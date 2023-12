[株式会社Music Ally Japan]

世界のファンエンゲージメント戦略の最前線を知り、日本の音楽業界が取り組むべき戦略構築とその未来を考える2日間。国内外のエキスパートと共に、アーティストの経済圏構築の実践に役立つ知見を共有します。



音楽業界専門のマーケティングとデジタル戦略の知見で、グローバル市場を目指す音楽企業や、ストリーミング時代におけるアーティストの成長を支援するMusic Ally Japan(ミュージック・アライ・ジャパン / 本社:イギリス / CEO:ポール・ブリンドリー)は、2021年より、日本の音楽ビジネスに関わる経営層や事業責任者、現場担当者を対象に、最新の音楽企業事例や、成長に繋がる戦略、取り組みを紹介する音楽業界向けカンファレンス『Music Ally Japan デジタルサミット』を開催して参りました。

2023年12月5日(火)~6日(水)、ファンエンゲージメント戦略構築のトップランナーを国内外から迎え、「スーパーファン」「ファンダム」「ファンカルチャー」戦略に特化した『Music Ally Japan ビジネスサミット 2023』をオンラインにて開催いたします。



*参加登録はこちらから:https://maj-business-summit2023.peatix.com/

(※<無料視聴チケット>もしくは<アーカイブ配信視聴付き有料チケット>をお申し込みいただけます)







世界の音楽業界では、ストリーミングを中心に、国や言語、人種、文化を越えて、アーティストに対して能動的に交流する「スーパーファン」の育成と、コミュニティ形成および収益化への注目が高まっています。



「スーパーファン」を中心に置いたアーティストビジネスは、世界市場を視野に入れるメジャーレコード会社やマネジメント会社、DSP、調査会社などにより、音楽ストリーミング時代における次の成長領域のアジェンダとして挙げられています。Music Ally Japanが本年4月に開催した『デジタルサミット』でも、海外で成功したい日本人アーティストの戦略構築において、また、日本の音楽業界が成長する上で理解すべき領域として、登壇者や参加者の間で同アジェンダが議論されました。一方で、楽曲再生回数や動画再生数、コンテンツ投稿、SNS投稿を増やすだけでは、スーパーファン育成やファンコミュニティ形成へと繋がってはいかないという課題も見えてきました。



今回開催する『Music Ally Japan ビジネスサミット』は、「スーパーファン」「ファンダム」「ファンカルチャー」戦略に焦点を当てた、音楽業界向けのオンラインイベントです。2日間に渡り、アーティスト・マーケティング戦略策定の最前線に立つ国内外のエキスパートが登壇し、ファンマーケティングの重要性、導入方法、成功の条件、課題を紹介・解説します。また、スーパーファン育成戦略に加えて、ファンコミュニティ運営と活性化に必要なノウハウや収益モデルについても掘り下げ、注目を集める音楽マーケティングツール、Web3など、テクノロジーを駆使した最先端の取り組みや成功事例を紹介します。

海外市場で成長したい日本人アーティストを支え続けるファンベースの拡大といった特定の課題から、ストリーミング時代に求められるファンコミュニティ運営といった普遍的なアジェンダの議論を通して、ファンエンゲージメントを強化させ音楽ビジネスを活性化するための戦略立案に関する知見を参加者の皆さんと共有します。



【このような方におすすめ】

- レーベル、ディストリビューターのマーケティング責任者・担当者

- ファン獲得を強化したいアーティストマネージャー、A&R

- 海外のファンを獲得したいマーケティング責任者・担当者

- ファンクラブ運営、EC、プロモーション、ライブツアー運営者・担当者

- ファンダム・マーケティングに興味がある方

- アーティストSNSとストリーミング再生を相互に強化する方法を知りたい方

- 海外レーベル、ディストリビューター、マネージャーの視点で戦略を考えたい方

- グローバルアーティストの成功例を学びたい方

, etc.



