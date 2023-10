[六甲バター株式会社]

Q・B・B × パティスリー グレゴリー・コレ コラボ企画



六甲バター株式会社(兵庫県神戸市中央区坂口通1-3-13 代表取締役社長 兼 CEO 塚本浩康 以下、QBB)は“妊婦さんとママのリアルな声に寄り添うプロジェクト”「QBBベビーチーズ for mom」を展開しています。

今回は、今年6月に実施した企画「妊婦さんのためのクッキー缶を作ってみた!」(note)にて製作しました『妊婦さんのためのクッキー缶』をパティスリー グレゴリー・コレ(神戸市)さまご協力のもと実際に発売いたします!(受注期間:10月23日(月)~11月9日(木)、発送は受注期間締め切り後、約2・3週間後)販売は、パティスリー グレゴリー・コレECサイトおよび楽天市場にてお取り扱い。







【『妊婦さんのためのクッキー缶』 こだわり3ポイント】



1.“妊婦さんへのプレゼントって、実はあまりない” 妊婦さんたちのリアルな声をクッキー缶に

これまでの企画などを通じて、“子供が生まれた後にお祝いをもらうことは多いけど、妊娠期に自分へのプレゼントをもらうことって意外に少ない” “大変な妊娠期だからこそ、自身を癒すプレゼントを貰うと嬉しい” という妊婦さんからの声があったほか、“妊婦さんの友達に、エールを込めて贈り物を!と考えたけど、何をあげたら良いのか意外とわからない”といったリアルな声を、クッキー缶で表現しました!



2.見た目の可愛さはもちろん、味と材料にもこだわり抜いた“心も満たす”8種のクッキー

“身体に良さそうなお菓子”のイメージといえば「身体に良い材料は使っているけれど、味が… 」といった声も。今回のクッキーは材料はもちろん、味にもこだわり、心も満たされるクッキーに仕上がりました(ハート)



3.クッキー缶の魅力!開けるときのワクワク感、開けたときのトキメキ感(ハート)

クッキー缶の魅力といえば「開けるときのワクワク感」と「開けた瞬間のトキメキ感」ですよね!実際の妊婦さんにヒアリングし、どんなクッキー缶だったらキュン(ハート)となってもらえるかを考えて作りました☆





“今は自分を甘やかしてね(ハート)”妊婦さんへのご褒美クッキー 8種類(ハート)







【商品名】妊婦さんのためのクッキー缶

【受注期間】10月23日(月)~11月9日(木)18:00まで

※お届けは受注期間締め切り後2、3週間後

【価格】3,500円(税込)

【販売個数】限定60個

【販売方法】

・パティスリー グレゴリー・コレ 公式ECサイト

(https://gregory-collet.shop-pro.jp/?pid=177600004)

・パティスリー グレゴリー・コレ 楽天市場

(https://item.rakuten.co.jp/gregory-collet/babycheese_formom/)

※上記ネット販売のみ





クッキー8種類

※画像はイメージです。実際と異なる場合があります。



見守りクッキー(おからクッキー)





「QBBベビーチーズ for mom」のマークが描かれたオリジナル安産祈願御守り形アイシングクッキー。さらに、妊婦さんに支持されている「QBBおいしく健康プラスベビーチーズ チーズDE鉄分」のキャラクター「アイアンマンFe」が、妊婦さんの安産を見守ってくれます(ハート)おからを使いヘルシーに仕上げたクッキー生地。アイシングには天然由来の着色料を使用するなど、細部にまでこだわりました。



QBBベビーチーズ「チーズDE鉄分」入りクッキー



妊婦さんの身体に嬉しい鉄分・葉酸が摂れるQBBの「おいしく健康プラスベビーチーズ チーズDE鉄分」をクッキー中に20%配合。塩味のきいた味わいで、箸休め的存在に。



栗カボチャクッキー



ホクホクとした食感が特徴の栗かぼちゃをたっぷり練り込み、優しい甘みと風味に仕上げました。形は上から見たかぼちゃを表現。ヘタは有機ほうれん草パウダーを練り込んだクッキーです。



アドベリージャムクッキー



ほのかな渋みとベリーらしい甘酸っぱい酸味のあるアドベリーをジャムにしてクッキーでサンドしました。滋賀県高島市の安曇川町「はなつむぎベリーファーム」で作られた無農薬のアドベリーは、葉酸・鉄分・亜鉛といった栄養素を含む、妊婦さんの強い味方!



