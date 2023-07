[JNSA]

SECCON Beginners, CTF for GIRLS, SECCON Workshop, SECCONCON, SECCON CTF, 電脳会議を年間通して順次開催



特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)(事務局:東京都港区、会長:江崎 浩)のSECCON実行委員会(事務局:東京都港区 日本ネットワークセキュリティ協会内)は、幅広い業界から注目を集めるのセキュリティコンテストイベントである「SECCON 2023(セクコン2023)」の実行委員長の交代、および実施計画について本日公表しました。新実行委員長は三村聡志氏(GMOサイバーセキュリティbyイエラエ株式会社)、また新副実行委員長に、木藤圭亮氏(三菱電機株式会社)が就任しました。昨年まで実行委員長を務めた花田智洋氏(国立研究開発法人 情報通信研究機構)は副実行委員長として引き続き体制運営牽引をサポートします。









SECCONはCTF競技(※)SECCON CTFを中心として、CTFを目指す人向けの「SECCON Beginners」、情報セキュリティ技術に興味がある女性を対象としたコミュニティ「CTF for GIRLS」、セキュリティ技術をハンズオンで学ぶ「SECCON Workshop」、SECCON Contest of Contestに応募された競技やコンテストの企画案・設計案を実際に実施するイベント「SECCONCON」、セキュリティ技術者のためのオープンカンファレンス「電脳会議」のイベントで構成されています。

※ CTF(Capture the Flagの略)は、世界各地で開催されているセキュリティ技術を競うコンテストの総称として利用されています。セキュリティのスキルを用いて隠された答え(Flag)を探し出す攻防形式、答えをサーバーへ送信するクイズ形式などがあります。



セキュリティコンテスト「SECCON 2023」開催概要

SECCON CTF 2023





毎年国内・海外から多数の強豪チームが参加するCTFであり SECCON の目玉イベントである SECCON CTF ですが、今年は下記スケジュールで開催いたします。

予選 (Quals) : 2023年9月16日(仮) ~ 9月17日(仮) (オンライン)

本戦 (Final) : 2023年12月23日 ~ 12月24日 (オンサイト、東京・浅草橋)

参加方法や詳細につきましては、随時公式ウェブサイトやメルマガ等でお知らせします。https://www.seccon.jp/2023/

電脳会議の開催





SECCON が開催する現地カンファレンスとなり、SECCON が開催するイベントとしては最大のものとなります。今年も昨年と同会場で、より規模を拡大しながら開催する予定です。

日程:2023年12月23日 ~ 12月24日 の2日間

場所:浅草橋ヒューリックホール &ヒューリック カンファレンス

電脳会議では、先述の SECCON CTF 2023 の本戦や、後述する CTF for GIRLS 10周年記念イベントの他、外部からの応募により構成される、情報セキュリティ関連の情報発表の場となる 「Open Conference」や「ワークショップ」が予定されています。

参加方法やカンファレンス等への応募方法につきましては、決まり次第随時ウェブサイト・メルマガ等でお知らせします。https://www.seccon.jp/2023/

CTF for GIRLS 10周年記念イベント/オンラインコミュニティ発足





CTF for GIRLSは今年2023年に設立10年目を迎えます。

CTF for GIRLS は女性同士で気軽に技術的な質問や悩みを話し合えるコミュニティとしてワークショップや CTF イベントを開催してきた大人気イベントの一つとなっております。

今回10周年記念イベントとして、LT大会や女性限定CTF大会が企画されています。

また、セキュリティ業界をより盛り上げていくための新たな施策として、情報セキュリティに携わる女性のオンラインコミュニティを立ち上げます。正式なコミュニティ立ち上げは、秋頃を予定しておりますのでぜひ楽しみにお待ちください!

詳細な情報が決まり次第、随時お知らせいたします。http://girls.seccon.jp/

SECCON Beginners の開催





今年も、CTFの未経験者向けイベントである SECCON Beginners を開催します。

6月に実施した SECCON Beginners CTF を皮切りに、情報セキュリティ技術の底上げを目指して参ります。

後述する地方イベント企画と合わせ、今年は地方開催も含めて調整を進めていきます。

https://www.seccon.jp/2023/beginners/about-seccon-beginners.html

地方イベント企画の開催





昨年に引き続き、新たな出会いの場の創出やコミュニティの醸成、興味のある若手の発掘等を目的とした地方イベント・初心者向けワークショップの開催を開催予定です。

CTF未経験者向け勉強会である「SECCON Beginners」や「SECCON 地方イベント」など、開催地や内容など調整を進めておりますので、楽しみにお待ちください。



SECCON 2023 協賛企業一覧 https://www.seccon.jp/2023/seccon/sponsors.html



協賛企業の募集

JNSAでは、このような取組みを日本でも継続的に実施するために、民間企業から広く協賛を募り、SECCONを運営しています。我が国における情報セキュリティ人材のすそ野の拡大とレベルアップ、そしてグローバルにおいても第一線で活躍することのできる人材の輩出を期待するとともに、本活動をご支援いただける協賛企業を継続的に募集しています。

スポンサーメニューをご用意しておりますので、詳細はSECCON運営事務局(JNSA内)info2023@seccon.jp までお問い合わせください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/13-23:40)