イベント概要





【日程】

2023年12月5日(火)/ 6日(水):17:00~19:30(予定)



【会場】

オンライン (Zoomにて開催)



【参加費用および参加方法】

下記Peatixページより、ご希望のチケットをお申込みください。

https://maj-business-summit2023.peatix.com/

*リアルタイム視聴(Zoomウェビナー形式):全日無料(※1)

*後日アーカイブ視聴(Vimeoでの動画配信):5,000円(全セッション対象の予定)(※2, 3)

※1. Zoom URLは、参加申込者専用画面に記載いたします。事前にお申込みいただいた方のみ視聴が可能です。配信URLの拡散等はご遠慮ください。また、画面の録画・録音はご遠慮ください。

※2. アーカイブ視聴期間は、約3ヶ月程度の予定です。アーカイブ視聴チケットを購入いただいた方には、イベント終了後、後日、動画の配信準備ができ次第、視聴方法をご連絡させていただきます。

※3. MAJ Pro 年間会員の方は無料でご視聴頂けます。ご視聴方法につきましては、動画の配信準備ができ次第、ご連絡させて頂きます。



【主催・運営】

Music Ally Japan



【協賛】

レコチョク / SPACE SHOWER FUGA / Revelator / Chartmetric



タイムテーブル







2023年12月5日(火)DAY 1

17:00~17:05 オープニング



17:05~17:30 セッション1【インタビュー】スーパーファン獲得戦略の第一歩と成功の秘訣

Madelynn Elyse(Shark Attack Records / Founder and President)

インタビュアー:ジェイ・コウガミ(Music Ally Japan)



17:35~17:55 セッション2【インタビュー】SNSと何が違う?フォロワーが多くても意味が無い?海外アーティストの成功例・失敗例から学ぶDiscordでのファンコミュニティ運営術

Tom Gayner (Levellr Ltd. / CEO)

インタビュアー:Brendan Gaffney(Music Ally Japan)



18:05~18:15 セッション3【プレゼンテーション】メタリカのファンマーケティング・ケーススタディ:大御所バンドに学ぶ戦略的ファンエンゲージメント

楯 弥生(Music Ally Japan)



18:20~19:00 セッション4【パネルディスカッション】ディストリビューターと構築するファンエンゲージメント

アーティスト・ケーススタディ:FRUITS ZIPPER

中川 悠介 (アソビシステム株式会社 / 代表取締役)

廻谷 汐美(株式会社SPACE SHOWER FUGA / アカウントマネジャー)

モデレーター:河村 剛志(Music Ally Japan)



19:00~19:05 クロージング



2023年12月6日(水)DAY 2

17:00~17:03 オープニング



17:03~17:25 セッション1【インタビュー】グローバル規模のファンコミュニティを拡大成長させ、ヒットを生み出すキャンペーン運営~Mavin Recordsから学ぶコツ

Olabode Otolorin(Mavin Records / Campaign Associate, Global Marketing)

インタビュアー:Brendan Gaffney(Music Ally Japan)



17:30~18:10 セッション2【パネルディスカッション】Web3、AIをファンエンゲージメントのためにどう使うか

Cliff Fluet(Lewis Silkin LLP / Partner & Joint Head of Media & Entertainment)

Helen Sartory(Beatport / Senior Vice President of Creator Services)

モデレーター:山崎 卓也(弁護士、Music Ally Japan)



18:20~18:45 セッション3【インタビュー】ファンダムからファンダストリーへ:K-POP業界の音楽輸出の事例から学ぶ

Bernie Cho(President of DFSB Kollective)

インタビュアー:ジェイ・コウガミ(Music Ally Japan)



18:50~19:25 セッション4【パネルディスカッション】ファンエンゲージメントの進化・深化・新化を引き起こす鍵~マネジメント視点からの考察

平田 幸秀(株式会社レインボーエンタテインメント / 常務取締役)

戸張 百香(Hopeful Tragedy Records / 広報・マーケティング・セールスプロモーション担当)

モデレーター:松田 実月(Music Ally Japan)



19:25~19:30 クロージング



※セッション内容・時間および登壇者は、予告なく変更となる場合がございます。

※登壇者のプロフィールは、下記リンクよりご確認いただけます。

https://www.musically.jp/maj-business-summit2023/



協賛企業について







レコチョク

株式会社レコチョクは、「音楽市場の最大活性化」をミッションに掲げ、個人・法人向け音楽配信、音楽業界向けソリューション、インディーズアーティストの活動支援などの事業を展開しています。2021年にはweb3時代を見据え、web3プロジェクトを発足。ブロックチェーンを活用した事業の他、AIを活用した音楽業界向けソリューションの展開など、常に新技術を用いた新しい可能性に挑戦し続けています。

