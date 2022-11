[金沢シーサイドFM]

スペシャルゲストに板野友美さんが登場! 11月27日(日)午前10:30~午後6:00



株式会社金沢シーサイドFM(本社:横浜市金沢区、共同代表取締役:松原勇稀、尾澤仁虎瑠、以降、「当社」)は、本年10月1日に放送を開始したコミュニティFM局「金沢シーサイドFM」の開局を記念し、2022年11月27日(日)に開局記念イベント「WAVY FES 2022 in 三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド」を三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド 「CブロックF くじらの大屋根広場」にて開催します。









当日は、金沢区内の学校や団体によるパフォーマンス金沢区にゆかりのある事業者による”海辺の金沢区マルシェ”のほか、サテライトラジオブースを設け、午前10:30から午後6:00の7時間半にわたってラジオ生放送をお届けします。また、ゲストに横浜市出身の板野友美さんをゲストにお招きします。





概要は以下の通りです。



イベント名 :金沢シーサイドFM開局記念イベント「WAVY FES 2022 in 三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド」(読み:ウェイビーフェス ニーゼロ二―二―)



日時:2022年11月27日(日)10:30~18:00

ゲスト:板野 友美※12:00~12:30ステージ出演予定



出演団体:金沢中学校 弦楽部

釜利谷バトン部 金沢プリティガールズ

小田中学校 吹奏楽部

シンフォニー

西柴中学校 吹奏楽部

八景小学校 3年生

FLAPPERS

Brush Up

六浦中学校 吹奏楽部

横浜高校 アメフト部

横浜氷取沢高校 ジャズ部 JAZZY BEATS※五十音順



出店事業者:ありあけハーバー

栗林洋菓子店

個室居酒屋 団欒

シフォンケーキの店 pino

ミックのからあげや

認定NPO法人横浜こどもホスピスプロジェクト

横浜市立大学 野菜直販マルシェ

横浜能見台 旬鮮酒房 きらく本店

横浜テクノタワーホテル※五十音順



当日スケジュール:

https://mitsui-shopping-park.com/mop/yokohama/special/2211_wavyfes/index.html



金沢シーサイドFMは、元気あふれる”まちおこしラジオ局”として地域の魅力と最旬情報の発信媒体として、毎日午前7:00~午後10:00(年内は午前9:00~午後10:00)に「金沢シーサイドFM micスタジオ」(金沢区並木2丁目)より生放送をお届けしています。また、金沢区との災害時放送協定により、非常時の災害関連情報の発信ステーションとしても機能します。地域の皆さまに愛される放送局として、金沢区エリアの持続的な発展に貢献しています。



【「金沢シーサイドFM」概要】

周波数 :85.5MHz

放送時間:月曜日~日曜日 午前7:00~午後10:00

聴取方法:ラジオ聴取、インターネット聴取(fmplapla.com)

聴取可能エリア/人口:横浜市金沢区、磯子区、横須賀市追浜町/約40万人

パーソナリティ:計15名

スタジオ所在地:横浜市金沢区並木2-13-7(ビアレヨコハマ本館内)

ソーシャルアカウント:

インスタグラム @85.5mhz_ksfm (https://www.instagram.com/85.5mhz_ksfm/)

Twitter @855mhz_ksfm(https://twitter.com/855mhz_ksfm)

Facebook (https://www.facebook.com/kanazawaseasidefm85.5mhz/about)



(株)金沢シーサイドFMは、関東学院大学(横浜市金沢区)経済学部のゼミ研究から生まれた金沢区コミュニティFM設立委員会が起点となり、2021年6月に設立されたコミュニティFM局の運営を中心とする事業会社です。なお、学校法人とは完全に独立した民間企業として運営されています。

【会社概要】

会社名:株式会社金沢シーサイドFM

所在地:横浜市金沢区

代表者:共同代表取締役:松原勇稀(関東学院大学4年生)

尾澤仁虎瑠(株式会社O・N・T代表取締役)

設立:2021年6月1日

URL:https://kanazawa-seasidefm.co.jp/



【沿革】

2013年ー関東学院大学経済学部伊藤明己ゼミで「自分たちのメディアを創る」研究開始

2019年ー台風被害で区内沿岸部が被災したことがきっかけとなり、伊藤ゼミでコミュニティFM局の開設準備を本格化

2020年ー金沢区コミュニティFM設立委員会発足

2021年ー株式会社金沢シーサイドFM創立