レモンクッキー



時期ごとに美味しい産地の国産レモンをセレクト。除草剤・防腐剤・ワックス不使用で育てられた、皮まで安心して食べられるレモンを使うことで、爽やかな香りが口いっぱいに広がります。



メープルクッキー



濃厚でコクのある甘みのメープルシロップクリームをサンド。甘いもの欲をしっかり満たしてくれます☆



玄米粉のスノーボール



自然農法で作られた熊本県産玄米粉と兵庫県産の黒豆きなこを合わせた、香ばしい香りのヘルシースノーボール。ほろほろとした食感がクセに。



キャロブとビーツのクッキー



ココアの代用品として使われることが多い地中海地方原産のマメ科の植物「キャロブ」と鮮やかな赤色が特徴的な「ビーツ」を使ったクッキー





『妊婦さんのためのクッキー缶』企画秘話



今回の「妊婦さんのためのクッキー缶」は、今年2月に開催した「ゆる論!妊婦コレ正解!~人によってそれぞれ正解は違うけど、妊婦さんの本音を応援する座談会~」、昨年7月に開催した「ニンプバー」でのリアルな妊婦さんの声 “子供が生まれた後にお祝いをもらうことは多いけど、妊娠期にプレゼントをもらうことって意外に少ない” “普段健康にはとても気を使っているけれど、たまには甘いものも食べたい…” といった声から本企画に結び付きました。「もらった時のワクワク感。開けたときのトキメキ感。体重や健康を気にしながらも、好きな時に少しずつ食べられる小さなクッキーたち」。見た目・味・素材など全てにこだわり、妊婦さんが喜ぶ姿を想像しながら、世界に1つだけの「妊婦さんのためのクッキー缶」を作ってみました。





製作者の声 パティシエ・金井紀詩子



赤ちゃんを授かった喜びと同時に不安な気持ちや心の揺らぎとも向き合うことがある妊婦さんの日常の中で、“ささやかな喜びやときめきの時間になること”をイメージして作りました。可愛い見た目にときめいたり、どれを食べようかとワクワクしたり、食べてみて美味しくて嬉しかったり。我慢したり気を遣ったりすることが多い妊婦さんに、自分を甘やかして心をほぐすそんな時間を持っていただけたらいいなという思いを込めています。また、今回妊婦さんという限定された対象をイメージしてお菓子を作るということは自分自身も初めての経験で、とても勉強になりました。

【プロフィール】

東京の有名洋菓子店「クリオロ」で修業したのち、神戸・北野の製菓店「グレゴリーコレ」にてチョコレート菓子の商品開発に携わる。2022年には、JA東とくしまあいさい広場内、あいさいカフェにて米粉や香酸柑橘、地元の旬の農産物を使ったメニュー開発にも携わり、マフィンやパフェなどを商品化。現在は「グレゴリーコレ」で働きながら神戸市内での開業に向けて準備中。





「QBBベビーチーズ for mom」とは!?



『QBBベビーチーズ for mom』は、妊婦さんとママのリアルな声に寄り添うプロジェクトです。「自分が妊娠してはじめて、周りの妊婦さんたちがベビーチーズを食べていることを知った」「つわりが辛い 時でも、栄養があり手軽に食べられる食事として自らも食べるようになった」そんな経験をした一人の社員の声を聞き、「妊婦さんの健康で明るく楽しい食のサポートをできないか?」という想いから始まりました。これまで私たちは、妊娠・出産を経験したママの頭の中を可視化するグラフィックレコーディング を実施したり、妊婦あるある漫画、妊娠中の夫婦関係に関する調査などを「QBB ベビーチーズ for mom 妊婦さんを応援するnote」で紹介してきました。





妊婦さんに大人気のベビーチーズ



QBBベビーチーズの中でも、人気急上昇の商品!1つの背景として、妊婦さん・ママさんたちが、身体を今よりもブラッシュアップするために食べているということが背景にあります!

1個(標準13.5g)で1日の鉄分所要量(6.8mg)、葉酸所要量(240μg)の1/4が摂取できます。

※栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200Kcal)に占める割合。





『 QBBベビーチーズ for mom 』はこれまでにこんな企画もしてきました!



『QBBベビーチーズ for mom』は、これまでに「ニンプバー」や「妊婦寿司」、「座談会 ゆる論!妊婦コレ正解!」、「妄想妊パパブランド 妊パパパンツ」など“妊婦さんとママのリアルな声に寄り添う”ことをテーマに様々な企画を実施してきました。これからも『QBBベビーチーズ for mom』らしく、真面目に面白く楽しい企画を展開していきます!





QBBベビーチーズ for momのnoteでも記事を配信!



QBBベビーチーズ for mom 公式note( https://note.com/qbb_babycheese )でも、今回の企画についての記事を配信します!(6月中旬に配信予定)。その他にも公式noteでは過去に実施した妊婦企画についてや、妊婦さんに関する様々な記事を好評配信中です!是非チェックしてください(ハート)