現在、NFTを含む新しいデジタル商品の提案や、フィジカルとの組み合わせ販売を通して、ファンエンゲージメント向上に受けたビジネス支援を展開中です。

https://recochoku.jp/corporate/





SPACE SHOWER FUGA

SPACE SHOWER FUGAは日本の音楽エンタテインメント会社スペースシャワーネットワークと、デジタルディストリビューションを世界展開するFUGAにより、2021年に設立されたデジタルミュージックディストリビューションに特化したジョイントベンチャーです。 スペースシャワーが持つ日本市場における知識、経験、ネットワークと、FUGAが持つ業界最先端のディストリビューションシステム、アナリティクスシステム、印税計算システム、海外ネットワークを結合し、パートナーの音楽を世界のリスナーに最善の方法で届けるために必要なツールやサービスを提供することで、日本発の真のグローバルディストリビューションの確立を目指します。

https://spaceshowerfuga.com/





Revelator

Revelatorは、デジタルディストリビューションのインフラを世界中のレコード会社、音楽企業に提供するリーディングカンパニーです。

国内外のDSPへの納品に対応した最先端のテクノロジー、圧倒的なコストパフォーマンスと革新的なBIアナリティクスソリューションにより、デジタル時代における音楽ビジネスの成長を後押ししています。

楽曲と権利の管理、デジタルサプライチェーン、印税会計と分配のスピード、正確さ、透明性を高めることで、 music 3.0 エコノミーを前進させています。

https://ja.revelator.com/





Chartmetric

Chartmetricは、世界の音楽業界をリードするデータ分析プラットフォームです。音楽企業やアーティストチームが日々直面するデジタル・ソーシャル・ストリーミングの課題に対して、音楽ストリーミング、SNS、UGC、チャート等、数十億以上のデータを連携した多面的な分析を実現することで、スマートかつスピーディーな意思決定を支援しています。直感的なダッシュボードでは、950万組以上のアーティスト、1億曲以上の楽曲、1,800万以上のプレイリスト、オーディエンスの地域・年齢層等のデモグラフィックデータが分析できます。レコード会社やマネジメント、音楽出版、ディストリビューターを含む、世界中の企業、そして数万以上のアーティストやマネージャーが活用しており、データを活用したA&R、マーケティングキャンペーンの設計、デジタルプロモーション、ファン獲得、海外マーケティング、BIツールの運用等、業務効率化や戦略最適化を実現しています。

http://www.chartmetric.com/ja



主催・運営企業について







Music Ally Japan

2002年にロンドンで設立されたMusic Allyは、変化の激しいデジタル時代においても音楽企業が成長できるよう、独自のアプローチで支援サービスを提供し続け、音楽業界の経営者から企業のデジタル戦略担当、インディー・アーティストまで、幅広い支持を得ています。20年以上の歴史を持つMusic Allyが提供する各種サービスは、レーベルやマネジメント、アーティスト、音楽出版社、音楽業界団体等だけでなく、NPO/NGOや教育機関、テクノロジー企業やスタートアップまで、世界中のさまざまな組織に広がっています。



Music Ally Japanは、2019年2月、日本の音楽業界のビジネス支援に特化するために設立されました。 世界の音楽ビジネスとデジタルマーケティングの最新情報をまとめたメールマガジンやポッドキャストの配信、音楽業界向けウェビナーやイベントの開催、スキル・ナレッジ強化支援等を通して、変化の激しいデジタル時代を駆け抜けるアーティストやマネージャー、彼らと協業するレーベルなどの企業やチームの持続的な成長発展と世界的な成功を支援します。

https://www.musically.jp/



- 無料メルマガ「Music Ally Japan ニュースレター」

音楽ビジネスに関わる、すべての方が知っておくべき、世界の音楽業界の最新情報や事例、重要トピック等をお届けするメールマガジンを週刊で配信しています。



- ポッドキャスト「Music Ally Japan Focus ~グローバル・トレンドから学ぶ音楽ビジネス~」

世界で賛否両論を呼ぶ音楽ビジネスについての議論や、著作権関連のニュース、音楽業界で働く人が知るべき情報をキュレーションし、わかりやすく短い時間で解説しています。



各種リンクはこちら:https://musically.lnk.to/JPbioPR



