2年間分の講義のアーカイブ配信開始や、2周年を記念したオフラインイベント開催など2周年記念に関する情報も解禁



「クリエイティブ・アクティビズム」を掲げ、社会課題をクリエイティブの力で解決する株式会社arca(代表取締役社長 辻 愛沙子/本社:東京都渋谷区、以下arca)が運営する、ジェンダーや環境、アートに経済など、今改めて知っておきたい教養を学ぶコミュニティ型スクール『Social Coffee House』がローンチから2年が経過したことをを記念し、2周年祭を開催いたします。







コミュニティ型スクール『Social Coffee House』では、2周年を記念して3つの企画をご用意致しました。

日頃からご愛顧いただいております会員の皆様、これまでご登壇くださったゲストの皆様、そしてこれからの参加をご検討頂いている方々に感謝の気持ちを込めてお届けします!



2周年祭特別企画1.:<会員限定!>アーカイブ配信を一挙公開







2023年6月2日(金)~2023年7月28日(金)までの期間限定で、過去に開催したClassのアーカイブ動画を公開いたします。



◆Class公開スケジュール

【第1弾】2021年開催Class:6月2日~2週間



【第2弾】2022年開催Class:6月16日~2週間



【第3弾】2022年開催Class:6月30日~2週間



【第3弾】2023年開催Class:7月14日~2週間





◆Social Coffee Houseで学べるテーマ一部抜粋

Social Coffee Houseでは、下記を始めこれまで様々な社会課題やカルチャーについて取り上げてきました。







◆過去のクラス一覧:https://socialcoffeehouse.arca.tokyo/class-archive

特別企画開催中はいつでもご視聴可能ですので、この機会に是非ご入会ください。



◆メニューについて

『Social Coffee House』には2つのコースがあります。『Social Coffee House』が提供するサービスやイベントすべてに参加できる『アクティブ』と、『Social Coffee House』を覗いてみたい方のための『マイペース』です。



◆会員のお申し込みはこちら:https://socialcoffeehouse.arca.tokyo



2周年祭特別企画2.:<SCH初展示!>Social Coffee House for REAL 開催!







◆展示概要

Social Coffee Houseとして初の開催となる展示会/イベント、「Social Coffee House for REAL」では、「知る/考える/語る/やってみる」をテーマに、これまで開催してきたClass(講義)の学びを振り返りながら、今日からできるアクションを考えるきっかけを提供するさまざまな展示を行います。また会場内では、Social Coffee House オリジナルコーヒーの提供や、講師を招いての様々なワークショップ体験(原則事前予約制)が行われます。





◆会場情報

♢会期|6月24日(土)、25日(日)

♢場所|東京都渋谷区渋谷1-22-5(渋谷駅徒歩4分)







代表 辻愛沙子と運営メンバーも両日会場にてお待ちしております!







2周年祭特別企画3.:青山ブックセンターにてSocial Coffee House フェア開催!







2023年6月1日(木)より期間限定で、これまでClassに登壇いただいたゲストの皆様による推薦書籍を並べた『Social Coffee House本棚』を展示いたします。

今回は青山ブックセンター様とのコラボ企画として、入口すぐのメインフェアコーナーにて大きく展開しています。





◆推薦書籍一覧

今回のSocial Coffee House本棚に並ぶ書籍は以下の通りです。



◆会場情報

♢会期|2023年6月1日(木)より開催。

※ 終了日は現状未定ですが、6月中を目処としております。いらっしゃる際は、Social Coffee HouseのSNSにて最新情報をご確認いただけますと幸いです。

♢営業時間|月曜~金曜11:00~21:30、土日祝日10:00~21:00

♢住所|東京都渋谷区神宮前5-53-67コスモス青山ガーデンフロア B2F(表参道駅B2出口 徒歩7分)



お近くにお立ち寄りの際はぜひお運びください。





会社概要











会社名:株式会社arca (読み仮名:アルカ)

所在地:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-18-19 the Folks 3E

設立日:2021年1月4日

代表取締役社長:辻 愛沙子

事業内容:

《パートナー事業》広告コミュニケーション 戦略PR/ SNSマーケティング、ブランディング《共同事業》自社資産とクライアント資産を 掛け合わせる共同事業開発

《オウンド事業》女性をエンパワメントする事業や 社会性を追求した事業開発、ファッションや女性用品など プロダクト・サービスの開発



URL:https://arca.tokyo/



取材ご希望のメディアの方は、広報担当(socialcoffeehouse@arca.tokyo)までご連絡をお願い致します。



