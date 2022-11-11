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オリジナルコースター・オリジナルマルチクロス取り扱い開始｜ノベルティ名入れの「ほしい！ノベルティ」

［株式会社イディアス］

オリジナル名入れでキャラクターグッズやアーティストグッズに！

株式会社イディアス（東京都武蔵野市吉祥寺、代表取締役：大久保 伸）が運営しているノベルティ製作のECサイト「ほしい！ノベルティ」で、オリジナルコースター5種とオリジナルマルチクロス3種の取り扱いを開始しました。





フルカラー印刷対応で100個の小ロットから注文OK！

今回、取り扱いを開始したオリジナルコースター・オリジナルマルチクロスは100個から発注可能です。コースターはフルカラー印刷、1色印刷、レーザー印刷対応可能な5商品をラインナップ。マルチクロスは全面フルカラーが可能な3商品です。
写真やイラストも綺麗に印刷できるフルカラー印刷はキャラクターグッズやアーティストグッズにおすすめ。オリジナリティ溢れるノベルティ・オリジナルグッズが作成できます。
　

オリジナルコースター取り扱い商品一覧



商品名　オリジナル木製コースター【1色印刷】｜100個～
商品価格　173円(税別)/191円(税込)
※ご注文数により価格が変わります
URL　https://www.shop-stationery.com/SHOP/EC-mdf-s


商品名　オリジナル木製コースター【レーザー印刷】｜100個～
商品価格　200円(税別)/220円(税込)
※ご注文数により価格が変わります
URL　https://www.shop-stationery.com/SHOP/EC-mdf-l


商品名　オリジナル木製コースター【インクジェット印刷】｜100個～
商品価格　193円(税別)/213円(税込)
※ご注文数により価格が変わります
URL　https://www.shop-stationery.com/SHOP/EC-mdf-i


商品名　オリジナル布製コースター【1色印刷】｜100個～
商品価格　160円(税別)/176円(税込)
※ご注文数により価格が変わります
URL　https://www.shop-stationery.com/SHOP/EC-water-s


商品名　オリジナル布製コースター【昇華転写印刷】｜100個～
商品価格　186円(税別)/205円(税込)
※ご注文数により価格が変わります
URL　https://www.shop-stationery.com/SHOP/EC-water-t
　

オリジナルマルチクロス取り扱い商品一覧



商品名　【全面フルカラー印刷】オリジナルマイクロファイバークロス(150×150)｜100個～
商品価格　213円(税別)/235円(税込)
※ご注文数により価格が変わります
URL　https://www.shop-stationery.com/SHOP/EC-micro-1515


商品名　【全面フルカラー印刷】オリジナルマイクロファイバークロス(180×150)｜100個～
商品価格　226円(税別)/249円(税込)
※ご注文数により価格が変わります
URL　https://www.shop-stationery.com/SHOP/EC-micro-1815


商品名　【全面フルカラー印刷】オリジナルマイクロファイバークロス(180×180)｜100個～
商品価格　246円(税別)/271円(税込)
※ご注文数により価格が変わります
URL　https://www.shop-stationery.com/SHOP/EC-micro-1818
　

「ほしい！ノベルティ」について

「ほしい！ノベルティ」は、ノベルティ・記念品・販促品・同人グッズなど、オリジナルの名入れグッズの印刷ができる専門サイトです。ノベルティとは一般的に企業名・ブランド名・店名などを印刷し宣伝目的として無料配布される記念品のことで、「ほしい！ノベルティ」ではスタッフが厳選した人気商品と高い印刷技術でよりクオリティの高い名入れノベルティをご提供します。
個人でも法人でも製作OK ！小ロット(20 個～) から印刷可能で、商品ページから自動見積もできます。ノベルティ・記念品の制作が初めての方でも、専門スタッフが最後までサポート致しますのでご安心ください。驚きと感動のノベルティ・記念品の制作は「ほしい！ノベルティ」にお任せ！
　

会社概要

社名　：株式会社イディアス
代表者：代表取締役　大久保 伸
所在地：東京都武蔵野市吉祥寺南町1-8-1 三井吉祥寺ビル4F
営業時間：10:00 - 18:00（祝土日を除く）
設立　：2010年5月
URL　：ノベルティ製作のECサイト「ほしい！ノベルティ」https://www.shop-stationery.com
株式会社イディアス コープレートサイト https://ideas-s.jp/
事業内容：ノベルティ製作・販売

企業プレスリリース詳細へ （2022/11/11-16:16）

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