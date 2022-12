[CityCamp株式会社]

業界初、“脂肪燃焼”に焦点を当てたクラフトコーラが1年以上の開発を経て完成。



CityCamp株式会社(本社:東京都渋谷区 / 代表取締役:松池恭佑)は、都市とキャンプの象徴を持つ飲み物である「コーラ」を独自に解釈した、”都会でもオフになれるクラフトコーラシリーズ”「OFF COLA」の新フレーバーとして、人気YouTuberカノックスターをプロデューサーに迎えて制作した、“動く前に飲む”「DIET OFF COLA」を発表いたします。









これまで数々のコラボ商品をリリースしてきた『OFF COLA』に新たなラインナップが仲間入りしました。今回のゲストプロデューサーは、チャンネル登録者数140万人以上がいる人気YouTuberカノックスター。彼が思う「本当に飲みたいコーラ」を基軸に新フレーバーをプロデュース。







OFF COLAシリーズの総合監修を務める国内トップクラスパティシエの林巨樹氏と共に、1年以上の開発期間を経て、ふたりが納得するクラフトコーラの開発に成功。「美味しくて健康的なコーラ」を テーマに、旨味を損なわずにダイエット要素も取り入れた、クラフトコーラ市場では初※となる”脂肪燃焼クラフトコーラ”「DIET OFF COLA」が誕生しました。盛り上がりを見せているクラフトコーラに新たなトレンドを吹き込みます。



天然素材でつくられた本商品では、8種類以上のスパイスを起用。中でも、脂肪燃焼に効果的とされるブラックジンジャーを2,400mg配合していて、甘いもの好きのダイエットに最適なクラフトコーラシロップとなっています。また、人工甘味料、保存料、着色料、白砂糖は一切入れないシンプルで身体にやさしいコーラシロップであることもこだわりのひとつです。



12月5日より公式オンラインストアにて予約発売開始。同時に「DIET OFF COLA」のリリースを記念したリリースイベントも開催いたします。

「本当に美味しくて健康的なコーラが飲みたい」



日頃から自身の動画内でもコーラ飲料を愛飲するほどコーラが好きなカノックスター。しかし健康を気にしてか、気づけばいつからか飲むことに気が引けてしまうように。そんな折出会ったのがOFF COLA。デザイン性に瞬時に魅了され、カノックスターから連絡を受ける形で実現しました。



今回の「DIET OFF COLA」は、人工甘味料や保存料などの悪そうなものは徹底的に排除した天然素材に、脂肪燃焼で話題のブラックジンジャーを加えたことによって、カノックスターが気にする「不健康」の要素をクリアした、健康的なクラフトコーラシロップとなりました。



スパイスの効いた深い味わいは、もちろんデイリーで飲んでも飽きのこないつくりになっていて、ソーダ割りにしてもミルク・豆乳割りにしてもお楽しみいただけます。日中は動画編集の合間のオフタイムにスッキリと味わい、夜は就寝前のリラックスタイムにゆったりと味わえるテイストとなりました。カフェインレスなので夜に飲んでも睡眠を妨げません。







「DIET OFF COLA」12月5日より販売開始



「DIET OFF COLA」は12月5日より、公式オンラインストアにて販売開始します。1瓶375mlの容量で、約15杯分のクラフトコーラをつくることが可能です。購入方法は単品購入、毎月届く定期購入、または3ヶ月ごとに届く定期購入の3つの購入プランの中からお選びいただけます。今回はコラボ特典としてそれぞれの購入プランにカノックスター特典が付きます。特典内容については公式サイトをご参照ください。



脂肪燃焼で話題のブラックジンジャーを加えた「DIET OFF COLA」を継続的に飲んで、理想の自分に近づく手助けができれば幸いです。飲みやすく飽きのこないクラフトコーラをぜひ日々の生活に取り入れてみてください。









『OFF COLA』について



OFF COLAとは、オフタイムに合わせて飲むクラフトコーラ。

国内トップクラスパティシエ”林巨樹”氏をレシピ監修に起用し、10種以上のスパイスを使用してpm6:00とam2:00をイメージし調合した2種類のフレーバーを作成しました。人工甘味料・保存料・着色料・白砂糖を一切使用しておらず、健康に余暇を過ごす人のためにつくられた、ノンカフェインのクラフトコーラです。

クリエイティブディレクションは代表の松池恭佑自らが務めています。

また上記プロダクト以外にも、国内最大級のシーシャカフェ「NORTH VILLAGE」と共同開発したCBD入りクラフトコーラ「OFF COLA x NORTH VILLAGE #CBDmeltdown」や、Aki ishibashi、ChiMy、shiomi wadaなどのイラストレーターがグラスとパッケージデザインを担当した特別仕様のOFF COLAなど、様々なコラボ商品を発売しています。



運営会社について:CityCamp株式会社







CityCampとは、余暇をプロデュースするライフスタイル DNVB(Digitally Native Vertical Brand)。非日常を体験してもらうことで、気持ちをオフにすることを目的としているブランドです。チル空間を都会の中心で味わう「恵比寿の焚き火バー CityCamp / シティーキャンプ」やクラフトコーラ「OFF COLA」の展開を手がける。



