Art idol new worldをコンセプトにした4人組アイドルグループanew(あにぅー)が、初のフルアルバム公開に先立って、伝説ミュージシャンノリアキをカバーしMV公開。





初のフルアルバムリリースと全国ツアーを控えた山形発の4人組アイドルグループ「anew」が収録曲の目玉であるノリアキカバー曲『Debut』をMV公開した。





ノリアキ氏コメント

「まぁ普通にありがてぇよね。人が勇気を出すきっかけとして機能してほしい楽曲だと思う」



anewは11月4日福岡を皮切りに全国11箇所を巡る全国ツアーを行う。12/2(土)のツアーワンマン(渋谷Star Lounge)ではスペシャルゲストとしてノリアキ氏の出演予定している。





anew 1 st FULL ALBUM





『異日常』





2023.11.10 デジタル配信スタート

2023.11.29 CD全国流通スタート

品番:bnd-1003

価格:¥3,000(税抜き価格 ¥2,728)

仕様:12cm CD

1 メリーさんの数字

2 Genreless

3 異日常

4 ぼくたちに明日はない

5 しゃぼん

6 偶像依存SHOW

7 やめてやめてとめて

8 どうせ馬鹿にしてるだろ?

9 Debut (カバー曲 original ノリアキ)

10 完敗乾杯

発売元:Brand new day 販売元:PCI MUSIC







CHIKAKARA anew TOUR 2023





異日常





●11/4(土)福岡秘密

OPEN 17:00 START 17:30 前売り ¥3,000 当日 ¥3,500

ゲスト:MilkShake(ミルクセーキ) / ヨルヨナカ / cana÷biss



●11/5(日)沖縄桜坂セントラル

OPEN 16:00 START 16:30 前売り ¥3,000 当日 ¥3,500

ゲスト:BOKUxMANIA / BLUE BLUE BLUE / るなっち☆ほし / cana÷biss



●11/11(土)仙台spaceZero

OPEN 18:00 START 18:30 前売り ¥3,000 当日 ¥3,500

ゲスト:NUANCE / るなっち☆ほし / cana÷biss / Able-gleam



●11/12(日)郡山#9

OPEN 15:00 START 15:30 前売り ¥3,000 当日 ¥3,500

ゲスト:NUANCE /youmenosay / るなっち☆ほし / cana÷biss / Arrow Heart / Able-gleam



●11/18(土)関大前TH-R HALL

OPEN 17:00 START 17:30 前売り ¥3,000 当日 ¥3,500

ゲスト:エウロパデリック / 少女模型 / 透明写真 / るなっち☆ほし / はる陽。



●11/19(日)新栄シャングリラ

OPEN 15:00 START 15:30 前売り ¥3,000 当日 ¥3,500

ゲスト:BR!OT /絶世のインペリアルコレクション / はる陽。



●11/23(木祝)新潟RIVERST

OPEN 15:00 START 15:30 前売り ¥3,000 当日 ¥3,500

ゲスト:cana÷biss / るなっち☆ほし / 9DayzGlitchClubTokyo / MEWCATUNE



●11/25(土)横浜BuzzFront

OPEN 18:00 START 18:30 前売り ¥3,000 当日 ¥3,500

ゲスト:くぴぽ / ピューパ!! / 透明写真 / 9DayzGlitchClubTokyo / RONLON



●11/26(日)柏DOMe

OPEN 15:00 START 15:30 前売り ¥3,000 当日 ¥3,500

ゲスト:くぴぽ / クリトリック・リス / 不感症ヘビ苺 / ダダダムズ / Villeage in Maier



<ワンマンライブ>

●12/2(土)渋谷Star Lounge

ゲスト:ノリアキ

OPEN 18:00 START 18:30

前売り ¥3,000 当日 ¥3,500

入場優先・限定ワンマンTシャツ付きチケット ¥6,000

入場優先・サイン付きツアー写真集・限定ワンマンTシャツ付きチケット ¥10,000





●12/3(日)山形SANDINISTA

OPEN 15:00 START 15:30

前売り ¥3,000 当日 ¥3,500

VIP入場優先・限定ワンマンTシャツ付きチケット ¥6,000

VVIP入場優先・サイン付きツアー写真集・限定ワンマンTシャツ付きチケット ¥10,000

※来場者特典有り

ワンマンライブ



●プレイガイド

LOWSON TICKET

L:22905

https://l-tike.com/search/?lcd=22905



anew







独自の進化を続けてきた山形発の4人組アイドルグループ「anew」はオルタナティブを軸として様々な音楽を喰っていく雑食性と、個性が生きるライブパフォーマンスで話題を集めている。2022年12月デビュー同時リリースのミニアルバム『世界ヲ染めていく』は、英国iTunes J-POPランキングで首位を獲得。



山形という地方に住みながらも東京や海外で精力的に活動しているanewは勢いそのままに、台湾ツアーや東京での自主企画も成功させ、地方から世界へを体現している。



