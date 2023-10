[Right Brothers]

新たに9つのユニークな会社制度も導入



Right Brothers株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:高野 匠)は、コーポレートサイトを大幅にリニューアルし、新たなスローガン「Create.Produce.Someone’s future.(創り出す。生み出す。誰かの未来を。」を掲げることを発表します。また、新たに9つのユニークな会社制度を導入し、従業員の柔軟性と更なる成長を重視した環境を提供します。



新コーポレートサイト:https://right-b.com/







◆Future Right Brothers(9つのユニークな新制度)

Right Brothersは、贅沢な人間関係を築いていくために、新たに9つの会社制度を導入しました。さまざまな研修や育成体制、福利厚生、人事制度により、一人ひとりの社員が柔軟性高く働ける環境を用意しています。



<ADULT - 大人の関係性>

Right Brothersは社員と会社の信頼関係を大切にし、自由な働き方を支持します。従来の勤務時間に縛られず、個々の成人としての責任を尊重します。ワークタイムは柔軟で、社会への価値提供が重要な要素とされます。



<DRAFT - 自分の上司は自分で選ぶ>

Right Brothersは、人材紹介事業で培ったノウハウを基に、従業員に自身の上司を選択する機会を提供します。期末のマネージャー陣のプレゼンテーションを通じて、自分の成長を支える上司を選ぶことができます。



<SMALL TEAM - 小さいチームで最大の成果を>

チームの効果的な運営を重視し、1つのチームには最大で4人までのメンバーが参加します。マネージャーが小規模なチーム運営を通じてメンバーの成長をサポートし、メンバーはスピーディなコミュニケーションを通じて自己成長を図ります。



<UP TO 8 - 8時間で結果を>

1日の労働時間に厳格な制限はありませんが、最大労働時間は8時間です。限られた時間内でのアイディアの創造と効率的な業務遂行を促進し、残業時間を減少させることを目指します。



<UNLIMITED - 上限のない有給休暇>

従業員のワークライフバランスを重視し、有給休暇の上限を撤廃します。適切なタイミングで休暇を取得できる環境を提供しますが、チームに影響を及ぼさないよう事前に報告を行うようお願いします。



<DESIGN YOUR LIFE - 人生をデザインしよう>

新しい給与体制の導入により、従業員の人生設計をフルサポートします。

詳細については、コーポレートサイト内採用ページ(https://right-b.com/recruit/)をご覧ください。



<LEADERS - 会社を支える者達へ>

役職がつき、部下を持つ社員は、部下1人につき月額3万円の支給を受けます。リーダーシップの重要性を認識し、サポート体制を整備します。



<NO RECRUTING NO COMPANY - 採用なくして会社なし>

新たなメンバーの採用が会社の成長に不可欠であることを認識し、自己紹介による採用者のサポートを奨励します。入社後の評価期間を経て、成功報酬として30万円を支給します。



<HEALTH IS MOTIVATION - モチベーションの源泉は健康にあり>

多くの企業がモチベーション管理に苦しんでいます。弊社も同様に悪戦苦闘をしてきました。しかし、ついに発見したのです。モチベーションは管理も意地も向上もさせる必要のないことを。必要なのは、身体的疲労が精神的疲労を上回ること。Right Brothersでは業務時間中に法人契約しているジムに通うことができます。



◆会社概要

<Right Brothers株式会社 会社概要>



誰かの大事な決断に、贅沢な人間関係を。

「迷ったら、正しい方を選択する」を企業経営における様々な選択の軸におくベンチャー企業



会社名: Right Brothers株式会社

所在地:東京都中央区日本橋小伝馬町16-12

資本金: 34,380,000円

代表者: 代表取締役 高野 匠

設立: 2018年8月



公式サイト :https://right-b.com/

公式YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCU5tra1q-yq-6pk6XhZ2QiQ/about

公式Instagram:@rightbrothers_official



<高野 匠 プロフィール>



石川県金沢市生まれ34歳。

株式会社日本M&Aセンターにて5年間M&Aのアドバイザーとして従事した後、Right Brothers株式会社を創業、代表取締役に就任。M&A業界に特化した転職エージェント業「3W」や、上司が選べる転職サイト「DEFASTA」、M&Aで譲渡したオーナーの経営ストーリーをメディア化したプラットフォーム「KANPAI」等、HR/M&A領域において事業を展開。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/04-15:16)