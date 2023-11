[株式会社And The]

最高のフレンチフライを追求し、厳選した芋をこだわりの製法とスタイルで提案するフレンチフライ専門店「AND THE FRIET(アンド ザ フリット)」。10周年を迎える今年、初の試みとして、イラストモデルの一般公募を開始します。







ヨーロッパ在住のイラストレーターAnje Jager氏が当選した方々をイラストに描きおろし、アートディレクター平林奈緒美氏がパッケージにデザイン。

年齢や国籍、性別は問いません。ペットを含めたご家族のどなたでも、ご応募いただけます。



正面の顔と後頭部の2枚、お気に入りの写真をご用意の上、特設サイトからご応募をお願いします。撮影の際に、インパクトのあるリボンやメガネ、帽子などを身につけたりすると、採用確率が上がるかもしれません。



審査経過については、特設ページにて随時更新予定です。パッケージ化を楽しみにお待ちください。



『 BE A PORTRAIT MODEL! 』

特設サイト https://andthefriet.com/be-a-model

PRESENT CAMPAIGN!





モデル募集スタートを記念して、シルバーの特製ステッカーをプレゼント!手帳やパソコンに貼ったり、スマートフォンのケースに挟んだり、お好みで。



AND THE FRIET 公式オンラインストアでは、11月1日以降で発送順1,800組に1枚同梱。AND THE FRIET 広尾本店では、店頭レジ横にて配布します。お近くにお立ち寄りの際は、ぜひチェックしてください。





特製ステッカーのサイズは95mm×130mm。6種類の絵柄をご用意しました。お好きなところに貼りやすい、ロゴやイラストのステッカーです。





広尾本店には、顔の正面と後頭部を撮影できる応募用のフォトスポットを設置中!お立ち寄りの際はぜひ撮影してみてください。



現在開発中の新商品で、みなさんのイラストが登場する可能性も。厳正なる審査を行います。





イラストが生まれるAnje Jager氏のアトリエ。描きおろされたイラストは、平林奈緒美氏ディレクションのもとパッケージ化されます。



