専門性・中立性の高い技術で、安心・安全な社会を実現します。



