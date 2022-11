[レンフロ・ジャパン株式会社]

新ブランド『HOiSUM(ホイサム)』で遊びを提案!





報道関係各位 2022年11月9日

レンフロ・ジャパン株式会社



米国最大級の靴下製造販売会社の日本法人であるレンフロ・ジャパン株式会社(本社:東京都品川区、取締役支社長:高橋 良太、以下RENFRO)は、創立10周年を記念して、東京・渋谷のMIYASHITA PARK内にあるセレクトショップ『DENIS(デニス)』にて、今年9月にデビューをした新ブランド『HOiSUM(ホイサム)』のポップアップショップを開催いたします。



10周年×10周年

RENFROが日本に上陸して、今年で10年。グローバルなビジネス展開ながらも、日本のニーズやトレンドにあった靴下を開発。

日本国内での製造や、国産の材料を使うなど、物作りへのこだわりも強く、季節やトレンドばかりを追うのではなく、新たな靴下の価値を創造する。今までコーディネートの“おまけ”として扱われることの多かった靴下を、一つのファッションアイテムとして確立させることに尽力してまいりました。

このたび、日本法人創立10周年を記念してポップアップショップを開催するにあたり、選んだ場所は、東京・渋谷のセレクトショップ『DENIS』。DENISの「妥協しないものづくりの姿勢」が、慣習や概念にとらわれることのないレンフロの考え方と共通しており、奇しくも10周年同士のブランドによるポップアップショップとして、このたび開催することとなったのです。



今回のポップアップショップ実施のきかっけは、DENIS代表・カミムラユウジ氏とRENFRO社長・高橋良太の出会いから。互いのこだわり、センスに通じるものを感じ、2人は出会った瞬間から意気投合。

原料にこだわり、単にオーガニックというだけではなく、毎日使うものだからこそ質の高いもの、いかなるシーンでも絵になる、トレンドに左右されない普遍的なデザインと、日本の職人技を駆使した商品を生み出しているところも共通している2つのブランド同じ時代を生きてきた2人は遊び心のセンスもまた通じるものがあり、ポップアップショップを開催する運びとなりました。



11/11は靴下の日

11/11は靴下の日。ペアーズデーとも呼ばれるこの日に、DENISとRENFROがペアになって、靴下に関心を持ってもらい、そのものづくりへの共感、そしてファッションとして楽しんでもらいたいと考えております。



ポップアップショップ概要

ポップアップショップ名:DENIS TOKYO

期間:2022年11月1日~11月30日

場所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20−10

MIYASHITA PARK SOUTH 20500 DENIS MADE IN TOKYO

営業時間:11時~21時

取扱商品の概要:HOiSUM靴下、DENIS TOKYOヘア商品、DENIS TOKYOオリジナルグッズ









オリジナルブランド『HOiSUM/ホイサム』とは

さまざまな国の挨拶で使われる「Hoi(ホイ)」と粤語(エツゴ)※で“心”を意味する「Sum(サム)」を合わせた造語。

国籍、セクシャリティ、年齢にとらわれず、ハートウォーミングな毎日を提供するブランドでありたいという想いを込めています。靴下を中心とした雑貨小物を扱い、各国ジャンルにとらわれないブランドとのコラボレーションを予定しております。

つかう人への愛、つくる人の情熱、関わる人との“つながり”を大切にし、民族や文化を受け取り、新しい価値を生み出し、流行に左右されない唯一無二な商品を提供します。



一部商品をご紹介

ブランドデビューを飾る第一弾のテーマは、『LOVE!!Hong Kong』

きらびやかに輝くネオンの看板が懐かしい街並み、路地裏のいたるところで売られているのを見かけた麻雀牌、漢字とはまた異なる香港数字、縁起の良い金魚、点心が食べたくなるような茶器を思わせる刺繍デザイン、熱気を帯びた香港のイメージを詰め込んだラインナップです。













DENIS MADE IN TOKYOとは







https://denis.jp/



東京発、こだわり続ける男のためのGROOMING &LIFESTYLEブランドです。

DENISブランドの発案・創設者であるカミムラユウジは、19XX年、PRO美容師としてのキャリアをスタートさせ、25年のキャリアの中で培った知識、そして「本当に使いたいものを妥協せずにとことん作りたい」という情熱と共に2012年に誕生したのがDENIS MADE IN TOKYOです。

「妥協しないものづくりの姿勢」が原点で、素材自体に力の植物原料を用いた高品質のプロダクトは、本来人間に備わっている自浄作用や修復能力を呼び戻します。





レンフロ・ジャパン株式会社とは







http://renfrojapan.com/

1921年、レンフロ・コーポレーションはアメリカのノースカロライナ州で創業しました。レンフロ・ジャパンは2012年に設立し、「We are gamechanger」というフィロソフィーを掲げ、過去の靴下業界の慣習や概念にとらわれることなく、大きく変動する市場や消費者のニーズの変化をいち早く捉え、行動し、製品を世に出していくことを目標にしています。



会社名 :レンフロ・ジャパン株式会社

本社所在地:〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-4 天王洲ファーストタワー3F

取締役日本支社長:高橋良太 (たかはし・りょうた)

設立 :2012年10月

資本金 :5,000万円

連絡先 :TEL. 03-6721-9497 FAX. 03-6721-9498

事業内容 :靴下・メリヤス類の製造・販売



本件に関するお問い合わせ先

レンフロ・ジャパン株式会社

広報担当部:山本 由布子

e-mail:yuko-yamamomto@renfrojapan.com



